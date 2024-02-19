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    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке
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    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Авдеевка так важна

    Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку может спасти только большой ближневосточный беспорядок

    Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.

    5 комментариев
    19 февраля 2024, 21:54 • Новости дня

    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера

    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может быть назначен на пост премьер-министра, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, что в политических кругах Украины ходят слухи о том, что президент Владимир Зеленский обеспокоен вопросом своей легитимности после 20 мая 2024 года, когда истечет срок его полномочий. Согласно конституции страны, при военном положении полномочия правительства продлеваются автоматически. Зеленский, согласно сообщению, намеревается поставить на пост премьер-министра страны Ермака, как ключевого члена команды, тем самым укрепив свои позиции, передают «Известия».

    По данным издания, президент хочет сделать такой шаг, чтобы действующий премьер-министр Денис Шмыгаль «не имел возможности подорвать легитимность президента».

    Весной 2024 года на Украине должны состояться президентские выборы, но нынешние власти страны не хотят их проводить, объясняя такое решение военным положением.

    19 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В соцсетях появилось видео допроса командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины – она же батальон «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

    Пленный представился Александром Карнагой и рассказал, что раньше служил в 111-й ТРО на границе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Карнага перевели в 3-ю бригаду около двух недель назад.

    «Командир был очень напуган, видимо, опасаясь, что его собираются расстрелять», – сообщается в публикации.

    «Азовец» разрыдался после вопроса о том, убивал ли он кого-нибудь. «Нет, не убивал, мужики! Я все расскажу, что знаю», – сказал он.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен большое число украинских солдат в освобожденной Авдеевке.

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    19 февраля 2024, 05:27 • Новости дня
    Российским военным пришлось спасать брошенных в Авдеевке солдат ВСУ

    Российским военным пришлось спасать брошенных украинскими войсками раненых в Авдеевке

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные при бегстве из Авдеевки бросили своих раненых, их приходится спасать российским войскам, сообщили в оперативных службах ДНР.

    В оперативных службах указали, что ВСУ «хаотично бежали» из города, а «раненых бросили умирать». В результате «эвакуировать и спасать» брошенных сослуживцами украинцев приходится российским войскам. Вывезено уже свыше 20 раненых, эвакуация продолжается, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что неконтролируемое бегство украинских войск из города началось еще до того, как главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал отступать.

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    19 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат

    МО: Против российских войск в зоне СВО применен химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей

    ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские позиции в зоне спецоперации в конце января были атакованы токсичным химикатом, запрещенным в странах Евросоюза, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия заявил, что действие химиката, примененного 31 января против российских войск, привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте.

    Было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон, обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек, приводятся слова Кириллова в сообщении Минобороны России.

    Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что в странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия.

    США, как отметил генерал, передавали нелетальное химическое оружие в третьи страны, в частности в Ирак, Афганистан и на Украину. Так, в 2018 году на его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования Минобороны США было направлено 10 млн долларов.

    Начальник войск РХБЗ сообщил, что в ходе СВО были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов со стороны ВСУ. Так, 28 декабря 2023 года произошел случай, когда с украинского БПЛА по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс». «Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками», – пояснил Кириллов.

    Кроме того, как отметил Кириллов, США объявляли о том, что располагают отравляющими веществами, они могут относиться к семейству «Новичок», высокотоксичные реакционные массы незаконно хранятся в Кентукки и Колорадо.

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    19 февраля 2024, 07:02 • Новости дня
    Опубликованы новые кадры брошенной ВСУ техники в пригородах Авдеевки

    Минобороны России опубликовало новые кадры брошенной ВСУ военной техники в пригородах Авдеевки

    Опубликованы новые кадры брошенной ВСУ техники в пригородах Авдеевки
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Российское Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлена украинская военная техника, брошенная в пригородах Авдеевки во время беспорядочного бегства вооруженных сил Украины.

    Минобороны сообщило, что российские войска занимаются «зачисткой пригородных районов Авдеевки от боевиков ВСУ и блокированием их подразделений», передает РИА «Новости».

    Кроме того, они оказывают медицинскую помощь жителям Авдеевки – ведомство отметило, что в городе до сих пор остается очень много пожилых людей, передает ТАСС.

