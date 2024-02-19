СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера

Tекст: Ольга Иванова

Издание пишет, что в политических кругах Украины ходят слухи о том, что президент Владимир Зеленский обеспокоен вопросом своей легитимности после 20 мая 2024 года, когда истечет срок его полномочий. Согласно конституции страны, при военном положении полномочия правительства продлеваются автоматически. Зеленский, согласно сообщению, намеревается поставить на пост премьер-министра страны Ермака, как ключевого члена команды, тем самым укрепив свои позиции, передают «Известия».

По данным издания, президент хочет сделать такой шаг, чтобы действующий премьер-министр Денис Шмыгаль «не имел возможности подорвать легитимность президента».

Весной 2024 года на Украине должны состояться президентские выборы, но нынешние власти страны не хотят их проводить, объясняя такое решение военным положением.