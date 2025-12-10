  • Новость часаПутин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле
    Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась
    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    СМИ: Долина 12 лет не платила налог за четырехэтажный дворец в Подмосковье
    Путин принял президента Индонезии в Кремле
    Лавров: Россия готова ответить на враждебность Европы
    Сеул выразил протест из-за полетов военной авиации России и Китая
    Казахстан решил перенаправить нефть в Китай из-за атак Украины
    Названы даты последнего звонка и выпускного в 2026 году
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    10 декабря 2025, 14:15 • Новости дня

    Умер посол в отставке Владимир Семенов

    Посол в отставке Владимир Семенов скончался на 98-м году жизни

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чрезвычайный и полномочный посол СССР в отставке Владимир Семенов, представлявший интересы страны в Сингапуре и Индонезии, скончался на 98-м году жизни, сообщили в МИД.

    Посол СССР в отставке Владимир Семенов скончался на 98-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел России.

    Владимир Семенов родился 17 августа 1928 года в Петровске Саратовской области. После окончания МГИМО в 1951 году он начал работу в системе МИД СССР, пройдя путь от рядового сотрудника до высоких дипломатических постов, работал во втором европейском отделе, Секретариате заместителя министра иностранных дел, посольствах СССР в Великобритании и Канаде. С 1984 по 1987 год Семенов возглавлял посольство СССР в Сингапуре, а с 1987 по 1990 год был послом в Индонезии.

    В завершение своей карьеры Владимир Семенов работал главным советником департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России, уйдя из министерства в 1993 году. За выдающиеся заслуги был награжден юбилейной медалью «За доблестный труд» и орденом Дружбы народов.

    МИД РФ выразил соболезнования семье и близким дипломата. В ведомстве подчеркнули, что Семенов был «компетентным, высококвалифицированным, глубоко преданным своему делу и разносторонне подготовленным дипломатом, на протяжении полувека отстаивавшим интересы Отечества». Его коллеги и друзья навсегда сохранят память о нем и его качествах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни 6 декабря. А в августе умер бывший посол России в Италии и Британии Анатолий Адамишин.

    9 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    В Петербурге суд наказал клинику за требование к внешности медсестер

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Петербурге привлек к ответственности медклинику за публикацию вакансий с ограничениями по внешности и семейному положению кандидатов.

    Петербургскую медицинскую клинику привлекли к административной ответственности за размещение дискриминационных вакансий. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила РИА «Новости», что ООО «ОЗ Мед» опубликовало два объявления о поиске медсестры: в одном требовалась одинокая гражданка России в возрасте 45 лет, во втором – девушка приятной внешности.

    Как отметила Лебедева, мировой судья судебного участка № 165 города признала компанию виновной по статье 13.11.1 КоАП РФ. Речь в этой статье идет о распространении информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

    Суд назначил медклинике два штрафа по 10 тыс. рублей за каждое нарушение. Компания должна выплатить в общей сложности 20 тыс. рублей.

    Лебедева напомнила, что российское законодательство строго запрещает дискриминацию работников по признакам пола, возраста, происхождения, вероисповедания, а также по другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мосгорсуд признал незаконным один из пунктов требований «Аэрофлота» к размеру одежды бортпроводников.

    До этого суд отказал в иске стюардессе Ирине Иерусалимской, оспаривавшей критерии внешности компании.

    Сообщалось, что около 400 стюардесс «Аэрофлота» оказались в группе, которую они в шутку называют «СТС» – «старые, толстые, страшные» – и которую не допускают к работе на международных рейсах.

    Комментарии (15)
    9 декабря 2025, 15:44 • Новости дня
    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро

    Le Soir: Бизнесмены из России потребовали от ЕС более 53 млрд евро компенсации

    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро
    @ Christian Ohde/mageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бизнесмены, попавшие под европейские санкции, подали в суды ЕС иски на сумму 53 млрд евро, пишет Le Soir.

