  • Новость часаПутин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украину лишили «прораба двух майданов» в особый исторический момент
    Медведев назвал две плохих новости для Мерца и Макрона
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем
    Глава РФПИ Дмитриев показал фото «изолированной России» на саммите ШОС
    Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС отправить солдат на Украину
    Захарова высказалась о судьбе польско-белорусской границы
    Пашинян дал характеристику отношений между Россией и Арменией
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Алиева
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    26 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    1 сентября 2025, 01:17 • Новости дня

    Польша выдворила украинца, обещавшего жечь дома за блокировку соцпомощи

    Tекст: Ирма Каплан

    Гражданин Украины, разместивший в Tik-Tok видео с угрозами поджогов домов польских жителей, был задержан и отправлен на Украину с запретом на въезд в Польшу и Шенгенскую зону на десять лет, сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский.

    К посту Кервиньского в соцсети Х добавлено видео с моментом депортации украинца на одном из погранпереходов на границе Польши и Украины, передает ТАСС.

    К такому финалу привели действия пользователя Tik-Tok под ником stepan3336, который 29 августа опубликовал видео с угрозами в случае прекращения выплат украинцам пособия на детей.

    На записи он заявил: «Будут гореть дома», если польские власти отменят программу помощи «800 плюс» для украинских граждан. В тот же день мужчину задержала полиция.

    До этого, 25 августа, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о продлении социальной помощи для украинских беженцев, объяснив решение необходимостью ограничить выплаты для неработающих граждан Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши принудительно вернули на Украину 15 человек, запретив им повторный въезд на срок до десяти лет, сообщил  Государственный пограничный комитет республики.

    31 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Российские войска значительно продвинулись в Юнаковке в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Юнаковке на Сумском направлении штурмовые подразделения группировки российских войск «Север» значительно продвинулись в ходе боев с ВСУ и заняли 13 зданий.

    Российская авиация продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всем Сумском направлении, поражая районы восстановления боеспособности украинских сил.

    «В Юнаковке штурмовые группы ВДВ ведут ожесточенные бои в южной части села. ВСУ изредка контратакуют с флангов», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Юнаковке российские войска смогли продвинуться на 600 м в юго-восточном направлении и взять под контроль 13 зданий. Сейчас российские военнослужащие ведут закрепление на новых рубежах.

    ВСУ периодически пытаются контратаковать с флангов, но все попытки отражаются комплексным огневым воздействием, в том числе контратака в районе Алексеевки.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений, ВСУ активных действий здесь не вели.

    На Харьковском направлении продолжаются тяжелые встречные бои в лесу возле Синельниково. Российские войска, отражая атаки ВСУ, продвинулись на 600 м и заняли два украинских опорных пункта.

    В Волчанске на левом берегу реки Волчья подразделения «Северян» расширяют плацдарм при поддержке ТОС-1А. Штурмовики продвинулись на 100 м, заняли техническое здание и закрепляются, отмечены продвижения и в лесу на востоке города.

    На других участках фронта – Меловое-Хатнее и Липцы – обстановка без изменений. Артиллерия и беспилотники проводят огневое поражение и нарушают логистику ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российские штурмовые группы совершили стремительный рывок в Юнаковке.

    Комментарии (7)
    31 августа 2025, 03:25 • Новости дня
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    @ U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны в рамках вопроса о гарантиях безопасности для Киева обсуждают возможность поручить надзор за развертыванием сил на Украине главнокомандующему силами НАТО в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, пишет Telegraph.

    «Благодаря брифингам с участием более дюжины западных чиновников Telegraph удалось опубликовать наиболее полную на сегодняшний день версию того, как миссия под руководством Европы могла бы обеспечить соблюдение любого мирного соглашения», – пишет Telegraph.

    Как отмечается, идея с Гринкевичем рассматривается потому, что у европейцев не хватает опыта в координации крупных военных миссий, передает РИА «Новости».

