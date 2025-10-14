Аэропорт Якутска временно прекратил полеты из-за Ил-96 на ВПП

Tекст: Ирма Каплан

«Воздушное судно перевозило груз из подмосковного аэропорта Жуковский (Раменское). По предварительным данным: на борту находились девять человек, пострадавших нет», – сказано в посте.

Расследование проводится по Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98), утвержденным постановлением правительства России от 18 июня 1998 года, отметили в ведомстве.

Главная цель расследования – установить причины произошедшего и принять меры для их предотвращения в будущем.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне в России за сутки произошли три авиаинцидента: в Тверской и Томской областях, а также в Сочи – сообщила Росавиация, добавив, что ведомство приступило к расследованию случаев.



