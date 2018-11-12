Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку после заезда

Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку после окончания Гран-при в Бразилии, причиной конфликта послужил дорожный инцидент, случившийся во время гонки.

Макс Ферстаппен из команды «Рэд Булл» повздорил с Эстебаном Оконом команды «Форс Индии», видео опубликовали в соцсетях.

Ферстаппен начал потасовку из-за того, что Окон попытался помешать ему прийти первым и устроил столкновение, сообщает «Матч ТВ». Из-за этого Ферстаппен приехал вторым.

Пилота «Рэд Булла» наказали двумя днями общественных работ, передает РИА «Новости».