    Telegraph пишет, что американские и европейские чиновники обсуждали использование американского военного командира для координации развертываний, а Гринкевич потенциально может занять этот пост, если Вашингтон одобрит предложение. Окончательные детали плана, как ожидается, могут быть объявлены уже на этих выходных.

    Согласно публикации, в рамках обсуждаемого плана европейские страны также ведут переговоры о введении бесполетной зоны на Украине для восстановления коммерческих авиарейсов. Предлагается, что эта зона сначала охватит западные регионы страны, а обеспечить ее работу помогут западные истребители и системы ПВО.

    Дополнительно план предусматривает, что Турция возглавит военно-морскую миссию в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства на Украину и обратно. Болгария и Румыния могут участвовать в разминировании акватории.

    Европейский контингент, как ожидается, будет размещен в глубине территории Украины и, вероятнее всего, составит менее 30 тыс. человек. Согласно сведениям газеты, речь может идти о переводе военных инструкторов на новые базы на западе страны.

    Telegraph подчеркивает, что европейским странам потребуется поддержка США по линии разведки для реализации этих планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны разработали предварительный план по созданию на Украине трех оборонительных рубежей с демилитаризованной зоной и европейскими военными бригадами. США обсуждает с Евросоюзом возможность отправки американских частных военных компаний на Украину. Москва считает недопустимым появление военных контингентов стран НАТО на территориях, находящихся под контролем Киева.

    Комментарии (28)
    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 12:06 • Новости дня
    Сухогруз получил повреждения после подрыва на мине у Одессы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Одессы сухогруз получил серьезные повреждения и начал тонуть после предположительного подрыва на мине, подробности о судне пока неизвестны.

    Судно получило значительные повреждения и стало тонуть вблизи Одессы, передает ТАСС. По информации украинского издания «Страна», сухогруз, предположительно, подорвался на морской мине. На опубликованных кадрах видно, что судно имеет сильный дифферент на корму. Название и принадлежность сухогруза не раскрываются.

    Официальные комментарии от властей на данный момент отсутствуют. Это уже не первый случай инцидентов с минами в этом районе: ранее в августе взрыв двух мин на пляже Одесской области привел к гибели трех человек. С 2022 года украинские военные активно устанавливали мины в Черном море, после штормов дрейфующие боеприпасы неоднократно обнаруживали даже у турецкого побережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мина взорвалась рядом с пляжем в Одессе. Страны НАТО приняли решение разминировать Черное море.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Украина запретила хасидам сентябрьское паломничество в Умань

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти приняли решение не допускать паломников-хасидов в Умань осенью по причине сохраняющихся ограничений на массовые мероприятия в условиях военного положения.

    Как сообщает израильское издание Maariv со ссылкой на источники, Украина не позволит хасидам провести традиционное массовое паломничество в Умань в сентябре. Решение объясняется продолжающимся с 2022 года запретом на массовые собрания из-за войны и вопросами безопасности, пишет Maariv. Несмотря на это, прошлые годы показывали, что десятки тысяч хасидов все же приезжали на Украину, несмотря на официальные предупреждения.

    По информации портала i24, Киев выразил недовольство позицией Израиля по российскому вопросу и предъявил дополнительные требования. В частности, украинская сторона настаивает, чтобы Израиль предоставил финансовую поддержку и направил полицейских, если паломничество все же состоится.

    Официального подтверждения запрета со стороны Киева пока нет. Отдельно власти Молдавии, через которую проходит основной маршрут паломников, потребовали от Израиля гарантий и оплаты временного авиационного терминала, а также обеспечения полиции на маршруте и в самолетах. Сумму расходов оценивают примерно в 8 млн шекелей, которые, по данным СМИ, Израиль должен перечислить до 3 сентября, иначе въезд хасидам будет закрыт.

    Ранее у города Яворов во Львовской области Украины отказались обслуживать хасидов на автозаправочной станции.

