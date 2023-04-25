Больше 100 кандидатов подали заявки на участие в праймериз «Единой России» в Херсонской области

Больше 100 кандидатов подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Херсонской области, в настоящее время численность партактива в Херсонской области более 4 тыс. человек, но каждый день приходят желающие принять участие в предварительном голосовании.

«Главный критерий отбора – это поддержка жителей. Если она есть, то и партия поддержит на осенних выборах», – рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Сообщается, что новые решения для экономики области со столичным опытом планирует внедрять херсонец Ян Грибовский. В 2001 году он был членом Херсонского областного союза экономистов. После переворота в 2014 году он уехал из Украины в Россию. Теперь решил вернуться в родной регион.

Еще один новый участник предварительного голосования – волонтер Татьяна Корженевская. В прошлом году она работала в центре гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне, помогала в эвакуации мирных жителей, сама покинула город в одной из последних групп. Вместе с тремя детьми была эвакуирована в Краснодарский край, но сейчас решила вернуться в Херсонскую область.

Другой кандидат Олег Иванченко родился в Запорожье и проживал там до 2017 года. Переехать в Малую Лепетиху и заняться сельским хозяйством они с супругой решили из-за ребенка, у которого имеются особенности в развитии. Иванченко открыл небольшое семейное животноводческое предприятие. После присоединения Херсонской области к России стал активно помогать восстанавливать мирную жизнь.

Владимир Косов родился в Джанкойском районе Крыма, закончил Херсонский Аграрный институт, по окончании, занимался рыбным промыслом в Азовском море. В 2011 году ему предложили возглавить в районе Управление мелиорации, где работает по настоящее время. Кроме того, активно развивает спорт, возглавляет Федерацию бокса Генического округа.

С начала приема заявок на участие в предварительном голосовании зарегистрировано 103 кандидата. Подать документы можно до конца недели. После этого пройдет заседание оргкомитета, на котором утвердят список участников. Само предварительное голосование «Единой России» пройдет с 22 по 28 мая.