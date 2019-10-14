Протестующие в Каталонии объявили блокаду аэропорта

После оглашения приговоров 12 каталонским политикам, которые организовывали референдум о независимости региона в 2017 году, в Каталонии начались акции протеста.

Акция протеста проходит на площади Каталония в центре Барселоны. По данным правоохранительных органов Барселоны, на митинге собрались 25 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Сторонники независимости Каталонии блокируют дороги, железнодорожные пути и призывают занять аэропорт в Барселоне.

Сотрудники правопорядка усилили контроль на входе и проверяют документы у пассажиров. По приказу полиции железнодорожное сообщение с аэропортом Эль-Прат остановлено.

Протестующие перекрыли также железнодорожные пути пригородного сообщения в провинции Жирона. Движение поездов возобновилось через сорок минут. Кроме того, радикалы перекрывают дороги.

Как сообщает газета «La National», полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против участников акции.

Некоторым участникам митинга помогли получить билеты на самолеты, чтобы пройти полицейский контроль в аэропорту. Поэтому правоохранители решили перекрыть доступ к воздушной гавани в каталонской столицы, передает газета «La Vanguardia».

Ранее в понедельник Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого власти автономии объявили, что жители региона проголосовали за отделение от Испании.

В октябре прошлого года лидеры движения за независимость Каталонии объявили о создании так называемого «Совета за республику», который испанские СМИ окрестили «теневым правительством».