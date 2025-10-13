Консул в Таиланде Ильин рассказал, как россиян заманивают в рабство

Tекст: Алексей Дегтярев

Основной путь попадания россиян в колл-центры начинается с поиска работы через анонимные Telegram-каналы, пояснил Ильин в интервью РИА «Новости».

Там им предлагают трудоустройство в Таиланде, часто упоминаются вакансии моделей для девушек и вакансии рекламщиков для мужчин.

После этого россияне прибывают в международный аэропорт Бангкока, где их встречают неизвестные лица и перевозят в город Месот на границе с Мьянмой. Далее их нелегально переправляют через реку Мэй, ширина которой составляет до 70 метров, на территорию Мьянмы. В этот момент у людей отбирают телефоны, из-за чего многие не осознают, что уже находятся в другой стране.

Ильин отметил, что, как правило, спасти удается только тех, кто успевает сообщить своим родственникам или друзьям о местонахождении в колл-центре, так как доступ к ним ограничен. Дипломат подчеркнул, что совместная работа по освобождению россиян ведется с властями Таиланда и Мьянмы.

Также в ходе интервью Ильин пояснял, что в невольничьем колл-центре в Мьянме у границы с Таиландом находятся несколько россиян.

До этого Ильин участвовал в освобождении четырех россиян из рабства в Мьянме. В начале октября россиянку освободили из трудового рабства в незаконном кол-центре на территории Мьянмы. В кол-центрах мошенников на территории Мьянмы, куда россияне попадают через Таиланд, могут находиться до 25 граждан России.