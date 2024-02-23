Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.25 комментариев
Зеленский выразил уверенность в победе в случае выборов на Украине
Зеленский заявил, что в случае проведения президентских выборов на Украине одержал бы на них победу
Действующий украинский президент Владимир Зеленский заявил, что победил бы на выборах главы государства, если бы они происходили «прямо сейчас».
«Если выборы будут прямо сейчас, люди выберут меня», – сказал Зеленский в интервью Fox News. Ведущий упрекнул его в отмене выборов, заявив, что отказ от переговоров с Россией могут счесть попыткой удержать власть, передает РИА «Новости».
Зеленский ответил, что дело не в попытке «остаться у власти». Он заявил, что выборы возможны только после изменения закона и «создания инфраструктуры для онлайн-голосования». Зеленский сказал, что «никто не отменял никаких выборов».
Как подчеркнул действующий украинский президент, «закон говорит, что в военное время нельзя проводить выборы, вот и все». Он добавил: «Это не я, не мой новый закон, это закон Украины».
Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский обеспокоен вопросом своей легитимности после 20 мая 2024 года, когда истечет срок его полномочий. Он может устроить транзит власти, назначив на пост премьера главу своего офиса Андрея Ермака.