    Минобороны сообщило, что инженерные подразделения группировки российских войск «Центр» проводят разминирование дорог и зданий в Авдеевке. В черте города разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем.

    Командир инженерного взвода с позывным Усман сообщил, что ВСУ устроили «плотное минирование – смешанные типы минных заграждений», есть «мины-ловушки». В основном речь идет о «минах старого советского производства», но много и «натовского вооружения».

    Напомним, российские войска освободили Авдеевку в ДНР, но в подвалах авдеевского завода «Коксохим» еще остаются боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

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    19 февраля 2024, 07:14 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод

    Минобороны России сообщило о полном контроле над Авдеевским коксохимическим заводом

    Российские войска взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Центр» взяла под полный контроль Авдеевский коксохимический завод, на административных зданиях водружены российские флаги, сообщило Минобороны России.

    Украинские войска продолжают беспорядочно отступать. Российские войска наносят удары по укрепрайонам вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как российские войска освободили Авдеевку в ДНР, боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) заняли подвалы авдеевского завода «Коксохим».

    Коментарии (21)
    19 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    На Украине подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика

    В разведке Украины подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика

    На Украине подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть летчика Максима Кузьминова, сообщает агентство РБК-Украина.

    Юсов подтвердил факт смерти летчика, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, передает ТАСС.

    При этом RT в своем Telegram-канале сообщает, что Eureka News удалило сообщение о смерти Кузьминова. Пост убрали из соцсети X и Telegram.

    Ранее испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    В августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для вооруженных сил Украины. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих, которые погибли.

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    19 февраля 2024, 14:29 • Новости дня
    Священник рассказал о чуде с иконами в день освобождения Авдеевки

    Священник: В день освобождения Авдеевки в ЛНР замироточили иконы Георгия Победоносца и Александра Невского

    Tекст: Вера Басилая

    Иконы Георгия Победоносца и Александра Невского замироточили во время крестного хода вокруг монастыря под Лисичанском (ЛНР) в день, когда российские военные окончательно освободили Авдеевку, рассказал главный военный священник РПЦ в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков.

    Крестный ход совершался вокруг монастыря 17 февраля, в это время российские войска пошли на штурм Авдеевки окончательно и бесповоротно, и вдруг замироточили иконы, передает ТАСС.

    Протиерей отметил, что сейчас в обители в без воды и отопления живут пять пожилых монахинь, которые молятся за русских воинов, и каждый день ходят крестным ходом вокруг монастыря.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как военная математика предсказала падение Авдеевки.

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    19 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами

    Кимаковский: В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами

    В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ходе зачистки освобожденной Авдеевки обнаружили тела военнослужащих, на форме которых были нашиты американские и польские шевроны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сказал ТАСС, что тела были брошены украинскими вооруженными формированиями.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил ранее, что в Авдеевке зафиксировано множество военных преступлений ВСУ по отношению к мирным жителям.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему руководство Польши заняло стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте.

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    19 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Назван самый крупный финансовый донор Украины в 2024 году

    Япония стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву в 2024 году

    Назван самый крупный финансовый донор Украины в 2024 году
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Япония в первые месяцы 2024 года стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

    Он уточнил, что по итогам I квартала объем помощи от Японии составит около 2,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

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    19 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Военкор оценил моральный эффект бегства украинских военных из Авдеевки

    Военкор Громов: Бегство ВСУ из Авдеевки стало позором украинского командования

    Военкор оценил моральный эффект бегства украинских военных из Авдеевки
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последние дни освобождения Авдеевки в рядах украинской армии наблюдалась настоящая паника. К тому, что бойцы трусливо бежали со своих позиций, привела нерешительность и медлительность военного командования ВСУ. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военкор Федор Громов. Ранее ВС РФ эвакуировали более 20 раненых и брошенных бойцов ВСУ в Авдеевке.

    «Бегство украинских военных из Авдеевки стало результатом просчета военного руководства Киева. Этот позор целиком и полностью ляжет на их плечи», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что приказ об отступлении ВСУ из города был отдан главкомом Александром Сырским уже после того, как некоторые подразделения экстренно стали покидать свои позиции. «В рядах украинской армии произошла паника. Это, в свою очередь, привело к потере управляемости и возможности координации подразделений», – добавил собеседник.

