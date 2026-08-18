МВД: В Москве 10 лет подряд фиксируется снижение преступности

Tекст: Алексей Дегтярёв

В первом полугодии 2026 года число преступлений в Москве уменьшилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сказал Васенин РИА «Новости».

Снижение регистрации правонарушений зафиксировано практически во всех округах города.

По отношению к первым шести месяцам прошлого года преступность в столице упала на 17,1%.

«При этом устойчивая тенденция к снижению регистрируемой преступности отмечается в столице на протяжении последних 10 лет. Так, количество злодеяний за шесть месяцев 2026 года в отношении шести месяцев 2017 года уменьшилось на 23,4%», – заявил представитель ведомства.

За прошедшие полгода количество преступлений общеуголовной направленности сократилось на 28,3%. Правонарушения против собственности стали совершаться реже на 29,2%, а против личности – на 7,9%.

Также Васенин отметил снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 13,9% за указанный период.

Мэр столицы Сергей Собянин отмечал многократное уменьшение количества автоугонов и квартирных краж за последние 10 лет.

Столичная полиция фиксировала снижение числа IT-преступлений на 22% за первые шесть месяцев этого года. Прокуратура Москвы сообщала о падении общего уровня преступности более чем на 20% в период с января по апрель.