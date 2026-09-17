Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.15 комментариев
Дело об атаке дронов в Черном море на турецкое судно передали в МУС
Доказательства причастности Украины к нападению на турецкий сухогруз Reyhan Sar в Черном море переданы в Международный уголовный суд в Гааге.
Судно подверглось нападению 22 июля во время транспортировки угля из порта Тамань в Трабзон, передает ТАСС.
Адвокат истцов Нури Корай Курун сообщил, что в канцелярию прокурора переданы видеоматериалы и другие доказательства причастности Украины. «В нашем распоряжении есть конкретные сведения и изображения, свидетельствующие, что атака велась с украинской стороны», – подчеркнул юрист.
Истцами выступают владелец судна, 12 членов экипажа и родственники погибшего 54-летнего моряка Саваша Чакара. Они требуют квалифицировать действия Киева как военные преступления и преступления против человечности.
Процедура предварительного рассмотрения дела в МУС может занять около шести месяцев, а полноценное расследование – до двух лет. Турецкая сторона уверена в наличии неопровержимых улик против украинских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, владельцы турецкого сухогруза Reyhan Sari сообщили о намерении обратиться в МУС против Украины.
В конце августа министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла из-за ударов по коммерческим судам.
Анкара инициировала закрытые консультации с Москвой и Киевом для предотвращения подобных инцидентов в Черном море.