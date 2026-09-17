Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.16 комментариев
Пушилин предрек уход от наказания экс-главе офиса Зеленского Ермаку
Пушилин предрек уход от наказания экс-главе офиса Зеленского
Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак может избежать наказания за коррупцию благодаря традиционным для страны схемам, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Прошла новость – с Ермака сняли электронный браслет. Подобное происходит, увы, постоянно на протяжении десятилетий существования Украины. К сожалению, это так», – заявил Пушилин ТАСС на полях Международного фестиваля молодежи.
Он добавил, что дела часто закрывают из-за коррупции, после того как они исчезают из медиаполя.
Ранее, 15 сентября, Высший антикоррупционный суд Украины смягчил меру пресечения Ермаку, позволив снять электронный браслет.
В мае ему предъявили обвинение в отмывании 460 млн гривен (около 10,4 млн долларов) при строительстве элитного поселка под Киевом, после чего прошли обыски. Суд арестовал его на 60 суток с залогом в 140 млн гривен (3,1 млн долларов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.
Спустя четыре дня он вышел из следственного изолятора после внесения залога. В августе инстанция расширила географию его возможных перемещений.