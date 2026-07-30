ВС России поразили объекты топливной и транспортной инфраструктуры ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Печора», говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того удары наносились по складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 712 беспилотников, перечислили в Минобороны.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 192 611 беспилотников, 668 ЗРК, 30 370 танков и других бронемашин, 1 766 боевых машин РСЗО, 35 951 орудие полевой артиллерии и минометов, 67 842 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в четверг сообщалось, что БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ.

До этого российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ.

А накануне российский самолет в акватории Черного моря уничтожил безэкипажный катер ВСУ.