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Песков оценил пользу ИИ для анализа обращений россиян
Песков оценил пользу ИИ для анализа обращений россиян на прямую линию
Искусственный интеллект (ИИ) предлагает новые возможности для анализа обращений граждан на прямую линию с президентом России, позволяя выявлять проблемы в различных регионах страны и эффективно работать с местными властями, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Применение ИИ для анализа обращений россиян к президенту России Владимиру Путину открывает возможности для выявления проблем и успехов в различных регионах страны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу, передает ТАСС. Он отметил, что ИИ помогает быстро классифицировать обращения, разделяя их по темам и регионам.
По словам Пескова, использование ИИ позволяет понять, где в стране дела обстоят лучше, а где есть проблемы, требующие внимания. Это способствует более эффективному взаимодействию с региональными и федеральными властями для решения выявленных вопросов. Песков подчеркнул, что ИИ стал инструментом, который помогает в государственной деятельности, улучшая качество и скорость обработки информации.
Песков также прокомментировал основные темы, волнующие россиян. Он отметил, что граждан больше всего интересует спецоперация и связанные с ней вопросы. Также актуальными для людей остаются темы, касающиеся обеспечения потребностей фронта, поддержки участников и их семей, работы с инвалидами и помощи в трудоустройстве.
Как подчеркнул Песков ранее, все обращения на прямую линию президента Владимира Путина, связанные с СВО, будут анализироваться, чтобы учесть все вопросы и потребности граждан.
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