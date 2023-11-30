Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.3 комментария
Кремль: Путин подведет итоги года 14 декабря
Песков: Путин подведет итоги года на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря
Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вопросы от граждан для прямой линии с главой государства начнут принимать 1 декабря, сообщил представитель Кремля. В ходе мероприятия в специально созданной студии соберутся журналисты из всех российских регионов. Также будут присутствовать представители федеральных СМИ и иностранные журналисты, которые продолжают работу в Москве, передает ТАСС.
Формат совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента применяется не впервые. В 2020 году мероприятие уже проводили таким образом из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Песков рассказал, что направить обращение можно, позвонив по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте «Москва – Путину» (moskva-putinu.ru) и другими способами.
Ограничения по времени у мероприятия не будет, уточнил Песков. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие, заметил он.