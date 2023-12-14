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    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

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    14 декабря 2023, 11:31

    Журналистов продезинфицировали серебром до начала «Итогов года»

    Журналистов продезинфицировали серебром и накормили мандариновыми кексами до начала «Итогов года»

    Tекст: Александра Юдина

    Журналисты собираются в Гостином дворе перед началом совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.

    Отмечается, что очередь из представителей СМИ выстроилась с раннего утра со стороны улицы Варварки, где после проверки документов и досмотра журналисты заходят в Гостиный двор через специальную дезинфицирующую рамку с ионами серебра, передает ТАСС.

    К 9.30 в фойе уже собрались десятки журналистов. Дресс-код выдержан в официально-деловом стиле, некоторые представители СМИ пришли в национальных костюмах.

    В буфете Гостиного двора журналисты угощаются мини-бутербродами с сервелатом и красной рыбой, пирожками, миндальными круассанами, кексами с мандарином и с брусникой.

    Напомним, президент Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции 14 декабря намерен подвести итоги 2023 года.

    13 декабря 2023, 23:18
    Песков про СВО: Путин знает, что делает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ясно понимает, чего страна хочет добиться специальной военной операцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

    Песков заявил, что СВО продолжается, и президент знает, чего хочет достичь в результате этой специальной военной операции, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как Украина лишила себя возможности вести диалог с Москвой. Вместе с тем, Россия всегда выступала за конструктивные переговоры с Украиной. Об этом президент Владимир Путин говорил неоднократно.

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    11 декабря 2023, 15:50
    Путин рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками

    Путин: ВМФ будут переданы три ракетоносца «Борей-А», строятся пять подлодок «Ясень-М»

    Путин рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три ракетоносца «Борей-А» в ближайшие годы будут переданы Военно-морскому флоту, сейчас строятся еще пять подводных лодок «Ясень-М», на завершающем этапе находится создание атомного крейсера «Архангельск», сообщил президент Владимир Путин.

    «В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», – передает РИА «Новости» слова Путина на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

    «Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск», – добавил президент.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

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    11 декабря 2023, 15:43
    Путин: Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках.

    «Приветствую вас в этот знаменательный день – день, когда на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» поднимаются военно-морские флаги, и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин отметил, что подводные ракетоносцы уже скоро заступят на боевое дежурство, сообщает ТАСС. «Уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

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    12 декабря 2023, 15:51
    Путин: Обновленная Конституция России стабилизирует государство и помогает людям
    Путин: Обновленная Конституция России стабилизирует государство и помогает людям
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обновленная Конституция России работает и стабилизирует государство, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с судьями Конституционного суда России глава государства напомнил, что «пару лет назад в уже новых условиях были приняты поправки в Конституцию, которые были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее».

    «Они (поправки) были и являются существенными, связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений, были затронуты некоторые другие вопросы социального характера», – передает ТАСС слова Путина.

    По его оценке, «все это говорит о том, что Основной закон страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям, а граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав».

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с судьями Конституционного суда.

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    11 декабря 2023, 15:21
    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ

    Путин участвует в церемонии принятия новых атомоходов в состав ВМФ

    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

    «Красноярск» – вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М», передает ТАСС. Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложена 27 июля 2014 года. Атомный подводный крейсер «Император Александр III» – третий серийный корабль проекта «Борей-А». Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложен 18 декабря 2015 года.

    Инициатива присвоения кораблю имени императора Александра III принадлежит Путину. Эту идею президент высказал в 2014 году во время встречи с деятелями культуры в Ялте. Тогда Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры, передал главе государства отреставрированный Андреевский флаг с последнего корабля Русского императорского флота, который также назывался «Император Александр III».

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

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    11 декабря 2023, 16:52
    Путин: С такими кораблями и оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности
    Путин: С такими кораблями и оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения в Северодвинске фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон», вместе с главкомом ВМФ Николаем Евменовым расписался в книге посещения корабля.

