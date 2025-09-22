Киев начал готовить жилье для возвращающихся из Польши украинцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, власти Украины готовят комплекс мер поддержки для граждан, которые могут вернуться из Польши в связи с ужесточением условий предоставления социальных выплат, передает ТАСС.

Верещук заявила о необходимости заранее подготовить систему социальной поддержки, включая временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь.

Она подчеркнула: «Мы не можем игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, у кого нет возможности работать. Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки – временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства. Также важно обеспечить организационную и логистическую помощь для такого возвращения».

Поводом для данных заявлений стало решение Сейма Польши от 12 сентября принять законопроект, согласно которому неработающие иностранцы лишаются доступа к соцпособиям. Кроме того, президент Польши Кароль Навроцкий ранее наложил вето на закон о продлении помощи украинским беженцам, объяснив это необходимостью ограничить выплату детских пособий неработающим украинцам. Вслед за этим МВД Польши подготовило законопроект о прекращении выплат пособий на детей для неработающих иностранцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши утратили возможность оплачивать интернет Starlink для Украины после вето президента Кароля Навроцкого на закон о поддержке украинских беженцев. Польша выдворила украинца, который обещал жечь дома за блокировку социальной помощи. Власти Польши принудительно вернули на Украину 15 человек и запретили им повторный въезд на срок до десяти лет.