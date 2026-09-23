Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.15 комментариев
Власти Дагестана пообещали помочь семье погибших при пожаре троих детей
Врио главы Дагестана Щукин: Власти помогут семье погибших при пожаре троих детей
Власти Дагестана окажут всю необходимую помощь семье троих детей, которые в среду погибли при пожаре в частном доме в селе Инчхе, сообщил врио главы республики Федор Щукин.
Руководство Дагестана окажет всестороннюю поддержку семье, потерявшей детей при возгорании жилого дома, сообщил Щукин в своем канале в Max. «Сегодня из села Инчхе Каякентского района пришла ужасная, ранящая сердце новость: в результате пожара в частном жилом доме трагически погибли трое детей. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким малышей», – заявил руководитель региона.
Врио главы Дагестана также призвал родителей никогда не оставлять малолетних детей дома одних. Он подчеркнул важность хранения спичек и зажигалок в недоступных местах, а также необходимость контроля за исправностью газового и электрического оборудования для предотвращения подобных трагедий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами пожара в частном доме в Каякентском районе Дагестана стали трое несовершеннолетних. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту гибели малолетних.
Ранее в июле трое оставленных без присмотра детей погибли от отравления угарным газом в Махачкале.