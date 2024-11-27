Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
В России начинается тестирование новых правил въезда мигрантов
Медведев объявил о старте эксперимента, отрабатывающего новые правила въезда мигрантов в Россию
В столичных аэропортах с началом зимы стартует эксперимент по новым правилам въезда иностранцев, уполномоченная организация Москвы проведет геномную регистрацию и выдачу электронных карт мигрантов, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.
«Все случаи въезда в нашу страну, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства. Без всяких исключений и на основе самых современных технологий», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
Он пояснил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнется эксперимент, тестирующий новые правила въезда и выезда иностранных граждан. Также уполномоченная столичная организация проведет геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.
По словам зампреда Совбеза, новые правила необходимы для создания надежной системы идентификации и контроля всех приезжих. «Речь идет о сборе и об обработке биометрических данных, создании цифрового профиля каждого иностранца. По итогам эксперимента будут внесены изменения в законодательство», – заключил он.
В конце октября Медведев указывал на необходимость исключить пребывание в стране мигрантов, представляющих угрозу национальной безопасности. Тогда же он отмечал, что необходимо внедрить в России «цифровой профиль мигранта» для полной идентификации иностранных граждан на всей территории страны.