    «С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности», – написал глава государства, передает телеканал «Звезда».

    Командир фрегата, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан доложил президенту, что четыре гиперзвуковые ракеты «Циркон» были загружены в пусковые установки корабля после модернизации корабля в ноябре 2024 года, передает ТАСС. «Пока стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач», – сказал Рябоштан.

    Ранее Путин сообщил, что в ближайшие годы ВМФ будут переданы три ракетоносца «Борей-А», сейчас строятся еще пять подводных лодок «Ясень-М», на завершающем этапе находится создание атомного крейсера «Архангельск».

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    12 декабря 2023, 17:22
    Политолог: «Поправка Терешковой» оказалась стратегически важной

    Политолог Мартынов: Россияне осознали стратегическую важность «поправки Терешковой» к Конституции

    Политолог: «Поправка Терешковой» оказалась стратегически важной
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Так называемая поправка Валентины Терешковой к Конституции, которая позвонила действующему президенту вновь баллотироваться на пост главы государства, оказалась стратегической важной. Всю ее важность россияне стали понимать в последние несколько лет, когда началась открытая фаза противостояния между Западом и Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. 12 декабря Россия отмечает День Конституции.

    «С одной стороны, Конституция – это закон прямого действия. С другой стороны, ее можно условно считать живым организмом. Поэтому, как и жизнь вокруг, ее нормы тоже меняются время от времени, дабы соответствовать самым долгосрочным и масштабным вызовам. Мы живем уже не в той реальности, что была в 1993 году», – подчеркнул Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Самый масштабный пакет поправок был принят в 2020 году. Мы помним, что принятие изменений носило всенародный характер. Стратегически важной является так называемая «поправка Терешковой», которая буквально по ходу заседания в Госдуме указала: коль скоро мы обновляем Конституцию, то и электоральные циклы главы государства должны начинаться сначала», – напомнил собеседник.

    «И сегодня, спустя три года, мы смотрим на результаты социологических опросов и видим, что подавляющие большинство граждан желали бы выдвижения президента Путина на новый срок.

    Народ ведь не обманешь, он прекрасно осознает фундаментальный и экзистенциальный характер нынешних внешних вызовов. Общество видит прямое противостояние России с группой западных стран. Причем речь идет не только о специальной военной операции на Украине. Это лишь один из элементов противостояния. И люди задают себе вопрос: с кем, если не с нынешним лидером, наша страна должна проходить этот сложный период?», – указал он.

    «Я прекрасно помню, как несколько лет назад многие скептично относились к прогнозам о том, что нас ожидает слом международной системы. Тогда казалось, что это теоретические разговоры и некоторые аналитики излишне драматизируют. Потом наступила пандемия. Все насторожились. А потом началась СВО и скептики поутихли. И только сейчас мы понимаем всю важность тех поправок, что были сделаны три года назад», – подчеркнул аналитик.

    «Конституция – это квинтэссенция тысячелетней истории и традиций государственности нашей страны, нашего общества, нашей культуры. Именно этим обусловлена необходимость внесения в основной закон страны тезисов о Боге, о традиционной семье, как союзе мужчины и женщины, о детях, о русском языке. Возникла такая историческая необходимость и Конституция отреагировала на это», – резюмировал Мартынов.

    Напомним, 12 декабря в России отмечается День Конституции. На встрече с судьями Конституционного суда России Владимир Путин напомнил, что «пару лет назад в уже новых условиях были приняты поправки в Конституцию, которые были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее».

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    11 декабря 2023, 14:54
    Путин прилетел в Архангельскую область

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

    Ожидается, что Путин примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Она ознаменует принятие судов в состав Военно-морского флота. Также ожидается, что Путин посетит Архангельск, передает ТАСС.

    Визит Путина в Архангельскую область также подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Это первая региональная поездка Путина (и публичное мероприятие в целом) после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года.