    По данным Le Soir, эти обращения основаны на применении механизма урегулирования инвестиционных споров (ISDS), который служит для защиты иностранных инвесторов от принудительного изъятия активов государством, передает «Фонтанка».

    Издание отмечает, что использование ISDS увеличивает шансы на взыскание компенсации, даже если дело связано с введением санкций. В настоящее время в судах Евросоюза рассматриваются 28 дел, из которых 24 поданы именно в арбитражном порядке в рамках ISDS.

    Все иски относятся к вопросам блокировки частных активов, однако заявленная сумма уже получила макроэкономическое значение. Сумма требований составляет более 53 млрд евро, что превышает четверть всех замороженных в ЕС суверенных резервов Банка России, составляющих примерно 210 млрд евро.

    Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС».

    Комментарии (5)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева о пересмотре порядка приема в образовательные учреждения детей соотечественников, вернувшихся из-за рубежа, если для ребенка русский язык является родным.

    Путин отметил, что основной задачей должна стать помощь детям в адаптации и освоении учебных предметов, если такая поддержка необходима, а не проведение дополнительных экзаменов. Глава государства также поручил внести коррективы в ранее утвержденные нормативные документы.

    «Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    В ноябре переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская записала обращение из-за невозможности учиться в российской школе.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    В октябре в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    Комментарии (21)
    9 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    На заседании Совета по правам человека глава государства подчеркнул, что работа по достижению целей спецоперации будет завершена, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – сказал Путин.

    В ноябре на совещании с Совбезом Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в колонке для газеты ВЗГЛЯД, расчеты на «договорнячок» по Украине провалились. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Цели СВО будут решены дипломатическим путем, если позволят обстоятельства, или военным.

    Комментарии (9)
    9 декабря 2025, 18:24 • Новости дня
    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    Reuters: Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы
    @ Ina Hesmer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура опроверг сведения о том, что Токио отказывается использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, пишет Reuters.

    «Это полная ложь», – приводит Reuters слова Мимуры, который прокомментировал публикацию Politico о якобы отказе Японии привлечь около 30 млрд долларов в виде замороженных средств на ее территории для выдачи кредита Украине по предложению ЕС, передает РИА «Новости».

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова предупредила Японию о последствиях передачи активов России.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    Комментарии (5)
    9 декабря 2025, 20:20 • Новости дня
    Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»
    Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»
    @ Francis Kokoroko/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Associated Press обвинило российских военных в Мали в жестокости, основываясь исключительно на обрывочных свидетельствах и домыслах. Так аналитики оценили расследование агентства, в котором фигурируют неизвестные «белые мужчины в масках», допускавшие жестокость в отношении местных жителей. В то же время в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявляют, что нет достаточных данных для определения, какая из вооруженных группировок в Мали стоит за этими преступлениями.

    AP опубликовало материал о том, что бойцы Африканского корпуса России якобы участвуют в расправах над мирными жителями. В качестве доказательств приводятся анонимные рассказы 34 малийских беженцев, прибывших в Мавританию. По словам авторов этого расследования, их собеседники описывали «белых мужчин», «белых мужчин в масках» или «людей, говоривших на непонятном языке». Отдельные беженцы утверждали, что слышали от нападавших слово «pes» (пес – прим. ВЗГЛЯД), интерпретированное AP как русское оскорбление.

    Российское иформационное агентство «Африканская инициатива» отмечает, что доказательства AP выглядят неубедительно: «Если «pes» – главное доказательство причастности российских специалистов, то у нас для авторов Associated Press плохие новости: так и школьник из Техаса может сыграть русского в триллере». Похожие по звучанию слова есть во многих славянских языках.

