Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.0 комментариев
Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла в Мали
Шесть бойцов ЧВК «Вагнер» погибли в Мали в результате засады террористов
В Мали шесть бойцов частной военной компании «Вагнер» погибли во время атаки террористов. Нападение произошло в регионе Мопти, где российская колонна попала в засаду.
Группа бойцов российской ЧВК «Вагнер» в Мали подверглась атаке террористов, сообщает «Лента.ru». Шесть российских наемников погибли в результате нападения, организованного группировкой Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM), связанной с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида*».
Событие произошло 21 ноября, когда колонна бойцов ЧВК «Вагнер» оказалась в засаде в регионе Мопти. В ходе боя террористы уничтожили транспортные средства группы. Бойцы занимались охраной контрольно-пропускного пункта в центральной части Мали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмовиков группы «Вагнер» Михаил Приходько погиб в бою в Мали, проявив мужество и самоотверженность. В августе найдено подтверждение причастности Главного управления разведки Украины к атаке в Мали. Власти Мали призвали пресечь «подрывную деятельность украинских посольств».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