Дело об атаке дронов в Черном море на турецкое судно передали в МУС

Tекст: Алексей Дегтярёв

Судно подверглось нападению 22 июля во время транспортировки угля из порта Тамань в Трабзон, передает ТАСС.

Адвокат истцов Нури Корай Курун сообщил, что в канцелярию прокурора переданы видеоматериалы и другие доказательства причастности Украины. «В нашем распоряжении есть конкретные сведения и изображения, свидетельствующие, что атака велась с украинской стороны», – подчеркнул юрист.

Истцами выступают владелец судна, 12 членов экипажа и родственники погибшего 54-летнего моряка Саваша Чакара. Они требуют квалифицировать действия Киева как военные преступления и преступления против человечности.

Процедура предварительного рассмотрения дела в МУС может занять около шести месяцев, а полноценное расследование – до двух лет. Турецкая сторона уверена в наличии неопровержимых улик против украинских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, владельцы турецкого сухогруза Reyhan Sari сообщили о намерении обратиться в МУС против Украины.

В конце августа министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла из-за ударов по коммерческим судам.

Анкара инициировала закрытые консультации с Москвой и Киевом для предотвращения подобных инцидентов в Черном море.