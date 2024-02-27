В офисе Зеленского захотели получить в КС поддержку легитимности режима

В офисе Зеленского хотят обратиться в КС относительно дальнейшей легитимности президента

Tекст: Кристина Цыцура

Перед судьями хотят поставить несколько вопросов. Офис планирует уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов в военных условиях. Также в планах уточнить вопрос о легитимности полномочий президента после 20 мая, передает ТАСС.

Обращение в КС могут сделать депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа». Уточняется, что некоторые участники команды Зеленского считают это обращение запоздалым. Также есть подозрение, что факт обращения в КС породит еще больше сомнений по поводу легитимности Зеленского после 20 мая.

Ранее Зеленский выразил уверенность в победе в случае выборов на Украине.