    Во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле Владимир Путин сказал о решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Песков, отвечая на вопросы о начале предвыборной кампании Путина, сказал, что де-факто об этом можно говорить. «Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться», – пояснил Песков.

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    12 декабря 2023, 13:55
    Американский эксперт назвал НАТО агрессором на Украине

    Американский эксперт Джимми Дор заявил, что агрессором на Украине стала НАТО, а не российский президент Владимир Путин

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский эксперт Джимми Дор подчеркнул, что украинские нацисты при поддержке США и ЦРУ свергли легитимное правительство Украины и начали обстрелы жителей восточной части страны, а президент России начал спецоперацию, чтобы защитить этих людей.

    «Давайте вспомним, как мы к этому пришли. Соединенные Штаты и ЦРУ объединились с нацистами на Украине, чтобы свергнуть демократически избранное правительство в 2014 году. Вот что произошло. Но люди в восточной части Украины не захотели с этим мириться. Тогда нацисты и правительство Украины начали их обстреливать. И они не собирались останавливаться. Они все больше наращивали интенсивность (артобстрелов), пока Путин наконец не начал спецоперацию, чтобы защитить этих людей», – приводит ИноСМИ слова Дора в его шоу на YouTube.

    При этом эксперт подчеркнул, что Путин пошел на такой шаг «не для того, чтобы начать конфликт, а чтобы его закончить». «И я полностью это поддерживаю», – добавил Дор.

    По словам американца, сейчас президент США Джо Байден «делает вид, что Путин – агрессор».

    «Путин не агрессор. Агрессор – это НАТО. НАТО с ее 900 военными базами», – заключил эксперт.

    Он добавил, что США «только что» построили три новые военные базы на «чертовых Филиппинах», а также развернули две базы в Сирии, которую «незаконным образом оккупируют».

    Ранее сообщалось, что Китай изменил свою позицию по СВО в ответ на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию.

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    11 декабря 2023, 21:07
    Социолог: Арктика требует развития полноценных городов с растущим уровнем жизни

    Социолог Потуремский: Развитие потенциала Арктики является приоритетом для Путина

    Социолог: Арктика требует развития полноценных городов с растущим уровнем жизни
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Арктическая зона для России – это не только судоходство, стратегически важные объекты и добыча ископаемых, но и возведение полноценных городов с растущим уровнем жизни. Поэтому Арктика является приоритетной темой в повестке президента, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Ранее Владимир Путин в Архангельске провел совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

    «Во-первых, давайте зафиксируем, что Арктика – это безусловная зона интересов России. Огромная территория Арктической зоны делает нашу страну ключевым игроком в регионе. У нас есть история освоения Арктики, есть традиции, связанные с ней, есть технологии для возведения там самой сложной и необходимой инфраструктуры», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Для нас Арктическая зона – это не только судоходство, не только стратегически важные объекты или добыча ископаемых, но и возведение полноценных городов. И мы используем далеко не весь потенциал Арктики. Это регион с колоссальными возможностями в развитии экономики, укрепления обороны и расширения логистики. Поэтому Арктика является приоритетной темой в повестке президента», – детализировал он.

    «Все перспективы России в Арктике безусловно связаны с улучшением качества жизни людей. Наши ресурсы, технологии, накопленный опыт должны работать на решение этих задач и на достижение результата. Нужно активнее внедрять апробированное на Дальнем Востоке формирование новой экономики», – подчеркнул аналитик.

    «Я имею в виду мастер-планы развития опорных населенных пунктов, создание в моногородах ранее не свойственных им сфер: расширение сектора сервисной экономики, укрепление малого и среднего предпринимательства, изменение облика арктических городов и поселков, развитие туризма и благоприятной городской среды, а также совершенствование арктической ипотеки», – сказал спикер.

