  • Новость часаПамфилова сообщила о полной готовности России к предстоящим выборам
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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала самым ликвидным активом на рынке ИИ

    О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    21 комментарий
    17 сентября 2026, 12:31 • Новости дня

    Памфилова назвала участников спецоперации самыми активными избирателями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала участников спецоперации и военнослужащих одной из самых активных категорий избирателей на предстоящих выборах в Госдуму.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула высокую вовлеченность военных в избирательный процесс, передает РИА «Новости».

    По ее словам, процедура организована так, чтобы избежать дополнительных рисков для бойцов.

    «Военнослужащие и участники СВО – это одна из самых активных групп избирателей, которые кровью выстрадали это право. Им далеко не все равно, что будет там, где они живут», – заявила глава Центризбиркома во время доклада о готовности системы к голосованию.

    Выборы депутатов Госдумы 19-го созыва состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее называл предстоящую кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о регистрации почти 1,6 тыс. ветеранов спецоперации в качестве кандидатов.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил создать условия для голосования бойцов СВО.

    В приграничных регионах страны власти предприняли все необходимые шаги для безопасного проведения избирательных кампаний.

    16 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России

    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов

    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участие в предстоящих выборах станет общим вкладом граждан в победу России, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства призвал граждан принять участие в выборах, назвав голосование ответственностью каждого за будущее страны и вкладом в ее укрепление.

     «Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», – приводит сайт Кремля слова российского лидера. Он напомнил о выборах депутатов Госдумы, региональных руководителей, а также органов муниципальной власти. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Президент призвал россиян воспользоваться своим конституционным правом и принять обдуманное решение.

    «Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы», – сказал Путин.

    Отдельно президент обратил внимание на участие в голосовании российских военнослужащих. «Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны», – отметил он.

    Путин связал предстоящее голосование с ответственностью граждан за будущее страны. «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – заявил президент.

    Выбор граждан должен продемонстрировать единство российского общества. «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что от результатов голосования зависит представительство граждан на разных уровнях власти. «Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», – заявил президент.

    Путин также выразил уверенность, что поддержку избирателей получат достойные кандидаты. «Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», – сказал он.

    «Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.

    Завершая обращение, президент подчеркнул: «Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!»

    Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами. Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    В начале сентября за пределами России стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы. В нынешней избирательной кампании участвуют 12 политических партий, 11 из них – на федеральном уровне. Весной президент поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции.

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    Комментарии (7)
    16 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин начал телеобращение к россиянам
    Путин начал телеобращение к россиянам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Президент России Владимир Путин начал телевизионное обращение к гражданам страны в преддверии трехдневного голосования на выборах в Государственную думу.

    Глава государства начал телеобращение к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов.

    Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в России в течение трех дней – с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Также в единый день голосования 18–20 сентября в России состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами.

    Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    Напомним, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение Путина.

    В июне Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы.

    В августе Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня с 11 политическими партиями.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    14 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Выборы в Госдуму в Херсонской области попытались сорвать с помощью ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Херсонской области зафиксированы попытки сорвать досрочные выборы в Госдуму 2026 года с помощью сгенерированных нейросетями фейковых видеороликов, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

    Противник использовал нейросети для создания фейковых видео с целью срыва досрочного голосования на выборах в Государственную Думу в Херсонской области 2026 года, передает РИА «Новости». «Наш враг в этом отношении не дремлет. Поэтому, да, распространялись фейковые видео, с подменой голоса. В частности, были видео и с моим участием. Вырезанные интервью, официальные интервью, которые я давала. На них наложен был голос с помощью нейросети», – рассказала Захарова.

    По ее словам, распространялась ложная информация о необходимости предъявления военного билета вместе с паспортом на избирательных участках. Кроме того, злоумышленники сгенерировали видео из города Таврийска, подменив голос председателя избиркома, чтобы запугать граждан вымышленными мерами досмотра.

    В связи с оперативной обстановкой в регионе меры безопасности на участках усилены для обеспечения комфорта и защиты избирателей, подчеркнула руководитель комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования в 12 регионах с военным положением.

