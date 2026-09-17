Пушилин предрек уход от наказания экс-главе офиса Зеленского Ермаку

Пушилин предрек уход от наказания экс-главе офиса Зеленского

Tекст: Катерина Туманова

«Прошла новость – с Ермака сняли электронный браслет. Подобное происходит, увы, постоянно на протяжении десятилетий существования Украины. К сожалению, это так», – заявил Пушилин ТАСС на полях Международного фестиваля молодежи.

Он добавил, что дела часто закрывают из-за коррупции, после того как они исчезают из медиаполя.

Ранее, 15 сентября, Высший антикоррупционный суд Украины смягчил меру пресечения Ермаку, позволив снять электронный браслет.

В мае ему предъявили обвинение в отмывании 460 млн гривен (около 10,4 млн долларов) при строительстве элитного поселка под Киевом, после чего прошли обыски. Суд арестовал его на 60 суток с залогом в 140 млн гривен (3,1 млн долларов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.

Спустя четыре дня он вышел из следственного изолятора после внесения залога. В августе инстанция расширила географию его возможных перемещений.