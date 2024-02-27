Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
В офисе Зеленского захотели получить в КС поддержку легитимности режима
В офисе Зеленского хотят обратиться в КС относительно дальнейшей легитимности президента
Офис президента Украины Владимира Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий, пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник.
Перед судьями хотят поставить несколько вопросов. Офис планирует уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов в военных условиях. Также в планах уточнить вопрос о легитимности полномочий президента после 20 мая, передает ТАСС.
Обращение в КС могут сделать депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа». Уточняется, что некоторые участники команды Зеленского считают это обращение запоздалым. Также есть подозрение, что факт обращения в КС породит еще больше сомнений по поводу легитимности Зеленского после 20 мая.
Ранее Зеленский выразил уверенность в победе в случае выборов на Украине.