    Весной депутаты Государственной думы запретили использование созданных искусственным интеллектом голосов в агитационных материалах.

    Ранее украинские спецслужбы создавали фейковые каналы избирательной комиссии Херсонской области для сбора личных данных граждан.

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    15 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    МИД назвал недопустимыми действия Запада перед выборами в России

    Захарова: Запад действует недопустимо в свете проведения выборов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсолютно недопустимым поведение западных стран в преддверии голосования за депутатов Государственной думы.

    Попытки иностранных государств повлиять на внутренние процессы страны остаются категорически неприемлемой практикой, подчеркнула Захарова, передает РИА «Новости».

    «Мы подробно поговорим о теме выборов, то, что западники пытаются сделать в контексте проведения Россией своих законных выборов – это часть их рутинной практики. Это абсолютно недопустимо», – заявила дипломат во время брифинга в Екатеринбурге.

    Голосование за состав нижней палаты парламента девятого созыва состоится 20 сентября. Соответствующий указ был подписан главой государства 16 июня 2026 года, а вся необходимая информация уже доступна избирателям на ресурсах Центральной избирательной комиссии.

    Напомним, российское дипломатическое ведомство расценило инцидент с беспилотником в немецком Лейпциге как целенаправленную акцию против демократических процедур.

    Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев сообщил о незаконном сборе западными спецслужбами личных данных россиян для подготовки диверсий.

    Министерство иностранных дел призвало проживающих за рубежом граждан проявлять бдительность из-за возможных провокаций в дни голосования.

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    15 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Захарова констатировала полный провал попыток Киева сорвать российские выборы

    МИД сообщил о неспособности Украины помешать проведению выборов в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования за депутатов Государственной думы.

    Попытки украинской стороны дестабилизировать избирательный процесс оказались безрезультатными. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в плановом порядке с 18 по 20 сентября, отмечает РИА «Новости».

    «Сорвать выборы они у нас не смогли. Не то что не смогут, а все – это свершившийся факт. Но в этой самой бессильной злобе нагадить они все равно пытаются», – подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Екатеринбурге.

    Она добавила, что украинское руководство продолжает использовать западное финансирование и вооружение для атак на мирное население и избирательные комиссии. Однако российские военнослужащие и правоохранители успешно отражают большинство подобных нападений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин заявил о провале попыток противника сорвать сентябрьские выборы.

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил западные страны в поощрении действий Киева для провоцирования паники перед голосованием в Госдуму.

    Весной глава государства предупредил о планах украинского режима помешать проведению выборов в Донбассе и Новороссии.

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    14 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты объяснили провал кампании Запада по дискредитации российских выборов
    Эксперты объяснили провал кампании Запада по дискредитации российских выборов
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская избирательная система сохраняет устойчивость на фоне внешнего информационного давления, считают политологи. Попытки Запада дискредитировать голосование не принесли ожидаемых результатов, а общество демонстрирует готовность противостоять такому воздействию. Об этом говорили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ – 2026: финишная прямая». Они объяснили, какие методы используют противники России и почему кампания по дискредитации выборов не достигла своих целей.

    Электоральная кампания 2026 года вызвала заметный интерес в обществе: около 60% граждан заявили, что видели агитационные материалы различных партий, рассказал Михаил Мамонов, директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ*. При этом с предвыборными программами ознакомились лишь 30% респондентов.

    Наиболее «популярными» оказались материалы «Единой России» – они попали в «поле зрения» 46% опрошенных. На втором месте по этому показателю оказалась КПРФ: ее агитацию увидели 24% участников опроса. Замыкают тройку «Новые люди», которым удалось привлечь внимание 21% респондентов. При этом 76% граждан считают, что победу на грядущем голосовании одержит «Единая Россия».

    Политолог Алексей Чеснаков объясняет столь высокую уверенность общества в лидерстве «Единой России» пятью буквами «П». «Первая и главная – поддержка президента, который регулярно подчеркивает компетентность партии», – акцентирует он.

    Вторая – Народная программа, которую многие эксперты уже признали инновационной. Впервые в истории «Единой России» была проведена широкая отчетная кампания по исполнению предыдущих программ и подготовке новой, в которую вошли 3,5 млн наказов от избирателей.

