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Артемий Лебедев стал одним из первых владельцев электромобиля Атом
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о приобретении первого российского электромобиля Атом
Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового российского серийного электромобиля Атом, отметив лаконичность его интерфейса.
Во время дискуссии на Лектории VK Fest в Москве Артемий Лебедев поделился впечатлениями от своего нового приобретения.
«Удобство, конечно, важнее. Некрасоту можно пережить. <…> В автомобиле все должно быть легко, просто и прозрачно. В случае с Атомом, а я являюсь его владельцем, в нем интерфейс практически незаметен совсем, потому что в этом автомобиле специально все удобно. Возможно, это самый лаконичный автомобиль из всех», – заявил дизайнер.
Производитель ранее анонсировал начало передачи первых серийных электромобилей клиентам, сделавшим предзаказ. Выдачи стартовали 16 июля и продлятся до 15 октября 2026 года.
До конца текущего года планируется передать покупателям еще не менее 3 тыс. машин. Сейчас можно оформить заказ со сроком получения в четвертом квартале.
Атом полностью производится в России на заводе «Москвич». Автомобиль базируется на собственной платформе и операционной системе.
Он оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. и батареей емкостью 77 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 500 км. Машина адаптирована к зимним условиям и имеет полный пакет подогревов.
В базовую комплектацию входят автоматические распашные двери, проекционный дисплей с дополненной реальностью, руль с сенсорным экраном и голосовой ассистент.
Также предусмотрена система помощи водителю ADAS 2+ и управление со смартфона. Сервисная инфраструктура для электромобиля уже развернута в восьми крупных городах России.
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