    «Несмотря на специфику региона, я уверен, что в Арктике возможно создание такой вполне благоприятной городской среды. Помимо этого, у нас есть опыт арктического и даже антарктического туризма. Это вопрос развития инфраструктуры. Если будут условия – люди поедут. Там очень много привлекательного – начиная от северного сияния, любимого нашими юго-восточными соседями, и заканчивая уникальной природой, ландшафтом и всем, что с этим связано», – напомнил политолог.

    «Как социолог, могу сказать, что жители и власти региона разделяют рабочий настрой и позитив в отношении развития региона по множеству направлений. Что касается запросов, то ключевые здесь – улучшение качества жизни, расширение социального пакета. Также важна тема транспортной доступности. Поэтому со стороны местных жителей высок запрос на субсидирование транспортных расходов», – резюмировал Потуремский.

    Напомним, в понедельник президент России в Архангельске провел совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны. Также в режиме видеоконференции провел встречу с участниками программы «Арктическая ипотека». Один из участников попросил главу государства рассмотреть возможность увеличения суммы верхнего потолка по ипотеке, чтобы можно было взять квартиру побольше.

    «Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно», – сказал Путин. Кроме того, президент пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО.

    Говоря об увеличении возраста для арктической ипотеки работникам оборонных предприятий и их семей, Путин сообщил, что обсудит такую возможность с коллегами и примет решение. «Вообще, что касается работников оборонных предприятий, мы должны закреплять людей на тех предприятиях и рабочих местах, где они работают. Это всегда важно для решения очень важных, острых задач, которые стоят перед государством в целях повышения оборонной способности», – отметил президент.

    Кроме того, глава государства поддержал идею снижения стажа работы для получения арктической ипотеки, добавив, что данная ипотека под 2% позволяет закрепляться на тех территориях, где люди бы хотели жить. Кроме того, он указал: арктическую ипотеку нужно расширить на молодых врачей и педагогов вне зависимости от стажа работы в арктических регионах. По словам Путина, улучшение качества жизни людей – ключ к увеличению численности населения на арктических территориях страны, сообщает РИА «Новости».

    «Арктическая зона России – это почти треть территории нашей страны. Здесь полностью или частично располагается девять субъектов Федерации, проживает чуть больше 2,4 млн человек. И повторю, наша главная задача – добиться заметного улучшения качества жизни людей. А значит, необходимо повысить эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта и жилищно-коммунальной сферы. Создать условия для притока дополнительных инвестиций, роста туризма, для появления квалифицированных рабочих мест», – подчеркнул он.

    Ранее в ходе поездки в Архангельск и Северодвинск Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».

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    11 декабря 2023, 18:04
    Путин: Освоение Арктики для России – неоспоримый приоритет

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ заявил, что считает освоение Арктики неоспоримым приоритетом, поскольку регион имеет важнейшее значение для обороны, логистики и энергетики страны.

    «Арктическая зона имеет для нас особое, стратегическое значение, это регион с колоссальными экономическими возможностями… С ним (Арктическим регионом) мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны, и потому дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции (СВО).

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    11 декабря 2023, 17:40
    Путин пообещал расширить Арктическую ипотеку для участников СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции (СВО) на встрече с получателями ипотеки.

    «Спасибо большое, что упомянули об этом. Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям, здесь просто, думаю, техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем точно совершенно», – ответил президент на вопрос, можно ли расширить такую ипотеку на участников спецоперации, передает РИА «Новости».

    Также Путин, говоря об увеличении возраста для Арктической ипотеки работникам оборонных предприятий и их семей, сообщил, что обсудит такую возможность с коллегами и примет решение.

    «Вообще, что касается работников оборонных предприятий, мы должны закреплять людей на тех предприятиях и рабочих местах, где они работают. Это всегда важно для решениях очень важных, острых задач, которые стоят перед государством в целях повышения оборонной способности. А что касается северных регионов – тем более. Поэтому сейчас с коллегами обсудим. Я думаю, мы к этому решению подойдем», – сказал Путин.