    Третья – пятерка федерального списка партии. По мнению Чеснакова, «Единая Россия» сумела грамотно позиционировать членов пятерки: каждый из них ассоциируется у граждан с конкретными положительными триггерами.

    Четвертая «П» – подход. Как отмечает эксперт, в этой электоральной кампании партия сумела выстроить прямой диалог с гражданами. «Партия максимально широко использовала технологии, которые принято в последнее время называть социальной архитектурой, то есть работала непосредственно с запросами избирателей», – объясняет он.

    Последняя «П» – особая информационная повестка. На фоне попыток дестабилизировать ситуацию в России извне партия воспринимается населением как стабилизирующая сила. При этом нынешняя электоральная кампания проходит на фоне масштабного внешнего информационного воздействия.

    Запад и его «агенты» пытаются навязать россиянам картину, что после выборов «будет хуже», соглашается политолог Владимир Шаповалов. «На протяжении последних лет была сформирована устойчивая технологическая цепочка кампаний внешнего влияния», – уточняет он, добавляя, что воздействие на россиян также будет осуществляться путем кибератак на инфраструктуру электронного голосования и диверсий на избирательных участках.

    «Однако масштабная кампания по дискредитации отечественного электорального процесса ожидаемых результатов не дала. Российское общество демонстрирует высокий уровень зрелости и готовность противостоять психологическим операциям, организованных союзниками Украины», – рассуждает Шаповалов.

    В свою очередь, политолог Павел Данилин выделяет шесть аспектов пропаганды противника. «Военный аспект проявляется в ударах по НПЗ и складам маркетплейсов для вызова антиправительственных настроений в обществе. Технологический представляет собой «дроновую войну», призванную показать якобы имеющиеся в России серьезные проблемы», – уточняет эксперт.

    «Социальный сводится к «разгону» темы о накоплении огромного недовольства внутри государства: западная пресса пророчит РФ революцию чуть ли не завтра. Экономический направлен на осознанное игнорирование таких успехов страны как, например, рост ВВП и инфраструктурных инвестиций», – добавляет он.

    «Геополитический заключается во мнимой демонстрации международной изоляции России, а символический и вовсе использует любые негативные новости, чтобы показать «ужас» в РФ. Но тем не менее, население продолжает поддерживать президента и власть, а значит на грядущих выборах можно ожидать хорошей явки», – подчеркивает Данилин.

    Таким образом, выборы становятся своеобразным стресс-тестом для российской политической системы. Чеснаков подчеркивает: несмотря на все вызовы, отечественные институты избирательной системы остаются стабильными. Потрясений не наблюдается и в электоральном поле. «Идеологическое поле в стране сформировано», – акцентирует эксперт.

    Стабильность идеологического поля, в частности, демонстрируется ожидаемым успехом пяти основных партий страны. «С самого начала не было никаких сомнений в том, что «Единая Россия» сформирует свое лидерство, удерживая высокую планку. Партия на финал кампании выходит с повышающимся рейтингом. 49-51% – этот коридор ни у кого не вызывает сомнений», – прогнозирует политолог Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

    КПРФ же находится в своей «санитарной зоне». «Партия завершит кампанию с результатом больше 15%. А в прошлой избирательной кампании у них был результат практически 19%. Небольшое падение все-таки можно прогнозировать, но это объясняется возрастными характеристиками базового электората», – полагает эксперт.

    «Сегодняшние социологические данные говорят об успехе партии «Новые люди». Электоральные группы, для которых эта партия приемлема – есть. Что касается ЛДПР, то партии также удалось опереться на своего классического избирателя, а «Справедливая Россия» хоть и оказалась самой невыразительной, все же с высокой вероятностью сумеет преодолеть пятипроцентный барьер», – резюмирует Алиев.

    *Данные исследования ВЦИОМ. Метод – телефонный опрос. Объем выборки по теме «Шансы партий на победу» 1600 респондентов, выборка репрезентует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Погрешность не превышает 2,5%. Заказчик: Исследование проведено по собственной инициативе АЦ ВЦИОМ. Внешний заказчик отсутствует. Публикация результата оплачена АЦ ВЦИОМ. Опрос проведен 12 сентября 2026 года. 

