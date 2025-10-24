Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Посольство России в Таиланде сообщило о росте числа депортаций россиян
Число депортированных из Таиланда россиян увеличилось в 2025 году до 100 человек, что связывают с ужесточением контроля за визовыми и миграционными правилами, сообщил завконсульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
По его словам, эта цифра превышает показатели 2024 года, когда были депортированы 65 человек.
«С 1 января по 1 октября 2025 года из Таиланда были депортированы не менее 100 россиян. Это достаточно тревожный показатель», – сказал он ТАСС.
Ильин уточнил, что большинство задержанных оказались нарушителями местного иммиграционного или трудового законодательства.Кроме того, за последние два-три месяца отмечается заметный рост количества мелких правонарушений со стороны россиян в Таиланде. Главное увеличение отмечено среди административных нарушений и преступлений небольшой тяжести, связанных с пребыванием в стране сверх установленного срока.
Рост числа отказов во въезде в Таиланд также был зафиксирован в 2025 году. Власти ужесточили требования к туристам, особое внимание уделяют практике «визаран» – когда приезжий старается находиться в стране дольше разрешенных сроков, многократно покидая и въезжая в Таиланд по безвизовому режиму. Тех, кого подозревают в таком способе проживания, могут не пустить в страну вовсе, пояснил Ильин.
Он добавил, что, опасаясь повторного отказа во въезде, люди иногда остаются нелегально, что приводит к уголовной ответственности и последующей депортации. Нарушители попадают в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке, где дожидаются возвращения в Россию.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, консул Ильин сообщал о способах заманивания россиян в рабство. МВД предупредило, что «легкий заработок» за границей грозит потерей свободы. Полиция Таиланда задержала россиянку Владыко за просроченную визу.