Число погибших при взрыве газа в Мехико достигло 13 человек

Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»

Кардиологи Михайлова и Романенко рассказали, как эмоции могут навредить сердцу

Tекст: Татьяна Косолапова

13 сентября отмечается День положительных эмоций. Это неофициальный праздник, появившийся в начале 2000-х, который направлен на то, чтобы напомнить людям о важности радости, любви и поддержки. Позитивные эмоции – это не просто приятно, но и очень полезно для здоровья: они укрепляют иммунитет, снижают стресс и дарят энергию. Однако человек испытывает не всегда положительные. Сильные переживания, особенно из-за потери или разочарования, могут оказать на организм совсем иной эффект.



«"Синдромом разбитого сердца" врачи называют стресс-индуцированную кардиомиопатию или синдром такоцубо. Это остро развивающаяся преходящая дисфункция сердечной мышцы с приступом загрудинных болей, которая возникает как реакция на неожиданное сильное эмоциональное потрясение. Впервые этот синдром описали японские специалисты в 1990-х годах», – рассказывает врач-кардиолог, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Михайлова.

Она рассказывает, что хотя «Синдром разбитого сердца» звучит романтично, но к случаям неразделенной любви у подростков этот диагноз не имеет отношения. Главная причина его появления – сильное острое эмоциональное потрясение, реже – значимый физический стресс или тяжелое заболевание. «Это может быть смерть близкого человека, финансовый крах, испуг, а иногда даже радостное событие, например, рождение ребенка или свадьба. Все дело в резком выбросе гормонов стресса – адреналина и норадреналина, которые оказывают токсическое воздействие на сердечную мышцу и вызывают спазм мелких сосудов, нарушая питание органа», – поясняет специалист.

По статистике с данным синдромом сталкиваются 1-2% пациентов с подозрением на острый инфаркт миокарда, причем 90% больных – это женщины в менопаузе и постменопаузе, делится врач. В этот период эстрогены перестают защищать сердце, а женщины становятся особенно уязвимы к стрессу.

Клиническая картина данного синдрома почти неотличима от инфаркта миокарда: появляется интенсивная загрудинная боль, отдающая в левую руку, лопатку или челюсть, сопровождающаяся потливостью, страхом, слабостью, нарушением ритма сердца, одышкой, продолжает собеседница. Эти боли не снимаются обычными обезболивающими и продолжаются более 20 минут. В тяжелых случаях может быстро развиться острая сердечная недостаточность.

«Как правило, скорая помощь не сможет отличить острый инфаркт миокарда от синдрома такоцубо по электрокардиограмме, так как они похожи. Необходимо срочно вызвать скорую и попасть в специализированный центр, где проведут обследование, которое поможет установить диагноз. При его обнаружении 95,5% пациентов полностью выздоравливают в среднем за 2-3 недели. Через 4–6 недель после появления симптомов рекомендуется повторно посетить кардиолога и пройти эхокардиографию и электрокардиографию, чтобы убедиться, что сердце восстановилось», – говорит Михайлова.

Она предупреждает, что возможны рецидивы болезни, причем чаще у женщин, чем у мужчин. Через шесть месяцев они возникают у 1,2% пациентов, а в течение шести лет – у 5%, каждый последующий рецидив протекает тяжелее, поэтому важна профилактика. И хотя женщины болеют чаще, у мужчин летальность вдвое выше, по статистике до 11,2%. «У мужчин причиной синдрома обычно становится не эмоция, а физический стресс или манифистация тяжелого заболевания: инсульт, онкология. В таких случаях течение болезни тяжелее, чаще развиваются опасные нарушения ритма и сердечная недостаточность», – подчеркивает кардиолог.

Для того, чтобы минимизировать риск данного заболевания, следует как можно бережнее относиться к своему психоэмоциональному состоянию, поддерживать близких. Следует тренировать стрессоустойчивость, заниматься умеренной физической активностью, так как это снижает уровень гормонов стресса. Важно не игнорировать тревожные симптомы и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказывает, что основная причина появления «синдрома разбитого сердца» – всплеск стрессовых гормонов, который временно «оглушает» сердечную мышцу. Человек получает известие, сильный эмоциональный удар, например, в связи с утратой близкого, разрывом отношений с любимым, попаданием в авария или столкновением с трагедией или другим «невыносимым» стрессом. В этот момент в организме резко взлетает уровень гормонов стресса, особенно адреналина. Это ситуация, подобная «бей или беги», только удар пришелся по сердцу: оно буквально теряет контроль, «сжимается неравномерно и перестает нормально качать кровь».

«В организме происходит следующее: левый желудочек сердца внезапно ослабевает и перестает эффективно перекачивать кровь, развивается острая недостаточность, сопровождающаяся расширением верхушки левого желудочка. При этом форма сердца на ЭхоКГ становится похожей на японскую ловушку для осьминогов – такоцубо, отсюда и название», – поясняет врач.

Она также подчеркивает, что симптомы синдрома такоцубо схожи с теми, что человек испытывает при инфаркте миокарда – острая боль в груди, одышка, сердцебиение, потливость, ощущение надвигающейся смерти. Иногда развиваются пресинкопальные состояния и обмороки. Но при обследовании коронарные артерии оказываются чистыми, без закупорки.

«Профилактика данного заболевания непростая, но совершенно реальная: нужно научиться управлять стрессом. Для этого можно использовать дыхательные практики, психотерапию, физическую активность и здоровый сон. Работа с собственными эмоциями: вовремя проговоренные переживания и поддержка близких часто сильнее лекарств. При любых болях в груди, даже "на нервной почве", обязательно обращаться к врачу, чтобы не пропустить серьезное нарушение деятельности сердца», – заключила Романенко.

