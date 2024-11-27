В России начинается тестирование новых правил въезда мигрантов

Медведев объявил о старте эксперимента, отрабатывающего новые правила въезда мигрантов в Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

«Все случаи въезда в нашу страну, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства. Без всяких исключений и на основе самых современных технологий», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнется эксперимент, тестирующий новые правила въезда и выезда иностранных граждан. Также уполномоченная столичная организация проведет геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.

По словам зампреда Совбеза, новые правила необходимы для создания надежной системы идентификации и контроля всех приезжих. «Речь идет о сборе и об обработке биометрических данных, создании цифрового профиля каждого иностранца. По итогам эксперимента будут внесены изменения в законодательство», – заключил он.

В конце октября Медведев указывал на необходимость исключить пребывание в стране мигрантов, представляющих угрозу национальной безопасности. Тогда же он отмечал, что необходимо внедрить в России «цифровой профиль мигранта» для полной идентификации иностранных граждан на всей территории страны.