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    16 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев предупредил о подготовке масштабных провокаций на российских выборах

    Медведев: Противники России готовят провокации на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал партийцев готовиться к попыткам недоброжелателей сорвать голосование и посеять сомнения в результатах волеизъявления граждан.

    Председатель партии «Единая Россия» выступил на профильном селекторном совещании с секретарями региональных отделений, передает ТАСС. Главной темой встречи стала оценка готовности политической силы к Единому дню голосования.

    «Нужно быть готовым к различного рода провокациям, попыткам посеять недоверие к результатам», – заявил Медведев в ходе обсуждения предстоящих избирательных кампаний.

    Он подчеркнул, что противники государства уже ведут активную подготовку к вмешательству в электоральный процесс. Заместитель главы Совбеза обратил внимание участников совещания на обилие дезинформации в интернете, назвав происходящее в сети настоящим шабашем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к извращенным провокациям Запада на предстоящих выборах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о попытках иностранного вмешательства в избирательную кампанию.

    Глава ЦИК Элла Памфилова доложила о принятии беспрецедентных мер безопасности для защиты голосования.

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    16 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Асафов: Путин напомнил россиянам о важности участия в выборах в период СВО
    Асафов: Путин напомнил россиянам о важности участия в выборах в период СВО
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Недружественные страны пытаются убедить россиян, что участие в выборах якобы ничего не решает, однако именно от волеизъявления граждан зависит дальнейшее развитие страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент Владимир Путин обратился к гражданам в преддверии выборов, которые пройдут 18-20 сентября.

    «Российская избирательная система существует не одно десятилетие. За это время она успела окрепнуть и продемонстрировать свою эффективность. Однако голосование этого года станет уникальным явлением для нашей страны», – сказал политолог Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

    По его словам, впервые выборы депутатов Госдумы проходят в условиях специальной военной операции и жесткого санкционного давления. «Президент прекрасно понимает специфику нынешней кампании, в связи с чем и обращается к гражданам, стремясь напомнить им о важности волеизъявления», – подчеркнул Асафов.

    При этом, считает эксперт, в нынешних условиях участие граждан в выборах имеет не только внутриполитическое значение. «Чем выше наша сплоченность, тем сложнее противнику будет давить на нас. Единство народа – это залог провала любых попыток его запугать. Это залог победы в сложившемся противостоянии. Сегодня как никогда важно выразить свою солидарность с президентом и теми ребятами, которые отстаивают наши интересы на передовой», – отметил политолог.

    Кроме того, по явке и результатам выборов противник тоже будет судить о сплоченности российского общества. «В такой ситуации каждый голос показывает: люди в России ответственно относятся к будущему своей страны и не готовы отдавать ее кому-либо», – считает эксперт.

    Отдельно Асафов связал участие в выборах с поддержкой военнослужащих. «Бойцы должны понимать, что здесь, на гражданке, остаются люди, которые искренне любят свою страну. Солдаты несут ответственность за будущее государства с ружьем в руках, а те, кто ждет их в тылу, – с бюллетенем», – пояснил он.

    В то же время политолог назвал проведение выборов в нынешних условиях показателем устойчивости избирательной системы. «Недружественные страны пытаются навязать россиянам мнение: не нужно идти на голосование, ведь ваша позиция ничего не решит. Это откровенное лукавство, призванное сломить наше единство», – заявил Асафов.

    По его мнению, значение имеет и непосредственный результат голосования. «Участие каждого важно. Мнение каждого ценно. Ведь именно от волеизъявления граждан будет зависеть точный состав Госдумы. Да и Владимир Путин в своей работе всегда опирается на пожелания, высказанные обществом», – заключил эксперт.

    Напомним, в среду президент Владимир Путин обратился к гражданам России в преддверии выборов, которые пройдут 18-20 сентября, назвав нынешнюю избирательную кампанию значимой и во многом определяющей. «В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти», – указал российский лидер.

