Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Названы сроки возможного свержения Зеленского
Украинская разведка: Зеленского могут попытаться свергнуть весной
«Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте – мае 2024 года, может быть предпринята попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского, легитимность которого будет поставлена под сомнение, полагают в комитете по вопросам разведки при украинском президенте.
Разведка Украины считает, что в ближайшие недели произойдут «попытки разжигания конфликтов, как внутри Украины, так и в других точках мира». Причем, так называемый «Майдан-3» якобы планирует Россия, которая при помощи «информационных вбросов» будет ставить под сомнение легитимность Зеленского, передает ТАСС.
По данным украинских разведчиков, ситуация на Украине попытаются раскачать к первой половине июня, что должно помочь нанести военное поражение на востоке Украины.
Кроме того, как считают в Киеве, Москва якобы планирует каким-то образом распространять среди населения Украины панические настроения и уныние, а также рассорить Украину с западными союзниками, сорвать поставки оружия и мобилизацию. Комитет призывает граждан Украины и западных партнеров усилить «всеобъемлющие меры безопасности».
Ранее в ноябре прошлого года Зеленский заявил, что на Украине готовится новый майдан. Между тем, офис Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий.