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    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    МИД: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда
    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов
    Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине
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    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    24 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    17 сентября 2026, 06:19 • Новости дня

    Россия и Китай запустили эксперимент по разведению гребневиков

    Российские и китайские ученые приступили к уникальному эксперименту по разведению гребневиков, которые крайне редко размножаются в неволе.

    Биологи Приморского океанариума совместно с китайской компанией Andover Leisure Group запустили проект по разведению холодноводных беспозвоночных, передает РИА «Новости».

    Главная трудность заключается в том, что гребневики практически не способны размножаться в искусственных условиях.

    «На встрече руководства компании Andover Leisure Group с директором Приморского океанариума Ольгой Шевченко было принято решение о запуске международной научной программы по культивированию гребневиков с привлечением ученых-генетиков», – рассказали в пресс-службе учреждения.

    Специалисты отмечают, что эти животные остаются крайне малоизученными. В настоящее время невозможно точно определить их видовой состав, и именно это станет одной из главных задач генетиков.

    Научный сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Виктория Ягодина пояснила, что китайские партнеры предоставят высокотехнологичные платформы.

    Российская сторона, в свою очередь, возьмет на себя сбор материала, научную интерпретацию данных и сравнительные исследования. Ученые двух стран планируют не только успешно завершить эксперимент, но и вывести его на новый уровень.

    Ранее специалисты Приморского океанариума добились стабильного размножения пяти видов медуз.

    В начале 2026 года на китайском острове Хайнань открылась совместная научно-исследовательская база двух стран.

    Ранее Москва и Пекин договорились совместно работать над сохранением редких видов животных.

    15 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах

    Минфин США констатировал сокращение долларовых активов в резервах России и Китая

    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава американского финансового ведомства Скотт Бессент обратил внимание на изменение структуры международных резервов Москвы и Пекина, отметив сокращение доли долларовых активов.

    Бессент подтвердил снижение доли американской валюты в международных накоплениях России и Китая на фоне высокого мирового спроса. По словам чиновника, именно эти страны стали лидерами по избавлению от долларовых активов, передает ТАСС.

    «Доля мировых транзакций в долларах в этом году фактически выросла, и единственное, что мы увидели, – это сокращение доли долларовых активов в резервах, причем в основном за счет России и Китая», – сказал Бессент.

    При этом министр подчеркнул сохранение высокого спроса на активы Соединенных Штатов со стороны других государств. В качестве доказательства он привел результаты двух недавних аукционов по размещению казначейских облигаций. Эти торги стали самыми успешными за последние 20 лет, что подтверждает глобальное доверие к американской финансовой системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постепенном снижении доли доллара в международных расчетах.

    Ранее Скотт Бессент допустил возврат Москвы к использованию этой валюты после урегулирования украинского конфликта. В конце августа главы финансовых ведомств России и США провели двусторонние переговоры на полях заседания «Группы 20».

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    16 сентября 2026, 05:41 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о поставках северных оленей
    Россия и Китай договорились о поставках северных оленей
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Условия на поставки живых северных оленей в Китай согласованы, Китай сможет начать их импорт, сообщили в Россельхознадзоре.

    «Условия на поставки живых северных оленей в КНР согласованы и поставки могут осуществляться», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

    Заинтересованные поставщики должны пройти проверку на соответствие требованиям Китая. Речь идет, в частности, о требованиях протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР, касающегося карантинных и санитарных норм для северных оленей. Помимо этого, экспортерам необходимо зарегистрироваться в реестре ФГИС «Цербер» по Китаю.

    Россия и Китай подписали протоколы о продаже северных оленей китайским компаниям в сентябре прошлого года. С тех пор стороны согласовывали технические и санитарные условия поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Россия и Китай в рамках визита Михаила Мишустина в Пекин подписали девять совместных документов, включая протоколы по фитосанитарным требованиям к экспорту российской продукции.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Окаменелости из Танзании помогли уточнить возраст древнейших динозавров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Палеонтологи открыли новый вид звероящеров в Танзании, что помогло установить возраст древнейших динозавров Земли на уровне 237 млн лет, сообщили в британском Бристольском университете.

    Ученые обнаружили ранее неизвестный вид динодонтозавров при изучении окаменелостей из Танзании. Это открытие позволило приравнять возраст древнейших африканских динозавров к их южноамериканским сородичам – 237 млн лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского Бристольского университета.

    «Проведенный нами анализ впервые указал на существование динодонтозавров за пределами Южной Америки. Это открытие связывает отложения пород триасового периода в Танзании и Южной Америке и говорит о том, что они возникли в одно и то же время», – заявил палеонтолог Хэйди Джордж.

    Долгие годы время появления динозавров вызывало споры. Считалось, что первые ящеры возникли в Южной Америке, пока в 2013 году не появилась гипотеза о первенстве ньясазавра из Танзании. Однако точный возраст африканских пород долгое время оставался неизвестным.

    Повторное изучение останков, найденных еще в 1963 году, показало, что они принадлежат новому виду динодонтозавров. Это доказывает, что танзанийские породы сформировались около 237 млн лет назад, уравнивая возраст древнейших динозавров Гондваны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уругвайские ученые открыли новый вид древних гигантских динозавров. Палеонтологи идентифицировали на юге Аргентины останки трехметрового ящера с повадками современной цапли.

    Ранее международная группа исследователей впервые обнаружила на территории ЮАР яйцо древнего предка современных млекопитающих.

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    15 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Захарова поговорила по-китайски на брифинге в Екатеринбурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова продемонстрировала знание китайского языка в ходе общения с прессой на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

    Дипломат ответила на вопрос зарубежного корреспондента на его родном языке, передает РИА «Новости». Необычный диалог состоялся в рамках официального мероприятия на Урале. «Не все здесь знатоки Китая, поэтому давайте по-русски, хорошо?» – предложила представитель ведомства.

    Затем спикер перешла на русский язык. Она в шутку назвала произошедшее жанровой сценкой двух любителей китайского языка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале официальный представитель МИД России записала видеопоздравление для жителей КНР на китайском языке.

    В прошлом году дипломат по-китайски призвала молодежь активно изучать иностранные языки.

    В конце августа президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями по-китайски перед началом двусторонних переговоров.

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    15 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Астрофизик объяснил причину смещения даты осеннего равноденствия

    Ученый Иванов: Разница в датах начала осени возникает из-за вытянутости орбиты

    Tекст: Мария Иванова

    Ученый Александр Иванов объяснил причину ежегодного смещения даты осеннего равноденствия разницей между реальным вращением Земли и календарным годом.

    Разница в датах начала астрономической осени возникает из-за вытянутости земной орбиты и разной скорости движения планеты, передает РИА «Новости».

    Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов объяснил, что Земля тратит на один полный орбитальный цикл примерно на шесть часов больше, чем длится стандартный календарный год.

    «День осеннего равноденствия может наступать 22 или 23 сентября. Это связано с небольшой вытянутостью орбиты Земли и неравномерным движением Земли по своей орбите вокруг Солнца – изменяя ее скорость», – рассказал ученый.

    Астрофизик добавил, что длительность звездных суток составляет 23 часа 56 минут и четыре секунды. За год эти недостающие минуты складываются в целые сутки. В високосные годы время корректируется примерно на 18 часов, поэтому дата равноденствия колеблется между 22 и 23 сентября.

    В 2026 году осеннее равноденствие выпадет на 23 сентября. В этот день продолжительность светлого и темного времени суток сравняется, а Солнце пересечет небесный экватор, равномерно освещая планету от северного до южного полюса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Московского планетария анонсировала приход астрономической осени в Россию 23 сентября.

    Научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев спрогнозировал увеличение продолжительности ночи после этой даты.

    Старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Владимир Сурдин объяснил сдвиг дат равноденствия несовпадением календарного и истинного солнечного года.

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    14 сентября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков: Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин позитивно отреагировал на готовность лидеров Китая и Индии помочь в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин с 11 по 13 сентября находился в Нью-Дели, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС и провел серию двусторонних встреч, передает РИА «Новости».

    В ходе этих контактов председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой.

    «Действительно, в ходе контактов в Нью-Дели и председатель Си, и премьер-министр Моди живо интересовались украинской проблематикой, говорили о готовности их стран сыграть в случае необходимости роль в урегулировании, о готовности внести свой вклад. Это было весьма позитивно воспринято президентом Путиным», – сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российский лидер дал своим коллегам дополнительные разъяснения о реальном положении дел вокруг урегулирования и на фронтах. Кроме того, Песков отметил, что любые страны могут внести значительный вклад в разрешение конфликта на Украине, если используют свое влияние на киевский режим и сподвигнут его к большей гибкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Китая и Индии предложили президенту России содействие в разрешении украинского конфликта.

    Участники саммита БРИКС в Нью-Дели приняли совместное коммюнике с осуждением санкционной политики Вашингтона.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Глобального Юга объединить усилия для поддержки мира.

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    14 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Россия, Китай и Монголия начали глубокую интеграцию охраны границ

    Tекст: Мария Иванова

    Военные подразделения трех государств перешли к новому этапу взаимодействия для обеспечения безопасности совместных рубежей после завершения масштабных учений.

    Вооруженные силы Китая, России и Монголии запустили процесс тесного взаимодействия по защите общих рубежей, передает ТАСС.

    Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь прокомментировал недавние маневры «Пограничное сотрудничество – 2026». «Это уже вторые совместные учения, организованные пограничными подразделениями Китая, России и Монголии», – заявил он.

    По словам Цзян Биня, трехстороннее сотрудничество перешло от поиска путей взаимодействия к глубокой интеграции. Представитель ведомства уточнил, что такое партнерство позволяет эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации и поддерживать стабильность в приграничных районах. Кроме того, оно способствует расширению традиционной дружбы между государствами.

    Мероприятия состоялись в начале сентября в районе китайского города Маньчжурия. Военнослужащие отработали пресечение разведывательно-диверсионной деятельности, а также поиск и задержание нарушителей. В ходе маневров активно применялись беспилотники, интеллектуальные технологии и современные средства пограничного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны КНР анонсировало совместные маневры пограничных войск трех стран в начале сентября.

    Годом ранее вооруженные силы этих государств провели первые подобные учения по охране общих рубежей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять трехстороннее сотрудничество на фоне сложной международной обстановки.

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    14 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    Китайские ученые стали главными соавторами российских исследователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты из КНР заняли лидирующую позицию среди иностранных коллег, совместно публикующихся с отечественными исследователями в международных научных базах.

    По итогам 2024 года ученые из Китая стали главными зарубежными соавторами отечественных исследователей, передает РИА «Новости». Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ подсчитали, что из 19 299 совместных публикаций в базе Scopus на долю КНР пришлось почти 22%, что составляет 4160 работ.

    «До 2022 года главными соавторами российских ученых были коллеги из Германии, США и Франции, однако сейчас лидирующую позицию занимает КНР», – отметил первый проректор МГТУ имени Баумана Павел Дроговоз.

    Помимо китайских специалистов, отечественные исследователи стали чаще сотрудничать с учеными из Индии, Ирана, Египта, Турции, Вьетнама, стран Персидского залива, Белоруссии и Казахстана.

    В МГТУ имени Баумана зафиксировали рост доли совместных публикаций с азиатскими странами с 8 до 21% за три года. Взаимодействие с западными коллегами продолжается, несмотря на ограничения в некоторых проектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин договорились совместно изучать лунный грунт.

    В начале текущего года на китайском острове Хайнань открылась база совместного института фундаментальных исследований.

    По итогам прошлого года Россия заняла восьмое место в мире по объему научных разработок.

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    15 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Россияне получили доступ к отечественной вакцине от рака кожи по ОМС

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов сообщил о включении отечественной вакцины против рака кожи в программу обязательного медицинского страхования.

    Российская вакцина от рака кожи стала доступна гражданам страны бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования, передает РИА «Новости».

    «Вся эта история сейчас вписана в ОМС, то есть такую вакцину можно получить по ОМС», – заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов на марафоне «Знание. Первые» в ходе Международного фестиваля молодежи.

    В апреле текущего года специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России впервые в клинической практике ввели пациенту с меланомой персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак».

    Разработка препарата велась совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин весной анонсировал бесплатное лечение отечественными онковакцинами по полису ОМС.

    Летом первый привитый от меланомы россиянин продемонстрировал устойчивый иммунный ответ.

    До конца текущего года персонализированный препарат введут еще 20 пациентам.

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    14 сентября 2026, 21:34 • Новости дня
    Астроном заявил о непредсказуемости и уникальности вспышек на Солнце

    Астроном Леденцов: Все вспышки на Солнце непредсказуемы и уникальны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Каждая солнечная вспышка обладает уникальными характеристиками, а прогнозирование отрыва плазменных уплотнений пока остается невозможным для науки, заявил и. о. завотделом физики Солнца Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Леонид Леденцов.

    Ученые до сих пор не могут предсказать вероятность отрыва протуберанцев – плазменных уплотнений в короне светила, сказал ученый, передает ТАСС. Леденцов отметил, что, несмотря на наличие хорошей стандартной модели солнечных вспышек, все они являются нестандартными.

    «Потому что на поверхности Солнца происходят очень сложные конвективные движения, которые очень сильно запутывают магнитные поля, каждая конфигурация процесса магнитного пересоединения для каждой отдельной вспышки выглядит по-особенному. Процесс перераспределения энергии <…> может быть совершенно разным», – пояснил специалист.

    Леденцов также добавил, что исследователи в настоящее время не способны прогнозировать отрыв протуберанца из-за неизученности механизма, влияющего на этот процесс. По его словам, триггер, определяющий, уйдет ли протуберанец в межпланетное пространство или вернется на Солнце, остается невыясненным.

    В конце августа на Солнце возобновились сильные вспышки.

    Весной специалисты зафиксировали отрыв гигантского протуберанца длиной около 1 млн километров.

    В конце прошлого года ученые показали процесс растворения плазменного торнадо в космическом пространстве.

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    15 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    МИД сообщил о планах бессрочного безвиза с Китаем

    МИД: Россия и Китай проработают введение бессрочного безвизового режима

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Китай намерены проработать вопрос о введении постоянного безвизового режима для граждан обеих стран по инициативе президента Владимира Путина, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила о планах по созданию бессрочного безвизового режима между Россией и Китаем. По ее словам, соответствующая инициатива будет тщательно прорабатываться дипломатическими ведомствами, передает РИА «Новости».

    «Сейчас президент России сказал о том, что это возможно было бы сделать на постоянной основе. Будем над этим работать», – отметила Захарова во время брифинга в Екатеринбурге.

    Ранее, 20 июля, президент Владимир Путин подписал указ, продлевающий право безвизового въезда для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китайская сторона также ответила зеркальными мерами, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы Москвы и Пекина сделать безвизовый режим постоянным.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о невероятной поддержке этой инициативы гражданами обеих стран.

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    15 сентября 2026, 05:57 • Новости дня
    Росавиация сообщила о переговорах с Китаем по трансграничным маршрутам БПЛА

    Глава Росавиации Ядров: С Китаем обсуждают запуск трансграничных маршрутов БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай обсуждают запуск трансграничных маршрутов для авиабеспилотников с пилотным проектом в Благовещенске, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

    «С Китаем мы действительно в этой части взаимодействуем, такой пилотный проект было предложено сделать в Благовещенске, находится в стадии обсуждения», – сказал Ядров в кулуарах Международного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос о странах, с которыми обсуждается запуск подобных маршрутов.

    Он подчеркнул, что переговоры находятся в активной стадии и обсуждения уже ведутся, передает РИА «Новости».

    Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем принимают 10 тыс. человек из 191 страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о старте совместного с Китаем проекта по отработке грузовых перевозок с помощью беспилотников.

    Замминистра транспорта КНР Ли Ян предложил продолжить развитие беспилотных трансграничных грузоперевозок между странами.

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    16 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    Ученые опровергли известное выражение о ведущих в Рим дорогах

    Опровергнуто выражение о ведущих в Рим дорогах

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи детально изучили 300 тыс. км древних путей и выяснили, что центральными узлами Римской империи были провинциальные города, а не ее столица.

    Датские и международные исследователи опровергли известное выражение, что все дороги ведут в Рим, передает ТАСС. Вывод был сделан после детального картирования древних путей.

    Ученые проанализировали 300 тыс. км дорожной сети Римской империи, существовавшей с 753 года до н. э. по 476 год н. э. Они смоделировали расположение путей в эпоху правления Августа, Нерона и Марка Аврелия. Оказалось, что центральными узлами сети были провинциальные Антиохия, Анкара и Византия, а не столица империи.

    «Рим, несомненно, был доминирующим городом в Римской империи, но он не был городом, у которого было центральное расположение в дорожной сети», – отметил доцент Орхусского университета Том Бругманс. По его словам, выражение носит лишь символический характер, и правильнее говорить, что дороги вели в Рим и во все остальные места.

    Бругманс также добавил, что только треть путей строили римские военные из бетона или асфальта. Остальные 200 тыс. км дорог были гравийными, и их возводили местные рабочие и инженеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи создали подробный цифровой атлас древнеримских путей протяженностью 302 тыс. километров.

    В августе специалисты выявили скрытую под растительностью сеть древних маршрутов в окрестностях перуанского Мачу-Пикчу.

    Ранее археологи на Тайване нашли построенные с использованием сахара старинные дороги.

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    15 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Астрофизик назвал число открытых учеными планет

    Астрофизик Попов: Число открытых учеными планет приблизилось к восьми тысячам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество открытых астрономами планет приблизилось к восьми тысячам, однако невооруженным глазом можно увидеть лишь малую часть из них, сообщил профессор РАН Сергей Попов, ведущий научный сотрудник отдела релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ.

    Число известных науке планет достигло почти восьми тысяч, однако лишь несколько десятков из них можно отчетливо наблюдать на небе, рассказал Попов, передает ТАСС. «Мы сейчас знаем уже почти восемь тысяч планет, но видно из них несколько десятков. Поэтому видеть планету так, чтобы можно было «ткнуть лазерной указкой» – это редкость», – подчеркнул специалист во время лекции в рамках проекта «Астроночи».

    Ученый добавил, что на сегодня астрономы открыли более 300 планетных систем, в которых насчитывается три и более небесных тел. По словам Попова, наиболее распространенным типом таких систем является так называемая «горошина в стручке», где несколько небольших планет расположены очень плотно друг к другу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле астрономы впервые выявили атмосферу на каменистой экзопланете LHS 1140b.

    Ранее научный сотрудник Института космических исследований РАН Владислава Ананьева оценила количество потенциально обитаемых миров в несколько десятков.

    До этого сообщалось, что ученые нашли свыше десяти тысяч кандидатов в экзопланеты благодаря телескопу TESS.

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    16 сентября 2026, 07:06 • Новости дня
    Археологи нашли в Перу нетронутую гробницу элиты цивилизации Чиму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В древнем перуанском городе Чан-Чан специалисты раскопали неразграбленную погребальную платформу, скрывавшую останки десятков представителей местной элиты и священные артефакты, сообщило министерство культуры Перу.

    Уникальная находка сделана на территории крупнейшего археологического комплекса Утсх Ан, передает РИА «Новости» со ссылкой на перуанское ведомство. Возраст захоронения превышает 600 лет, при этом гробница полностью избежала разграбления мародерами.

    «Это открытие станет одним из самых важных открытий северной археологии за последние годы. Мы имеем огромную привилегию находиться в элитной гробнице Чиму, и теперь мы покажем ее Перу и покажем ее миру», – заявил руководитель археологического проекта Хорхе Менесес.

    В главной камере покоился знатный представитель цивилизации Чиму в окружении металлических изделий. Соседние помещения скрывали оружие, эмблемы и останки еще 38 человек. На скелетах сохранились украшения со следами священного пигмента киновари.

    Кроме того, ученые извлекли 60 керамических сосудов со следами влияния культуры инков. Подобное смешение стилей указывает на тесное взаимодействие цивилизаций в поздний период. Теперь экспертам предстоит детально изучить статус погребенных и их роль в древнем обществе.

    Ранее российские археологи обнаружили редчайшую камерную гробницу X века в Суздальском Ополье.

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