    Возникают вопросы и к авторам расследования Associated Press. Так, одна из авторов материала – журналистка Кейтлин Келли – ранее работала на телеканал France24, принадлежащий французскому государству. При этом Франция в последние годы утратила значительное влияние в Мали и Сахеле, откуда ее военные были вынуждены уйти. Эта параллель, по мнению критиков, ставит под сомнение нейтральность публикации, особенно на фоне недавних заявлений Парижа о намерении усилить свое присутствие в странах региона.

    При этом отмечается, что в публикации AP есть слова представителей управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, что «трудно определить, кто является виновником», поскольку в регионе действует множество вооруженных группировок, в том числе связанных с террористическими организациями. Но американское агентство лишь вскользь отмечает этот факт и затем приводит несколько мнений экспертов американских организаций, таких как ACLED, созданного во времена холодной войны American Enterprise Institute, а также UC Berkeley Human Rights Center.

    При этом мнений независимых специалистов в материале нет. «Кого уважаемые журналисты решили обойти стороной? Только навскидку: можно было опросить африканские исследовательские центры, малийских аналитиков, независимых экспертов по Сахелю. Но зачем это делать, когда можно позвонить старому знакомому в Беркли?» – отмечает российское издание. В расследовании AP также отсутствуют проверяемые доказательства: геолокационные данные, визуальные подтверждения, документы или свидетели, чьи личности установлены.

    Согласно публикации Associated Press, российское подразделение «Африканский корпус» якобы проводит в Мали тактику «выжженной земли». AP также возлагает на Москву прямую ответственность за происходящее в регионе и обвиняет власти России и Мали в том, что они якобы блокируют доступ независимых наблюдателей в зону конфликта.

    Комментарии (10)
    9 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Звонки из-за рубежа решили промаркировать для защиты от мошенников

    Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России подготовило второй пакет мер для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, сообщил журналистам вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    По словам Григоренко, в новый пакет вошли около 20 инициатив, главная цель которых – борьба с киберпреступностью, передает ТАСС.

    «Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью», – заявил он.

    Среди предлагаемых нововведений – запрет на международные входящие звонки без специального согласия абонента. Кроме того, такие вызовы должны будут маркироваться.

    Одной из важных инициатив станет введение специальных детских сим-карт. Это позволит родителям ограничивать доступ детей к нежелательному контенту, при этом для активации ограничений не потребуется дополнительное заявление.

    В июне в МВД сообщили о резком росте кибермошенничества против детей.

    Ранее МВД предупредило о новых фишинговых атаках через Telegram-каналы. Также россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фото в сообщениях.

    Комментарии (7)
    9 декабря 2025, 20:19 • Новости дня
    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже

    DPA: Во Франкфурте-на-Майне начали судить трех мужчин за шпионаж в пользу РФ

    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже
    @ AFP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии стартовало судебное разбирательство по обвинению трех мужчин из России, Украины и Армении в работе на российскую спецслужбу и попытке сбора данных, пишут местные СМИ.

    В Германии начался судебный процесс против трех мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу России, передает ТАСС со ссылкой на издание DPA. Фигурантами дела стали граждане России, Украины и Армении. Рассмотрение дела проходит в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

    Федеральная прокуратура предъявила официальные обвинения 16 мая, указав, что, по их данным, в начале мая 2024 года гражданин Армении Вардгес И. получил задание от российской спецслужбы – вести наблюдение за человеком, участвовавшим в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил. Для выполнения задачи он, как считают следователи, привлек гражданина Украины Роберта А. и гражданина России Армана С.

    На 19 июня, по версии следствия, обвиняемые назначили встречу с этим человеком в одном из кафе Франкфурта-на-Майне с целью сборa дополнительной информации. Однако предполагаемая жертва вовремя сообщила об этом правоохранителям, и встреча в кафе так и не состоялась. После этого, в этот же день, всех троих задержали, с тех пор они находятся под стражей.

    Адвокат гражданина Армении в ходе заседания отверг выдвинутые обвинения, отметив, что версия следствия не отражает реальную картину событий и не учитывает возможные альтернативные версии произошедшего.

