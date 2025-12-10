Умер посол в отставке Владимир Семенов

Посол в отставке Владимир Семенов скончался на 98-м году жизни

Tекст: Тимур Шайдуллин

Посол СССР в отставке Владимир Семенов скончался на 98-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел России.

Владимир Семенов родился 17 августа 1928 года в Петровске Саратовской области. После окончания МГИМО в 1951 году он начал работу в системе МИД СССР, пройдя путь от рядового сотрудника до высоких дипломатических постов, работал во втором европейском отделе, Секретариате заместителя министра иностранных дел, посольствах СССР в Великобритании и Канаде. С 1984 по 1987 год Семенов возглавлял посольство СССР в Сингапуре, а с 1987 по 1990 год был послом в Индонезии.

В завершение своей карьеры Владимир Семенов работал главным советником департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России, уйдя из министерства в 1993 году. За выдающиеся заслуги был награжден юбилейной медалью «За доблестный труд» и орденом Дружбы народов.

МИД РФ выразил соболезнования семье и близким дипломата. В ведомстве подчеркнули, что Семенов был «компетентным, высококвалифицированным, глубоко преданным своему делу и разносторонне подготовленным дипломатом, на протяжении полувека отстаивавшим интересы Отечества». Его коллеги и друзья навсегда сохранят память о нем и его качествах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни 6 декабря. А в августе умер бывший посол России в Италии и Британии Анатолий Адамишин.

