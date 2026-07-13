Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?10 комментариев
Американский чиновник заявил о сопровождении США судов в Ормузском проливе
Журналист Равид: Военные США за сутки провели через Ормузский пролив 20 судов
За сутки военные США обеспечили безопасный проход 20 торговых судов через Ормузский пролив, заявил американский чиновник.
Об этом в X рассказал журналист портала Axios Барак Равид. «Представитель американских властей сообщил, что за последние 24 часа около 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив в координации с американскими военными в дополнение к нескольким судам, которые прошли без координации с США», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе транзит танкеров через Ормузский пролив практически остановился из-за американских ударов по территории Ирана.
CNN сообщает, что сейчас движение судов через Ормузский пролив также сократилось до минимума.