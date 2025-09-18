Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Песков: Прямая линия с Путиным пройдет в декабре
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным планируется на декабрь 2025 года, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», – заявил Песков Telegram-каналу «Юнашев Live».
При этом в какие именно числа планируется проводить прямую линию, не уточняется.
В среду сообщалось, что президент поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.
Прошлая прямая линия с главой государства прошла 19 декабря 2024 года. Она длилась 4 часа 27 минут.