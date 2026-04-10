Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.2 комментария
Ученые впервые нашли яйцо древнейшего предка млекопитающих
Ученые обнаружили в ЮАР яйцо предка млекопитающих возрастом 250 млн лет
Анализ редкой окаменелости с эмбрионом листрозавра окончательно подтвердил, что далекие предки современных млекопитающих откладывали крупные яйца с мягкой скорлупой.
Международная группа палеонтологов впервые идентифицировала яйцо древнего предка современных млекопитающих – листрозавра, передает EurekAlert.
Находка помогла установить, что крупный размер и мягкая скорлупа позволили этим животным пережить период массового вымирания около 250 млн лет назад.
Выносливые травоядные листрозавры процветали после пермской катастрофы, несмотря на сильную жару, долгие засухи и экологическую нестабильность, передает РИА «Новости».
«Эта необычная окаменелость представляет собой первое в истории обнаруженное яйцо предка млекопитающих, наконец, отвечая на давний вопрос: откладывали ли предки млекопитающих яйца? Ответ – да», – отмечают авторы исследования.
Окаменелость была найдена на территории Южной Африки еще в 2008 году, однако изучить ее содержимое удалось только сейчас. Ученые пришли к выводу, что листрозавры не кормили детенышей молоком, а откладывали большие яйца, защищавшие зародыши от высыхания. Подобные находки считаются исключительной редкостью, так как мягкая скорлупа почти никогда не сохраняется в породе.
