Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может быть назначен на пост премьер-министра, сообщило издание «Страна».
Издание пишет, что в политических кругах Украины ходят слухи о том, что президент Владимир Зеленский обеспокоен вопросом своей легитимности после 20 мая 2024 года, когда истечет срок его полномочий. Согласно конституции страны, при военном положении полномочия правительства продлеваются автоматически. Зеленский, согласно сообщению, намеревается поставить на пост премьер-министра страны Ермака, как ключевого члена команды, тем самым укрепив свои позиции, передают «Известия».
По данным издания, президент хочет сделать такой шаг, чтобы действующий премьер-министр Денис Шмыгаль «не имел возможности подорвать легитимность президента».
Весной 2024 года на Украине должны состояться президентские выборы, но нынешние власти страны не хотят их проводить, объясняя такое решение военным положением.