Песков: Журналисты из недружественных стран приедут на пресс-конференцию Путина

Tекст: Валерия Городецкая

«Их немного, но такие есть», – заявил представитель Кремля «Известиям», добавив, что у журналистов из недружественных стран есть действующая аккредитация министерства иностранных дел России, передает ТАСС.

Кроме того, Песков подчеркнул, что на мероприятии будут присутствовать и другие иностранные журналисты, которые специально изъявили желание приехать для участия в пресс-конференции. Общее количество иностранных представителей прессы останется примерно на уровне прошлого года, добавил он.

Ранее Песков сообщил, что Путин завершает подготовку к совмещенной пресс-конференции и прямой линии, которая пройдет 19 декабря, активно работая в Кремле и получая информацию от министров и вице-премьеров.

Федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая начнется 19 декабря в полдень по московскому времени.