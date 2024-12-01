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На московском авиаузле запустили сдачу биометрии для иностранцев
В Московском авиационном узле и пункте пропуска «Маштаково» стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами, который направлен на укрепление миграционной безопасности и контроль за въездом в Россию.
В официальном Telegram-канале Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ говорится, что сегодня на Московском авиационном узле и автомобильном пункте пропуска «Маштаково» стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами. Мера введена для усиления контроля за въездом в страну, пребыванием и выездом из России иностранных граждан.
Как сообщается, данное нововведение должно повысить уровень миграционной безопасности и исключить нахождение на территории России лиц, имеющих запрет на въезд. Оно также направлено на предотвращение проникновения деструктивных элементов под измененными установочными данными.
Отмечается, что для обеспечения контроля за соблюдением миграционного законодательства были усилены меры безопасности. Дополнительные ресурсы задействованы на других пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря иностранцы, пересекающие границу России через московские аэропорты и КПП «Маштаково» в Оренбургской области, будут сдавать биометрию, за исключением граждан Белоруссии, детей до шести лет и дипломатов.
Постановление о проведении эксперимента утвердило правительством России 7 ноября. Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что новые правила необходимы для создания надежной системы идентификации и контроля всех приезжих, включая сбор и обработку биометрических данных и создание цифрового профиля каждого иностранца.