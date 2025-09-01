Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.5 комментариев
Польша выдворила украинца, обещавшего жечь дома за блокировку соцпомощи
Гражданин Украины, разместивший в Tik-Tok видео с угрозами поджогов домов польских жителей, был задержан и отправлен на Украину с запретом на въезд в Польшу и Шенгенскую зону на десять лет, сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский.
К посту Кервиньского в соцсети Х добавлено видео с моментом депортации украинца на одном из погранпереходов на границе Польши и Украины, передает ТАСС.
К такому финалу привели действия пользователя Tik-Tok под ником stepan3336, который 29 августа опубликовал видео с угрозами в случае прекращения выплат украинцам пособия на детей.
На записи он заявил: «Будут гореть дома», если польские власти отменят программу помощи «800 плюс» для украинских граждан. В тот же день мужчину задержала полиция.
До этого, 25 августа, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о продлении социальной помощи для украинских беженцев, объяснив решение необходимостью ограничить выплаты для неработающих граждан Украины.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши принудительно вернули на Украину 15 человек, запретив им повторный въезд на срок до десяти лет, сообщил Государственный пограничный комитет республики.