    «Украинские военнослужащие пытались спасти сами себя. Поэтому они бросали раненых и убитых сослуживцев и даже технику», – пояснил Громов. Военкор указал, что даже переброска 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ не смогла исправить положение противника в Авдеевке. «В Киеве, вероятно, предполагали с помощью боевиков из батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) совершить контрудар с севера Авдеевки, но эти планы были сорваны российскими военными», – уточнил собеседник.

    По мнению Громова, факт позорного бегства военных в моменте вряд ли скажется на моральном духе других солдат, но однозначно будет иметь накопительный эффект. При этом состояние ВСУ уже сейчас оставляет желать лучшего. «Во-первых, украинская артиллерия практически молчит. Основа обороны противника – это дроны. Во-вторых, украинская армия испытывает проблемы с пополнением личного состава. Та же 3-я ОШБр, по некоторым данным, была не полностью укомплектована. Если уж там сложилась такая ситуация, то можно представить, что происходит в менее обласканных Киевом подразделениях», – акцентировал военкор.

    Ранее стало известно о хаотичном бегстве подразделений ВСУ из Авдеевки. Такими кадрами поделилось Минобороны РФ. «По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих вэсэушников», – отметили в ведомстве.

    По данным Минобороны, лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть город. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику. Но самое главное – украинские военные бросили своих раненых. В результате «эвакуировать и спасать» брошенных сослуживцами украинцев приходится российским войскам. Как сообщили в оперативных службах ДНР, вывезено уже свыше 20 раненых бойцов ВСУ.

    Напомним, российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв. км, а потери ВСУ за последние сутки – более 1,5 тыс. солдат, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение этого населенного пункта войдет в историю современных войн.

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    19 февраля 2024, 06:49 • Новости дня
    Украина отменила трансляцию видеопослания Зеленского в Токио

    Модераторы конференции по восстановлению Украины в Токио сообщили об отмене трансляции видеопослания Зеленского

    Украина отменила трансляцию видеопослания Зеленского в Токио
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На конференции по восстановлению Украины в Токио планировали показать видеопослание украинского президента Владимира Зеленского, но Киев отменил трансляцию, сообщили модераторы.

    Трансляцию отменили «по причинам, заявленным украинской стороной». На конференции выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и его украинский коллега Денис Шмыгаль, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

    Правительства двух стран заявили о необходимости ужесточить санкции против России. В совместном заявлении сторон санкции названы эффективной мерой для «сдерживания военной деятельности России».

    Кисида сообщил, что Японии примет «пять действий» для поддержки Киева: заключит новое налоговое соглашение и пересмотрит инвестиционные соглашения; внесет вклад в увеличение уставного капитала Европейского банка реконструкции и развития для восстановления Украины; предоставит кредит через Черноморский банк торговли и развития; откроет в Киеве офис Японской организации развития внешней торговли; смягчит условия выдачи многократных виз представителям украинской стороны, участвующих в двусторонних проектах.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Японский банк для международного сотрудничества выделит Черноморскому банку торговли и развития до 150 млн долларов на проекты развития Украины.

    Напомним, всего в конференции запланировано участие свыше 200 японских и украинских компаний, связанных с сельским хозяйством, информационными технологиями, энергетикой и другими областями.

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    19 февраля 2024, 04:30 • Новости дня
    Сальдо заявил, что ДМЗ должна составлять 200 км вглубь Украины

    Сальдо заявил о необходимости создать демилитаризованную зону в 200 км вглубь Украины

    Сальдо заявил, что ДМЗ должна составлять 200 км вглубь Украины
    @ РБК/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Демилитаризованная зона должна составлять не менее 150–200 км вглубь Украины, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сказал, что, на его «непрофессиональный взгляд», ДМЗ должна быть «несколько более широкой, чем дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет «Точка-У». По его словам, украинские тяжелые вооружения должны быть отодвинуты от границ России «на расстояние, недоступное для их применения».

