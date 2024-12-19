Песков оценил пользу ИИ для анализа обращений россиян на прямую линию

Tекст: Мария Иванова

Применение ИИ для анализа обращений россиян к президенту России Владимиру Путину открывает возможности для выявления проблем и успехов в различных регионах страны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу, передает ТАСС. Он отметил, что ИИ помогает быстро классифицировать обращения, разделяя их по темам и регионам.

По словам Пескова, использование ИИ позволяет понять, где в стране дела обстоят лучше, а где есть проблемы, требующие внимания. Это способствует более эффективному взаимодействию с региональными и федеральными властями для решения выявленных вопросов. Песков подчеркнул, что ИИ стал инструментом, который помогает в государственной деятельности, улучшая качество и скорость обработки информации.

Песков также прокомментировал основные темы, волнующие россиян. Он отметил, что граждан больше всего интересует спецоперация и связанные с ней вопросы. Также актуальными для людей остаются темы, касающиеся обеспечения потребностей фронта, поддержки участников и их семей, работы с инвалидами и помощи в трудоустройстве.

Как подчеркнул Песков ранее, все обращения на прямую линию президента Владимира Путина, связанные с СВО, будут анализироваться, чтобы учесть все вопросы и потребности граждан.

На ежегодную пресс-конференцию аккредитовались журналисты из недружественных стран, но их количество будет небольшим.

Федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая начнется 19 декабря в полдень по московскому времени.