    Президент отметил, что столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции, а жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Госдумы. Он также выразил уверенность в том, что «в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу»: «Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны».

    «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – подчеркнул Путин.

    «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – пояснил президент.

    Он также отметил, что голос каждого избирателя имеет значение: «От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне».

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    16 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров: Выборы в Госдуму проходят в обстановке объявленной Западом войны

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в процесс голосования россиян.

    Лавров заявил, что избирательная кампания протекает на фоне открытого геополитического противостояния. Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, руководитель министерства подчеркнул агрессивный характер действий иностранных государств, передает РИА «Новости».

    «Нынешние выборы проходят в обстановке объявленной нам войны со стороны коллективного Запада, войны, которую Запад ведет руками и телами украинцев, снабжая их на фантастические суммы оружием, боеприпасами, современными технологиями, разведывательными данными, информацией со спутников», – отметил дипломат.

    По словам министра, главная цель противника заключается в нанесении России стратегического поражения. Кроме того, фиксируются масштабные попытки прямого влияния на волеизъявление граждан как внутри страны, так и за ее пределами.

    Выборы депутатов Госдумы состоятся в период с 18 по 20 сентября.

    Министерство иностранных дел России подготовилось к возможным вмешательствам недружественных государств в электоральный процесс.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала недопустимым поведение западных стран перед голосованием.

    Месяцем ранее Сергей Лавров рассказал о попытках Запада спровоцировать панику накануне выборов в Госдуму.

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    16 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    В Кремле оценили надежность электронного голосования на выборах

    Песков назвал онлайн-голосование удобным и надежным способом участия в выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал электронное голосование на выборах удобным и надежным форматом, который глава государства неоднократно использовал в прошлые годы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил удобство дистанционного электронного голосования, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что глава государства в последние годы отдавал предпочтение именно этому формату волеизъявления.

    «Могу только вам напомнить, что предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования – это онлайн. Как будет в этот раз, мы вас проинформируем», – подчеркнул официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о планах российского лидера.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в сентябре текущего года. Процесс голосования займет три дня – с 18 по 20 сентября. Ранее президент Владимир Путин охарактеризовал предстоящую избирательную кампанию как ключевое событие во внутриполитической жизни страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы.

    Президент России Владимир Путин назвал предстоящую кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Годом ранее глава государства отметил объективность и эффективность электронного формата.

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    16 сентября 2026, 09:26 • Новости дня
    МИД сообщил о подготовке к голосованию россиян вопреки «козням Берлина»

    МИД сообщил о подготовке к голосованию россиян вопреки козням Берлина

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия обеспечит избирателям на территории ФРГ все необходимые условия для участия в предстоящих выборах, несмотря на «козни Берлина».

    Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство гарантирует соотечественникам право голоса за рубежом, передает радио Sputnik.

    «Мы возможность проголосовать нашим гражданам, которые находятся в Германии, предоставим, несмотря на все козни официального Берлина», – подчеркнула дипломат.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поведение западных стран в преддверии голосования абсолютно недопустимым.

    Власти ФРГ закрыли российское дипломатическое представительство ради удара по работе дипломатов перед выборами.

    Захарова заявила, что провокация с беспилотником в аэропорту Лейпцига планировалась для препятствования работе избирательных участков.

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    16 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    МИД заявил о готовности России к извращенным провокациям Запада на выборах

    Захарова: Россия готова к извращенным провокациями Запада на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к извращенным провокациями Запада на предстоящих парламентских выборах, российские дипломаты выработали иммунитет к подобным действиям, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, МИД России полностью подготовлен к возможным вмешательствам недружественных государств в электоральный процесс, передает радио Sputnik.

    «Мы абсолютно к этому готовы, при этом мы прекрасно понимаем, что и с той стороны готовность не меньше к совершению, может, намного извращенных провокаций», – сказала официальный представитель министерства.

    Представитель ведомства отметила стремление западных стран уничтожить демократические институты. По ее словам, работающие за рубежом сотрудники МИД живут в условиях постоянных угроз и шпионских интриг, однако они уже выработали устойчивый иммунитет к подобным действиям.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва пройдет в три дня, начиная с 18 сентября. Всего планируется провести более 2 тыс. кампаний разного уровня и заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поведение западных стран в преддверии голосования абсолютно недопустимым.

