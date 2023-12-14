Журналистов продезинфицировали серебром до начала «Итогов года»

Социолог: Арктика требует развития полноценных городов с растущим уровнем жизни

Социолог Потуремский: Развитие потенциала Арктики является приоритетом для Путина

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Во-первых, давайте зафиксируем, что Арктика – это безусловная зона интересов России. Огромная территория Арктической зоны делает нашу страну ключевым игроком в регионе. У нас есть история освоения Арктики, есть традиции, связанные с ней, есть технологии для возведения там самой сложной и необходимой инфраструктуры», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Для нас Арктическая зона – это не только судоходство, не только стратегически важные объекты или добыча ископаемых, но и возведение полноценных городов. И мы используем далеко не весь потенциал Арктики. Это регион с колоссальными возможностями в развитии экономики, укрепления обороны и расширения логистики. Поэтому Арктика является приоритетной темой в повестке президента», – детализировал он.

«Все перспективы России в Арктике безусловно связаны с улучшением качества жизни людей. Наши ресурсы, технологии, накопленный опыт должны работать на решение этих задач и на достижение результата. Нужно активнее внедрять апробированное на Дальнем Востоке формирование новой экономики», – подчеркнул аналитик.

«Я имею в виду мастер-планы развития опорных населенных пунктов, создание в моногородах ранее не свойственных им сфер: расширение сектора сервисной экономики, укрепление малого и среднего предпринимательства, изменение облика арктических городов и поселков, развитие туризма и благоприятной городской среды, а также совершенствование арктической ипотеки», – сказал спикер.

«Несмотря на специфику региона, я уверен, что в Арктике возможно создание такой вполне благоприятной городской среды. Помимо этого, у нас есть опыт арктического и даже антарктического туризма. Это вопрос развития инфраструктуры. Если будут условия – люди поедут. Там очень много привлекательного – начиная от северного сияния, любимого нашими юго-восточными соседями, и заканчивая уникальной природой, ландшафтом и всем, что с этим связано», – напомнил политолог.

«Как социолог, могу сказать, что жители и власти региона разделяют рабочий настрой и позитив в отношении развития региона по множеству направлений. Что касается запросов, то ключевые здесь – улучшение качества жизни, расширение социального пакета. Также важна тема транспортной доступности. Поэтому со стороны местных жителей высок запрос на субсидирование транспортных расходов», – резюмировал Потуремский.

Напомним, в понедельник президент России в Архангельске провел совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны. Также в режиме видеоконференции провел встречу с участниками программы «Арктическая ипотека». Один из участников попросил главу государства рассмотреть возможность увеличения суммы верхнего потолка по ипотеке, чтобы можно было взять квартиру побольше.

«Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно», – сказал Путин. Кроме того, президент пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО.

Говоря об увеличении возраста для арктической ипотеки работникам оборонных предприятий и их семей, Путин сообщил, что обсудит такую возможность с коллегами и примет решение. «Вообще, что касается работников оборонных предприятий, мы должны закреплять людей на тех предприятиях и рабочих местах, где они работают. Это всегда важно для решения очень важных, острых задач, которые стоят перед государством в целях повышения оборонной способности», – отметил президент.

Кроме того, глава государства поддержал идею снижения стажа работы для получения арктической ипотеки, добавив, что данная ипотека под 2% позволяет закрепляться на тех территориях, где люди бы хотели жить. Кроме того, он указал: арктическую ипотеку нужно расширить на молодых врачей и педагогов вне зависимости от стажа работы в арктических регионах. По словам Путина, улучшение качества жизни людей – ключ к увеличению численности населения на арктических территориях страны, сообщает РИА «Новости».

«Арктическая зона России – это почти треть территории нашей страны. Здесь полностью или частично располагается девять субъектов Федерации, проживает чуть больше 2,4 млн человек. И повторю, наша главная задача – добиться заметного улучшения качества жизни людей. А значит, необходимо повысить эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта и жилищно-коммунальной сферы. Создать условия для притока дополнительных инвестиций, роста туризма, для появления квалифицированных рабочих мест», – подчеркнул он.

Ранее в ходе поездки в Архангельск и Северодвинск Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».