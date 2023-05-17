Госдума одобрила поправку о регламенте выборов на территориях с военным положением

Госдума приняла поправку, которая предусматривает возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Решение о выборах и референдумах, согласно поправке, может быть принято после консультаций Центральной избирательной комиссии России с Минобороны и ФСБ.

Поправка поддержана при рассмотрении во втором чтении законопроекта, которым в ряде законов понятие «член Совета Федерации» предложено заменить на «сенатор Российской Федерации» с целью приведения в соответствие с Конституцией России, передает ТАСС.

Изменение вносится в закон «О военном положении». Уточняется, что в этих случаях референдумы, выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на ее части.

В действующей редакции закона указано, что при военном положении выборы и референдумы не проводятся.

Госдума также приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, устанавливающие особенности проведения выборов и референдумов при военном положении.

Они были приняты при обсуждении во втором чтении законопроекта о праве новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов. Изменения вносятся в статью 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Сейчас она регламентирует проведение выборов и референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Согласно поддержанным поправкам, статья также будет регулировать вопросы проведения выборов при военном положении.

Так, высшее должностное лицо субъекта РФ, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего региона. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с Минобороны и ФСБ. По итогам консультаций ЦИК принимает решение о назначении соответствующих выборов, референдума или отклоняет поступившее предложение.

В случае, если подготовка и проведение выборов, референдума на территории региона после их назначения могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, они откладываются по решению ЦИК, о чем она незамедлительно информирует президента России. Избирательная кампания или кампания референдума может быть возобновлена по решению ЦИК в случае устранения обстоятельств, из-за которых выборы или референдум были отложены.

Также в поправках указано, что при проведении выборов в региональные органы госвласти по решению региональной избирательной комиссии могут образовываться избирательные участки за пределами этого субъекта. Особенности образования указанных избирательных участков, формирования участковых избирательных комиссий, составления списков избирателей, составления протоколов об итогах голосования, обработки итогов голосования, определения результатов выборов и иных вопросов подготовки и проведения голосования устанавливаются ЦИК.

Кроме того, нижняя палата российского парламента приняла поправки об административном задержании в зоне военного положения за нарушение запретов, установленных указами президента России. Также предусматривается возможность принудительного и контролируемого перемещения граждан с таких территорий.

Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в Госдуму внесены поправки об изменении Конституционного закона о военном положении для проведения выборов в новых регионах России.