    Комментарии (5)
    31 августа 2025, 18:05 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Великая Знаменка на Украине был нанесен удар по машине скорой помощи с использованием беспилотника, автомобиль полностью уничтожен огнем, пострадавших нет.

    Инцидент произошел в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, передает РИА «Новости». Минздрав России сообщил, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал автомобиль скорой помощи на подстанции. В результате удара машина полностью сгорела, однако никто не пострадал.

    В Минздраве подчеркнули: «Уверены, что ответственные за целенаправленные атаки на объекты здравоохранения не останутся безнаказанными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Густомой в Курской области оказались повреждены социальные объекты и частное имущество. Жертв и пострадавших не зарегистрировали.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 13:18 • Новости дня
    Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

    Мерц: Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес России.

    Как пишет Sky News, в своей речи Мерц подчеркнул, что конфликт не завершится, пока Запад не предпримет совместные усилия для того, чтобы Россия, по его словам, не смогла продолжать «эту войну» ни по экономическим, ни, возможно, по военным причинам, передает РИА «Новости».

    Ранее Мерц, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее назвал Россию «хищником у дверей» Европы, заявил, что Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    Комментарии (2)
    31 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    Установить личность ликвидатора Парубия оказалось невозможно из-за шлема

    Tекст: Ольга Иванова

    На опубликованных видеозаписях ликвидатор бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия полностью закрыл лицо шлемом, что препятствует его идентификации по фото и видео.

    Идентифицировать исполнителя ликвидации Парубия невозможно из-за того, что лицо человека было полностью закрыто шлемом на записях с камер видеонаблюдения, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». «По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно – лицо полностью закрывал шлем», – цитирует издание.

    Журналисты отмечают, что исполнитель тщательно спланировал пути отхода и использовал слепые зоны городской системы видеонаблюдения, чтобы скрыться с места происшествия. Предполагается, что в одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался.

    Ранее во Львове ликвидировали бывшего спикера Верховной рады и экс-главу СНБО Андрея Парубия.

    Украинский филиал американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») ( запрещена в России) опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки.

    Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты.

    Комментарии (3)
    31 августа 2025, 07:58 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник в четырех регионах России
    ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник в четырех регионах России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По данным ведомства, 11 аппаратов были сбиты над Волгоградской областью, еще восемь – над Ростовской областью. Кроме того, по одному дрону уничтожено в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников в ночь на субботу над рядом российских регионов и Черным морем.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 17:49 • Новости дня
    Мерц заявил о возможном затягивании конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжаться еще длительное время.

    Мерц в интервью телеканалу ZDF отметил, что если смотреть на историю войн, существует два основных варианта их завершения: либо военное поражение одной из сторон, либо экономическое или военное истощение. Однако, по его мнению, сейчас ни Россия, ни Украина не находятся в таких условиях, поэтому он внутренне готовится к затяжному противостоянию, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что завершить конфликт можно было бы уже «завтра», если бы Киев капитулировал и потерял свою самостоятельность. Тем не менее он считает этот сценарий недопустимым, так как в таком случае «послезавтра наступит очередь следующей страны», а затем и самой Германии, что, по его мнению, является неприемлемым вариантом.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес РФ, отметив, что Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    Комментарии (3)
    31 августа 2025, 04:58 • Новости дня
    Освобождение Камышевахи дало войскам России контроль над 30 км границы ДНР

    Марочко: Освобождение Камышевахи обеспечило контроль над 30 км границы ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Военные России после освобождения Камышевахи в ДНР получили контроль над 30 км границы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Камышеваха был последним оккупированным населенным пунктом на западе ДНР», – приводит слова Марочко ТАСС.

    Он подчеркнул, что под контроль российских сил «перешло более 30 км границы в данном районе» на стыке ДНР и Днепропетровской области Украины.

