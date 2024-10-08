Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.0 комментариев
Два российских альпиниста погибли в Грузии
Два российских альпиниста погибли в Казбегском районе Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства «Интерпрессньюс», трагедия произошла в субботу во время восхождения на одну из вершин, доставить тела погибших удалось сейчас вертолетом погранполиции.
Другие детали пока неизвестны.
МВД ведет следствие.
Ранее во вторник стало известно, что группа из пяти российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале.