Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Песков: Журналисты из недружественных стран приедут на пресс-конференцию Путина
На ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитовались журналисты из недружественных стран, но их количество будет небольшим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Их немного, но такие есть», – заявил представитель Кремля «Известиям», добавив, что у журналистов из недружественных стран есть действующая аккредитация министерства иностранных дел России, передает ТАСС.
Кроме того, Песков подчеркнул, что на мероприятии будут присутствовать и другие иностранные журналисты, которые специально изъявили желание приехать для участия в пресс-конференции. Общее количество иностранных представителей прессы останется примерно на уровне прошлого года, добавил он.
Ранее Песков сообщил, что Путин завершает подготовку к совмещенной пресс-конференции и прямой линии, которая пройдет 19 декабря, активно работая в Кремле и получая информацию от министров и вице-премьеров.
Федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая начнется 19 декабря в полдень по московскому времени.