    По словам Марочко, российские силы также продолжают продвигаться вдоль границы ДНР на стыке с Запорожской областью. Он добавил, что боевые действия идут и на Краснолиманском направлении, где происходит продвижение на север вдоль границы ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Камышеваха и установили контроль почти над всей западной границей ДНР.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 22:28 • Новости дня
    Прохожие задержали стрелявшего во Львове на западе Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Во Львове, на западе Украины, где днем ранее застрелили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, произошла стрельба. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов на улице Владимира Великого.

    «Мужчину, который, вероятно, стрелял из пневматического пистолета во Львове, прохожие задержали до прибытия полиции. По данным правоохранителей, во время конфликта с двумя мужчинами он сделал три выстрела. Никто не пострадал, за медицинской помощью не обращались», – сказано в Telegram-канале украинской телерадиокомпании «Общественное».

    Как уточняет ТАСС, на странице полиции Львовской области в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), данная информация подтверждена.

    Напомним, во Львове 30 августа был ликвидирован бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. На опубликованных украинскими медиа снимках с места ликвидации заметили человека на электровелосипеде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский филиал американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») ( запрещена в России) опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 03:43 • Новости дня
    Герасимов сообщил об освобождении более 99% ЛНР и 79% ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

    По данным Генштаба, в ЛНР вне контроля российских сил осталась территория площадью менее 60 квадратных километров. «Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей», – приводит слова Герасимова Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период. Он заявил, что выполнение задач спецоперации на Украине будет продолжено наступательными действиями.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 07:11 • Новости дня
    Волгоградская область подверглась атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации Волгоградской области.

    В ряде южных районов региона зафиксировали локальные возгорания сухой растительности из-за падения обломков дронов, но их оперативно ликвидировали. В Средней Ахтубе один из беспилотников упал на дорогу на улице Смирнова, где сейчас работают саперы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Волгоградский аэропорт ввел временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 17:18 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Днепропетровске

    Tекст: Дарья Григоренко

    В городе Днепропетровске на Украине произошли взрывы, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Укринформ: «Взрывы в Днепре (до переименования город Днепропетровск)», передает РИА «Новости».

    На момент происшествия в некоторых районах Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

    В воскресенье в районе Черноморска Одесской области Украины были зафиксированы взрывы на фоне воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепре (Днепропетровске) и Павлограде также прогремели взрывы.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 15:50 • Новости дня
    В Нидерландах предложили прекратить военную помощь Украине

    Партия FvD в Нидерландах предложила прекратить военную помощь Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крайне правая партия Нидерландов «Форум за демократию» (FvD) выступила за прекращение военной и финансовой поддержки Украины, говорится в ее предвыборном манифесте.

    В документе говорится: «Нидерланды выберут нейтральную позицию в международной политике по модели Швейцарии. Мы отменим санкции, наносящие ущерб нашей экономике или интересам, и прекратим всю военную и финансовую поддержку Украины». По мнению партии, такой шаг позволит стране сэкономить миллиарды евро, передает РИА «Новости».

    FvD подчеркивает, что сокращенные расходы можно будет направить на укрепление национальной безопасности и повышение благосостояния жителей Нидерландов. Партия также критикует участие в международных конфликтах и настаивает на приоритете внутренних интересов.

    Ранее главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга поддержали усиление военной помощи Киеву, включая поставку истребителей F-16 и продвижение страны в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Нидерландов объявило о переброске двух зенитных ракетных комплексов Patriot и примерно 300 военнослужащих в Польшу с первого декабря. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что Европейский союз продолжит оказывать поддержку Украине и разрабатывать новые санкции против России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава МВД Украины заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия
    Концерт для гостей саммита ШОС начался с советской песни
    Польских байкеров задержали после провокации у мемориала в Тверской области
    Пушилин озвучил новое достижение ВС России в Донбассе
    Женщина погибла после падения с трубы ТЭЦ в Петербурге
    В Госдуме назвали допустимую стоимость подарка учителю в России
    Стало известно о документе, который подписала Наговицина перед восхождением

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации