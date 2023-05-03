В Госдуму внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении

В Госдуму внесены поправки об изменении конституционного закона о военном положении для проведения выборов в новых регионах России, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он уточнил, что согласно ст. 7 указанного закона, на территории, где действует военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и органы местного самоуправления не проводятся, передает ТАСС.

«При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что осенью 2023 года в них должны пройти выборы», – пояснил Крашенинников.

По его мнению, соответствующие поправки необходимо принять, чтобы устранить это противоречие и дать возможность гражданам выразить политическую волю.

Ранее сообщалось, что более 100 кандидатов подали заявки на участие в праймериз «Единой России» в Херсонской области.