    Ранее прокуратура Польши объявила в международный розыск гражданина России Михаила Миргородского по подозрению в шпионаже.

    До этого французские спецслужбы в Париже задержали гражданку России – вице-президента ассоциации SOS Donbass, которую подозревают в шпионаже в пользу России и ей грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник мэрии Варшавы Томаш Л. обвиняется в том, что на протяжении пяти лет якобы передавал копии официальных документов российской разведке.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 15:30 • Новости дня
    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании

    Касперская назвала ИИ монстром и призвала запретить его в образовании

    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании
    @ Polozovsky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская высказалась за введение запретов на применение искусственного интеллекта в ряде сфер.

    Во время выступления на открытой конференции ИСП РАН, глава правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что искусственный интеллект стал «монстром», призвав к существенному ограничению его внедрения во всех областях, способных нанести вред человеку, передает ТАСС. Она особо отметила опасность проникновения ИИ в образовательные процессы, где, по ее словам, дети используют генеративные технологии для написания сочинений, что приводит к утрате самостоятельного мышления.

    Касперская сообщила: «Самое страшное катастрофическое последствие – они отучиваются думать. Мы рискуем вырастить поколение вообще ничего не понимающих людей». Она подчеркнула, что учащиеся все чаще обращаются к ИИ даже по простейшим вопросам, теряя навыки запоминания.

    В связи с этим Касперская предложила запретить разработку образовательных материалов и автоматизацию обучения с помощью ИИ, а также ограничить автоматизацию в государственном управлении, включая запрет на автоматическое начисление штрафов и введение социальных рейтингов. Также она выступила против создания нормативно-правовых актов и законопроектов через ИИ и их проверки автоматизированными системами.

    В области правосудия Касперская призвала не использовать искусственный интеллект для генерации судебных решений и исков. В сфере искусства она отметила необходимость решить вопросы авторских прав, не допускать генерацию образов известных личностей и предотвращать мошенничество с дипфейками.

    Выступление завершилось призывом к широкой общественной дискуссии и введению запретов во всех сферах, где ИИ потенциально может нанести вред людям: «ИИ – это некая экзистенциально угрожающая технология, которая вообще угрожает жизни на Земле» – резюмировала Касперская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Касперская объявила о создании рабочей подгруппы для поддержки экспорта российских технологий.

    Также в «Отечественном софте» рассказали о деградации иностранного программного обеспечения. На Западе опасаются окончательного ухода с российского рынка, чтобы не потерять влияние на россиян через интернет-технологии.

    А сама Касперская подчеркнула, что компания Google продолжает работать на рынке России как инструмент влияния, несмотря на начало спецоперации на Украине.


    Комментарии (12)
    9 декабря 2025, 19:09 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель GAC сделал заявление о работе в России

    Китайский автопроизводитель GAC заявил о планах работы на рынке России

    Китайский автопроизводитель GAC сделал заявление о работе в России
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайский производитель автомобилей GAC не собирается покидать российский рынок и будет развивать свое присутствие в стране, сообщили в пресс-службе компании.

    В официальном сообщении отмечается: «Компания GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия. Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной», передает ТАСС.

    В компании подчеркнули, что все операционные процессы идут в штатном режиме. Представители GAC подтвердили выполнение всех текущих обязательств перед партнерами и клиентами.

    Ранее сообщалось, что японский концерн Toyota вновь начал продавать новые автомобили в России через московский автосалон, принадлежащий «СП Бизнес Кар».

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Суд в Турции начал пересмотр дела о праве России на виллу Тарабья

    20-й суд Стамбула приступил к рассмотрению прав России на виллу Тарабья

    Суд в Турции начал пересмотр дела о праве России на виллу Тарабья
    @ Arnulf Hettrich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Стамбуле начался повторный суд по делу о праве России на историческую виллу Тарабья и землю на берегу Босфора, причем в центре внимания оказались документы от османских и республиканских времен до современной дипломатической переписки.

    Стамбульский суд начал повторное рассмотрение дела о правах собственности России на виллу Тарабья, расположенную на берегу Босфора, передает ТАСС. Российскую сторону в процессе представляет турецкий адвокат Селим Сарыибрахимоглу, который предоставил суду необходимые исковые заявления и материалы дела.

    В заседании участвует и представитель генерального консульства России в Стамбуле. Адвокат сообщил, что суд намерен провести широкую оценку доказательной базы – от документов османской эпохи до современной кадастровой документации, а также изучит дипломатическую переписку и наследственные бумаги.

    Речь идет о споре вокруг прав на собственность исторического особняка и одного гектара земли в районе Тарабья, который используется российской стороной для дипломатических нужд еще с XIX века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный региональный суд в Стамбуле отменил передачу исторического особняка Тарабья потомкам дипломата царской России Николая Свечина.

    До этого посольство России в Анкаре обратилось к турецкой газете Sabah с требованием опровергнуть статью о судьбе виллы на берегу Босфора.

    Газета сообщала, что суд в Стамбуле признал право потомков российского дипломата Свечина на виллу с прилегающими 10 га земли, отказав в передаче здания российской стороне, Минфину Турции и местному управлению вакфов.


    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 15:02 • Новости дня
    Шойгу передал «горячий дружеский привет» от Путина генсеку Компартии Вьетнама

    Шойгу передал «горячий привет» от Путина генсеку Компартии Вьетнама То Ламу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече в Ханое передал генсеку Компартии Вьетнама То Ламу теплое послание от президента России и обсудил важные международные темы.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу передал генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу приветствие от президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

    В ходе встречи Шойгу отметил: «Хотел бы передать наилучшие пожелания и горячий дружеский привет от президента России». То Лам, в свою очередь, попросил передать российскому лидеру свои наилучшие пожелания.

    Шойгу также сообщил, что намерен обсудить вопросы, которые активно обсуждаются во Вьетнаме после событий на Аляске, а также ряд международных проблем. По его словам, события в Азиатско-Тихоокеанском регионе развиваются столь же бурно, как и в других частях мира, и требуют повышенного внимания.

    Он выразил благодарность за участие главы вьетнамской Компартии в торжествах, посвященных Дню Победы в Москве в мае, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и дружбы между двумя странами. Шойгу заявил, что Россию и Вьетнам связывают тесные отношения и сотрудничество в военной и военно-технической сферах, культуре, образовании и экономике, подчеркнув продолжение этого взаимодействия на нынешнем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в рамках визита во Вьетнам Шойгу посетил мавзолей Хо Ши Мина и мемориал павшим героям во Вьетнаме.

    До этого президент России Владимир Путин направил соболезнования генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу в связи с последствиями разрушительного тайфуна.

    Напомним также, что Россия и Вьетнам согласовали развитие железнодорожной инфраструктуры через Китай и Монголию для расширения транспортных связей.

    Комментарии (3)
    9 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    В Совфеде предложили запретить продажу конфет с алкоголем детям

    Сенатор Мурог предложил ограничить онлайн-продажи алкогольных конфет детям

    В Совфеде предложили запретить продажу конфет с алкоголем детям
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с ростом популярности среди подростков шоколадных конфет с алкоголем, предлагается ввести обязательную маркировку и запрет на их продажу несовершеннолетним на онлайн-площадках, заявил член Совета Федерации Игорь Мурог.

    Введение специальной маркировки для конфет с содержанием спирта и запрет на их продажу несовершеннолетним следует закрепить на законодательном уровне. Сенатор Игорь Мурог пояснил РИА «Новости», что подростки массово приобретают шоколадные изделия с алкоголем через маркетплейсы, что требует усиления контроля.

