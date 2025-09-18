Песков: Прямая линия с Путиным пройдет в декабре

Tекст: Алексей Дегтярев

«В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», – заявил Песков Telegram-каналу «Юнашев Live».

При этом в какие именно числа планируется проводить прямую линию, не уточняется.

В среду сообщалось, что президент поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

Прошлая прямая линия с главой государства прошла 19 декабря 2024 года. Она длилась 4 часа 27 минут.