    Также Сальдо заявил, что необходимо освободить от украинской оккупации правобережную часть Херсонской области, включая Снигиревский и Александровский округа (в составе Украины являются частью Николаевской области), передает РИА «Новости».

    Сальдо признал, что «у врага есть ракеты, летящие на сотни километров, но таковых немного». Однако, по его словам, некоторые данные указывают, что модернизированные ракеты С-200 имеют дальность полета до 600 км. В связи с этим после завершения боевых действий они должны находиться на Западной Украине, еще лучше, если их уничтожат, сказал Сальдо. «Впрочем, точные параметры демилитаризованной зоны должны будут определить компетентные в этом лица и организации», – добавил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что ширина и границы этой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия вооруженных сил Украины.

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    19 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках кампании дерусификации переименовало несколько судов, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Москаленко.

    Он сообщил, что судно «Хабаровск» стало «Мариуполем», судно «Звенигород» – «Севастополем», а «Иваново» переименовали в «Геническ». По словам Москаленко, таким образом в пароходстве избавились от «деятелей коммунистического режима и российских городов», пишут «Известия».

    Стоит отметить, что Мариуполь находится в ДНР, Геническ – в Херсонской области, а Севастополь – в Крыму. Все они входят в состав Российской Федерации.

    Ранее в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.

    Коментарии (11)
    19 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    США намерены поставить Украине новые ракеты для ударов по Крыму

    NBC News: США хотят отправить Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов вглубь Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS большей дальности для ударов внутрь Крымского полуострова, сообщил телеканал NBC News.

    Источники телеканала отмечают, что США склоняются к отправке ракет большей дальности, что позволит ВСУ наносить удары внутрь Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    В то же время один из военных чиновников сообщил, что запасы ATACMS у США ограничены, без выделения денег на пополнение их в запасах ракеты вряд ли будут поставлены. В то же время, по словам источников, Вашингтон может попросить союзников предоставить ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Президент США Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не одобрит финансирование помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.


    Коментарии (17)
    19 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Принадлежавшая Порошенко фабрика «Рошен» в Липецке стала собственностью России

    Принадлежавшую Порошенко фабрику «Рошен» в Липецке перевели в собственность России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предприятие по производству кондитерских изделий «Рошен» в Липецке, принадлежащее бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, перешло в собственность Российского государства, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

    В доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Такое решение принято в связи с тем, что в России запрещена деятельность Петра Порошенко, Алексея Порошенко, Олега Казакова из-за осуществления ими экстремистской деятельности.

    Корпорация Roshen связана с Порошенко, это один из самых больших в мире производителей кондитерской продукции. В 2017 году фабрику в Липецке остановили из-за политических и экономических причин. Активы оценивались в 200 млн долларов. ООО «Рошен» принадлежит «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале компании в собственности у Олега Казакова.

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    Успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта

    После того, как в Минобороны подтвердили полное освобождение пригорода Донецка Авдеевки, стало известно о продвижении российских войск и на Запорожском направлении. Сообщается об успехах в районе Работино и Вербового. Насколько активизация боевых действий связана с взятием авдеевского укрепрайона и каковы перспективы возвращения территорий, занятых ВСУ во время летнего «контрнаступа»? Подробности

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    Как Крым сделали заложником принципов устройства СССР

    Ровно 70 лет назад, 19 февраля 1954 года, руководство СССР приняло решение, последствия которого оказались фундаментальными для всей российской истории. Крым (но не Севастополь) был передан в состав Украинской ССР. Почему рутинное в рамках советской системы решение едва не стало фатальным в 1990-е годы? Подробности

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    Почему президент Польши проговорился о русском Крыме

    Президент Польши Анджей Дуда вынужден был публично оправдываться за свои слова об «исторически русском Крыме». Подвергнутый резкой критике Дуда уверяет, что «не был серьезен». В реальности его слова сигнализируют о том, что даже в Польше понимают историческую правоту России. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

    • Япония выпала из тройки главных

      Япония потеряла звание третьей экономики мира, которое удерживала десятилетиями. Теперь ее номинальный национальный ВВП ниже, чем в Германии, но не потому, что Германия стала богаче. И в Германии, и в Японии падение производства, но в Японии оно падает быстрее. Как так вышло?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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