    В августе Путин пообещал продолжить развивать программы льготной ипотеки.

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    13 декабря 2023, 22:12
    Путин провел совещание о подготовке к прямой линии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии, где интересовался обращениями и вопросами, которые присылают россияне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

    Песков заявил, что Путин интересовался вопросами, на чем граждане делают акцент, каких обращений больше, каких меньше. По его словам, россиян волнует непростая международная обстановка и вопросы, связанные со специальной военной операцией, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что глава государства во время работы над тематическими блоками вопросов обращается к министрам и руководителям ведомств, помощникам. Песков добавил, что в таком напряженном графике Путин работает по многу часов без остановки и перерыва.

    Напомним, президент Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции 14 декабря намерен подвести итоги 2023 года.

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    11 декабря 2023, 15:35
    Путин: Работа по повышению морской мощи России будет продолжена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа по повышению морской мощи России будет продолжена, заявил президент Владимир Путин.

    «Работа по повышению морской мощи России, безусловно, будет продолжена», – передает РИА «Новости» слова Путина на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

    «Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах Мирового океана», – добавил Путин.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

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    12 декабря 2023, 12:56
    Клишас: Путин настоял на вынесении поправок в Конституцию на всеобщее голосование

    Сенатор Клишас рассказал о позиции Путина перед вынесением поправок в Конституцию на общероссийское голосование

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин твердо настоял на вынесении поправок в Конституцию на общероссийское голосование в 2020 году, хотя депутаты и сенаторы предлагали рассмотреть их в ходе заседаний парламента, рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который был сопредседателем рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны.

    «Мы, правда, немного поспорили на предмет того, нужно ли выносить на общероссийское голосование. Но президент был очень тверд в своей позиции», – приводит ТАСС слова Клишаса в ходе лекции на просветительском марафоне Российского общества «Знание», посвященном 30-летию Совфеда.

    Клишас рассказал, что в рабочую группу поступили тысячи предложений по изменению Конституцию, часть из которых вошли в новый текст.

    Поправки в Конституцию в 2020 году, помимо прочего, обнулили президентский срок Владимира Путина, позволив ему выдвигаться на пост президента в 2024 и 2030 годах.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

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    Яичный ажиотаж в России скоро сойдет на нет

    Власти на полгода обнулили пошлины на импорт яиц, чтобы сбить цены на этот продукт. Новости о подорожании куриных яиц, судя по всему, привели к искусственному ажиотажному спросу в ряде регионов, где даже пришлось ограничивать продажу яиц в одни руки. Однако турецкие и азербайджанские яйца должны помочь вернуть стабильность. Подробности

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    Украина стала токсичным проектом для Байдена

    Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Президент США потерял былую уверенность в поддержке ВСУ: помогать союзной армии было обещано не «сколько потребуется», а до тех пор, «пока это возможно». Все это проходит на фоне споров в Конгрессе из-за согласования выплат Украине. Для чего президент Штатов решил встретиться с Зеленским именно сейчас и удастся ли Украине сохранить финансовую помощь Вашингтона? Подробности

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    Белорусскую армию научат воевать по-русски

    Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании и работе учебно-боевых центров на базе практически всех видов войск обеих стран. Их главная задача – повышение боевой выучки летного состава, специалистов зенитно-ракетных и сухопутных войск. Как отмечают эксперты, эти центры заметно усилят оборонный потенциал России и станут подспорьем как в проведении СВО, так и в сдерживании стран НАТО. Подробности

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    Почему украинцы стали защищать советские памятники

    Нечто невиданное произошло в одном селе на Западной Украине: местный староста своим телом защитил и не дал снести монумент советским воинам Великой Отечественной. Это далеко не первый подобный случай, и все они похожи по целому ряду признаков. Почему некоторые украинцы с яростью отстаивают памятники, которые предписано сносить политикой киевского режима? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

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