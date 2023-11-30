Кремль: Путин подведет итоги года 14 декабря

Песков: Путин подведет итоги года на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря

Tекст: Ольга Никитина

Вопросы от граждан для прямой линии с главой государства начнут принимать 1 декабря, сообщил представитель Кремля. В ходе мероприятия в специально созданной студии соберутся журналисты из всех российских регионов. Также будут присутствовать представители федеральных СМИ и иностранные журналисты, которые продолжают работу в Москве, передает ТАСС.

Формат совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента применяется не впервые. В 2020 году мероприятие уже проводили таким образом из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Песков рассказал, что направить обращение можно, позвонив по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте «Москва – Путину» (moskva-putinu.ru) и другими способами.

Ограничения по времени у мероприятия не будет, уточнил Песков. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие, заметил он.