Суд в Москве заочно арестовал комика Александра Долгополова

Tекст: Ольга Иванова

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца, передает ТАСС. «Таганский районный суд города Москвы 13 августа 2026 года избрал в отношении Долгополова Александра Ивановича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Уголовное преследование артиста инициировала прокуратура Москвы после мониторинга интернета. По данным ведомства, находясь за границей не позднее 20 декабря 2024 года, Долгополов публично сделал заявление, унижающее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

Комик покинул Россию в начале 2020 года из-за проверки его видеоролика полицией на предмет оскорбления чувств верующих. В 2023 году Следственный комитет также проверял его действия после шутки о теракте в Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Александра Долгополова.

В апреле суд заочно арестовал комика Семена Слепакова* (признан иноагентом в РФ) за уклонение от обязанностей иноагента.

В конце прошлого года прокуратура Москвы утвердила обвинение в реабилитации нацизма против историка Тамары Эйдельман* (признана иноагентом в РФ).