    Он отметил, что на упаковке должна появиться четкая маркировка, предупреждающая о содержании спирта и ограничениях для детей. По мнению сенатора, «подростки нередко не понимают, что даже пара таких сладостей способна вызвать серьезное недомогание».

    Мурог подчеркнул важность обязательной проверки возраста при покупке онлайн и напомнил, что аналогичные меры уже применяются для энергетиков и сигарет. Механизм, ограничивающий доступ несовершеннолетних к такой продукции, можно адаптировать для интернет-торговли.

    При этом полное приравнивание конфет с алкоголем к спиртным напиткам сенатор считает излишним, но уточнил, что более понятные правила реализации нужны для защиты подростков. Законодатель подчеркнул, что без мер контроля интернет-тренды способны подогревать интерес школьников к употреблению алкоголя в игровой форме, и это вызывает беспокойство у государства и родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, депутаты рассматривают инициативу по запрету продажи детям напитков, имитирующих алкоголь.

    А глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о массовых жалобах на продажу подросткам опасных химикатов через маркетплейсы.

    Между тем в России за январь–ноябрь 2025 года объем производства водки уменьшился на 5,5% – до 69,5 млн декалитров, а выпуск вин вырос в объемах.

    Комментарии (7)
    9 декабря 2025, 20:14 • Новости дня
    Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование части Тихого океана

    ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование над морями АТР

    Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование части Тихого океана
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики выполнили совместную миссию над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также Тихого океана, сообщили в Минобороны.

    Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая вновь провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Министерстве обороны России заявили ТАСС, что данное мероприятие проходит в соответствии с планом военного сотрудничества на 2025 год и не создает угрозы другим государствам.

    В воздушном патрулировании участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС российской стороны и стратегические бомбардировщики Хун-6К китайских ВВС. Они пролетели над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. Общая продолжительность совместного патрулирования составила около восьми часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пограничные службы Китая, России и Монголии провели первые в истории совместные учения.

    А в августе Военно-морские силы России и Китая начали совместное патрулирование в Японском море. Напомним, Россия и Китай ежегодно проводят совместные военно-морские патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Россия сосредоточена на развитии тесного военного сотрудничества с Китаем для усиления глобальной и региональной стабильности, отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе визита в Пекин.


    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 17:50 • Новости дня
    Путин пообещал рассмотреть возможность новогодней амнистии для инвалидов и женщин с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к члену совета и правозащитнице Еве Меркачевой с просьбой предоставить свои предложения по вопросам «новогоднего помилования».

    Меркачева предложила ряд инициатив, связанных с дальнейшим развитием института суда присяжных и возможностью проведения помилования в честь наступающего Нового года, передает ТАСС. «Давайте ваши предложения. В том числе, пожалуйста, направьте и предложения по помилованию. Хорошо? Прямо оформите и передайте», – сказал глава государства.

    Он пообещал рассмотреть списки кандидатов на помилование. Особое внимание будет уделено инвалидам и женщинам с детьми, которые впервые осуждены за нетяжкие и ненасильственные преступления.

    В прошлом году Путин помиловал 52 осужденные женщины.

    Комментарии (2)
    Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась

    Европа пытается добраться до единственного оставшегося газопровода, который качает газ из России. Речь идет о «Турецком потоке». Физически недружественным странам дотянуться до него тяжело, потому что сам газопровод не заходит на европейскую территорию, а морскую часть оберегает Анкара. Поэтому Европа пытается давить юридически. Как Венгрия и Турция помогли управляющей компании «Турецкого потока» избежать ареста активов? Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины

    Владимир Зеленский согласен провести президентские выборы на Украине. Это решение было принято под давлением Дональда Трампа, заявившего ранее об отсутствии в республике демократии из-за затянувшейся несменяемости власти. Тем не менее эксперты отмечают: неожиданные новости из Киева призваны стать маскировкой для сохранения у власти нынешнего руководства. За счет чего Зеленский пытается обмануть Трампа? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

