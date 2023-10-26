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    26 октября 2023, 12:08

    Зеленский ищет выход из американской ловушки

    Что означают условия Киева о проведении президентских выборов

    Зеленский ищет выход из американской ловушки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Василий Стоякин

    Киевский режим и лично Владимир Зеленский оказались в очень скользкой политической ситуации. С одной стороны, хозяева Украины США настоятельно требуют от Киева проведения выборов, в том числе президентских. С другой, Зеленскому эти выборы категорически не нужны. Перед нами разворачивается сцена того, как Зеленский всячески пытается выкрутиться из этой ловушки.

    В воскресенье, 29 октября, на Украине должны состояться очередные парламентские выборы. Читатель тут должен удивиться – ведь никаких следов избирательной кампании и просто упоминаний выборов нет. Это действительно так – никакого голосования не будет и сам избирательный процесс не начался. При рассмотрении бюджета на 2023 год никому не пришло в голову выделять деньги на выборы. Выборы должны быть, но их нет…

    Ничего удивительного – в соответствии со ст. 20 Избирательного кодекса Украины в условиях военного положения выборы не проводятся. В соответствии с ней же избирательный процесс начинается на следующий же день после отмены военного положения. В общем, по закону никаких проблем с выборами на Украине нет.

    Однако в августе внезапно оказалось, что проблемы таки есть и они более чем серьезные. Американский сенатор Линдси Грэм 24 августа вдруг ни с того ни с сего призвал Украину провести выборы в 2024 году.

    Вообще в 2024 году выборы тоже должны быть – на 31 марта запланированы президентские выборы. Но всерьез их никто не планировал, поскольку неясно, сколько еще будет продлеваться военное положение. Очевидно, президентские и парламентские выборы состоятся через три месяца после окончания боевых действий. Но Грэм, причем очевидно не от своего имени, требует провести выборы, не дожидаясь завершения войны. Настоящая ловушка по-американски. И Киев начал выкручиваться.

    Владимир Зеленский, не скрывая раздражения, ответил, что выборы он проводить берется, но для этого Грэм должен: а) внести изменения в украинское законодательство; б) найти где-то 5 млрд долларов на проведение выборов; в) лично пронаблюдать за ходом выборов в окопах под Авдеевкой. Раздражение Зеленского понять можно. Выборы ему не нужны по тем же причинам, по которым они нужны США.

    Во-первых, США необходимо показать, что Украина действительно привержена западным ценностям, а проведение «демократических выборов» – лучший способ сделать это. С точки зрения Зеленского, сама такая постановка вопроса абсурдна. Украинцам не надо ничего доказывать. Они уже все доказали, ведя войну с Россией.

    Во-вторых, Зеленский всех изрядно утомил и его надо поставить в ситуацию, когда он либо будет вести себя приличнее (иначе результаты выборов не будут признаны), либо вообще уйдет на покой. Зеленскому, понятно, такая перспектива не нравится.

    Кроме того, у Зеленского свой расчет – он должен окончить войну победителем. Потому что если он не победит, к нему возникнет слишком много вопросов, в первую очередь – со стороны его же избирателей.

    Исход дискуссии между Киевом и Вашингтоном по поводу необходимости проведения выборов был изначально предсказуем – достаточно было поставить получение американской помощи в зависимость от приверженности киевского режима «демократическим ценностям». На настоящий момент, насколько можно понять, Зеленский поставлен перед необходимостью проведения реальных мероприятий по проведению президентских и парламентских выборов в марте следующего года, независимо от военно-политической ситуации. Сорвать их он по-прежнему хочет, но просто отказаться от проведения выборов нельзя – нужно действовать хитро.

    В этом смысле и нужно рассматривать заявление спикера Рады Руслана Стефанчука, сделанное 24 октября. В нем он рассказал о пяти ключевых проблемах, которые необходимо решить, чтобы провести выборы во время войны. Перечень Стефанчука следующий:

    – право военнослужащих на участие в выборах и возможность выдвигаться;

    – право беженцев на голосование;

    – как организовать проведение выборов на «оккупированных территориях»;

    – финансирование выборов;

    – обеспечение свободного доступа к медиа, защита информационного пространства от нежелательного влияния со стороны России. По словам Стефанчука, он попросил «парламенты многих стран» поделиться опытом проведения или непроведения выборов во время войны.

    Начнем, пожалуй, с главного – с самой по себе возможности выборов во время военного положения. Тут все просто – достаточно внести соответствующие изменения в Избирательный кодекс.

    Госдума России именно так и поступила в мае, когда надо было обеспечить проведение выборов на новых территориях. Тут, кстати, возникает серьезная политическая проблема. Поступить, как Россия, нельзя – это ганьба и зрада (позор и предательство). А сделать вид, что ничего не было, тоже нельзя – Украина уже успела не признать выборы на новых территориях России.

    Правильно в этой ситуации было бы цинично наплевать на собственное законодательство – просто назначить выборы, не меняя закона. Тогда и результаты выборов можно отменить, если они не будут соответствовать ожиданиям.

    Увы – так можно обмануть Грэма, но не Госдеп. Так что Стефанчук, скорее всего, сделает вид, что ничего не произошло – «вы не понимаете, это другое». По поводу военнослужащих и беженцев – вопрос, скорее, организационный. Хотя отметим, что Зеленскому не очень выгодно, чтобы те и другие принимали участие в выборах – у них есть претензии к Зеленскому, и совершенно не факт, что он лично и его партия получат их голоса. Так что наблюдать за процессом будет довольно интересно.

    Относительно выборов на «оккупированных территориях» правильный ответ звучит однозначно – никак. Более того, в составе Украины «оккупированные территории» имеются уже скоро десятилетие, и раньше украинское законодательство на этот вопрос именно так и отвечало – в соответствии с законами об «оккупированных территориях» выборы в Крыму, Севастополе, неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей не проводятся. Что характерно, никто не ныл по поводу того, что жители этих территорий лишены своих прав. Ну а с практической точки зрения никакой разницы между Симферополем и Мелитополем нет – то и другое территория России.

    То есть если эту тему опять вбросили, значит, в этом есть какой-то практический смысл. Какой? Ну вот представьте: Украине надо провести голосование в Крыму, в то время как в Крыму провести голосование нельзя. Что делать?

    Во-первых, воспользоваться российским (опять зрада…) опытом дистанционного голосования; во-вторых, организовать голосование людей с крымской пропиской 2014 года, выехавших на Украину. Проконтролировать их количество будет затруднительно, а значит, появляется возможность нарисовать несколько десятков тысяч голосов. Это если не жадничать – избирком российского Крыма в 2014 году зафиксировал в республике 1,5 млн избирателей, но поверит Запад хотя бы в 100 тыс. жителей «украинского Крыма» – вопрос…

    На финансирование выборов Зеленский запросил 5 млрд долларов. Понятно, что денег в украинском бюджете нет – он наполовину формируется из иностранной помощи. Для сравнения – в августе 2018 года украинский ЦИК запросил на выборы президента в 2019 году 2,355 млрд гривен, а парламентариев – 1,95 млрд. При курсе на 1 августа 2018 года 26,9 гривен за доллар получается 160 млн долларов. Интересно, Зеленский правда думает, что «партнеры» такие тупые?

    Ну и относительно последнего пункта – на Украине уже введена вся мыслимая цензура, мы просто теряемся в догадках, что нужно еще… Интернет отключить?

    В общем, борьба за выборы и особенно за условия проведения все еще продолжается. Зеленский попытается их либо сорвать, либо провести в максимально комфортных для себя условиях – с поддержкой 145% избирателей, к которой никто не придерется.

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