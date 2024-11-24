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Ферстаппен досрочно завоевал четвертый титул чемпиона «Формулы-1»
Макс Ферстаппен досрочно завоевал титул чемпиона мира «Формулы-1»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял пятое место на Гран-при Лас-Вегаса, что позволило ему досрочно стать чемпионом мира «Формулы-1» в четвертый раз подряд.
Как пишет РИА «Новости», нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал пятым на городской трассе Гран-при Лас-Вегаса. Этот результат позволил ему досрочно стать чемпионом мира «Формулы-1» в 2023 году.
По итогам гонки Ферстаппен стал недосягаем для Ландо Норриса, который занимает второе место в зачете пилотов. Чтобы сохранить шансы на титул, Норрису необходимо было набрать на Гран-при Лас-Вегаса на три очка больше Ферстаппена. Однако он финишировал шестым и не смог вмешаться в борьбу за чемпионство.
Победителем гонки стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Этот триумф не повлиял на положение Ферстаппена, который завоевал свой четвертый титул чемпиона мира, начиная с 2021 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, команда «Формулы-1» «Ред Булл» заменила российского гонщика Даниила Квята на Макса Ферстаппена. Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку после завершения одного из заездов.