    Захарова отметила безуспешность попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению выборов.

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    17 сентября 2026, 09:09 • Новости дня
    Пискарев сравнил методы сбежавших за рубеж оппозиционеров с наркоторговцами

    Пискарев заявил о сходстве бежавшей оппозиции с наркоторговцами

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сравнил методы уехавших за рубеж «оппозиционеров» с действиями наркоторговцев и вербовщиков радикальных группировок в преддверии выборов.

    Пискарев написал в Max, что бежавшие за границу политические деятели используют методы преступников.

    «Перед выборами осевшая за рубежом так называемая «оппозиция» окончательно переняла почерк наркоторговцев и вербовщиков радикальных группировок», – заявил парламентарий.

    Политик добавил, что уехавшие оппозиционеры воспринимают своих сторонников как расходный материал, подобно владельцам сетевых наркоплощадок. С начала избирательной кампании они призывают молодежь к несанкционированным акциям, беспорядкам и экстремизму.

    По словам Пискарева, потенциальные исполнители для таких деятелей становятся «живым товаром» для монетизации западных грантов. Депутат подчеркнул, что рано или поздно за каждую сломанную судьбу ответят не только мелкие исполнители, но и организаторы. Он напомнил о неизбежности наказания, отметив, что необходимые законы уже приняты и действуют.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев сообщил о скоординированной медийной атаке европейских СМИ для дискредитации выборов.

    До этого Пискарев рассказал о незаконном сборе западными спецслужбами персональных данных россиян.

    Пискарев заявил о подготовке недружественными странами специальных агентов влияния.

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    17 сентября 2026, 11:09 • Новости дня
    Поддубный: Реализация народной программы «Единой России» улучшит жизнь миллионов

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация народной программы «Единой России» кардинально преобразит жизнь десятков миллионов граждан в течение ближайших пяти лет, заявил лидер федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму Герой России Евгений Поддубный.

    По словам лидера списка кандидатов «Единой России», программа представляет собой дорожную карту работы партии на ближайшие пять лет, передает ТАСС.

    Поддубный заявил, что депутаты Госдумы нового созыва будут обязаны выполнить заложенные в документ наказы избирателей.

    «Реализация этого партийного документа позволит улучшить жизнь десятков миллионов людей», – подчеркнул Евгений Поддубный. Он добавил, что стратегия представляет собой четкий план работы на предстоящую пятилетку, по итогам которой партийцам предстоит отчитаться перед обществом.

    Военкор также отметил острую необходимость создания новых предприятий и внедрения инновационных разработок в серийное производство.

    «Нам сейчас вообще нужно работать всем чуточку больше и чуточку лучше, чем в довоенное время», – заключил Поддубный.

    В августе партия «Единая Россия» утвердила новую Народную программу на съезде в Москве.

    Президент Владимир Путин назвал этот документ фундаментальным ориентиром для развития страны.

    Член генсовета партии Евгений Поддубный пообещал строгий контроль за выполнением каждого пункта.

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    17 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Памфилова: Инициаторы кибератак против выборов здорово получили по лбу

    Памфилова: Инициаторы кибератак против выборов получили по лбу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему провалилась, организаторы не смогли скомпрометировать процесс, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова отчиталась о готовности избирательной системы к выборам, передает РИА «Новости».

    «Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия, имеющая цель скомпрометировать это все в общественном пространстве. Не удалось. Я думаю, что они получили здорово по лбу», – заявила она.

    Глава Центризбиркома добавила, что ведомство готово отражать дальнейшие попытки вмешательства. По ее словам, проработаны все механизмы, необходимые для беспрепятственного проведения голосования.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее называл их важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Центризбирком принял усиленные меры безопасности из-за угрозы возможных провокаций.

    Несколькими днями ранее беспилотник ударил по зданию территориальной избирательной комиссии в Самарской области.

    В прошлом году хакеры осуществили масштабную атаку на интернет-ресурсы ведомства.

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