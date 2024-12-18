Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.2 комментария
Определено место проведения прямой линии Путина
Стало известно о проведении прямой линии Путина в Гостином дворе в Москве
Большая пресс-конференция президента России Путина состоится 19 декабря в московском Гостином дворе, журналисты уже проходят аккредитацию и ПЦР-тестирование.
Совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина состоится в Гостином дворе, сообщает ТАСС. Это мероприятие, объединяющее два формата общения президента с журналистами и общественностью, пройдет 19 декабря, начиная с полудня по московскому времени.
Накануне пресс-конференции для журналистов организовано ПЦР-тестирование в здании администрации президента на улице Ильинка. По данным корреспондента ТАСС, к 11 утра у здания уже собралась значительная очередь. Для прохождения проверки безопасности, получения аккредитационного бейджа и сдачи теста требуется от нескольких минут до получаса, очередь порой выходит на улицу, где в Москве сегодня 10 градусов ниже нуля.
Аккредитационный центр для журналистов начал работу в девять утра и будет открыт до 15:00 по московскому времени. Помимо аккредитации, журналисты получают подарочные наборы, включающие тканевую сумку для ноутбука с логотипом празднования Победы в 2025 году, блокнот формата А4, календарь и металлическую ручку с надписью «Пресс-конференция Владимира Путина».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году журналистов продезинфицировали серебром в Гостином дворе до начала совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин 17 и 18 декабря занимается подготовкой к прямой линии, изучая вопросы и запрашивая данные у правительства, сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Между тем число обращений россиян на прямую линию с Владимиром Путиным достигло 1,2 млн, затронуты темы ЖКХ, социальной поддержки и медицины.