Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.2 комментария
Аэропорт Якутска временно прекратил полеты из-за Ил-96 на ВПП
В аэропорту Якутска около 23.30 (17.30 мск) после посадки у грузового самолета Ил-96-400Т авиакомпании Sky Gates произошло разрушение нескольких авиашин левой основной опоры шасси при движении на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Воздушное судно перевозило груз из подмосковного аэропорта Жуковский (Раменское). По предварительным данным: на борту находились девять человек, пострадавших нет», – сказано в посте.
Расследование проводится по Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98), утвержденным постановлением правительства России от 18 июня 1998 года, отметили в ведомстве.
Главная цель расследования – установить причины произошедшего и принять меры для их предотвращения в будущем.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне в России за сутки произошли три авиаинцидента: в Тверской и Томской областях, а также в Сочи – сообщила Росавиация, добавив, что ведомство приступило к расследованию случаев.