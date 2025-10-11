Половина украинцев готова вернуться домой при «оптимистическом сценарии»

IFO: Только 47% украинцев готовы вернуться на Украину при гарантиях НАТО и ЕС

Tекст: Вера Басилая

Результаты исследования показали, что менее половины, а именно 47% украинских беженцев, готовы вернуться на родину даже при наиболее благоприятном развитии событий, передает РИА «Новости».

По данным IFO, такой «оптимистичный сценарий» включает возвращение Украины к границам 1991 года, получение гарантий безопасности через вступление в НАТО и перспективу членства в ЕС.

Также важны улучшение возможностей на рынке труда и эффективная борьба с коррупцией в стране. При отсутствии этих условий лишь три процента опрошенных готовы были бы вернуться домой.

В опросе исследовательского института IFO приняли участие 2543 украинских беженца, проживающих в тридцати европейских государствах.

Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что к 2033 году население страны может составить максимум 35 млн человек. Она высказала мнение, что удастся вернуть не более половины граждан, покинувших страну.

Ранее число украинских военнослужащих, самовольно покинувших свои части, достигло 250 тыс. человек.

Власти Украины начали организовывать временное жилье и социальную поддержку для граждан, которые могут вернуться из Польши.

