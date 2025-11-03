Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».4 комментария
Мишустин и Ли Цян подписали девять совместных документов
На встрече в Ханчжоу главы правительств России и Китая заключили девять соглашений, включая совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи премьер-министров двух стран.
В ходе визита в Китай председателя правительства России Михаила Мишустина подписаны девять документов, передает ТАСС. Среди них – совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.
Также в присутствии Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна были подписаны восемь дополнительных документов. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн подписали протокол заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова с членом Госсовета КНР Шэнь Ицинь подписали протокол о гуманитарном сотрудничестве.
В число соглашений вошли документы, касающиеся изменений к соглашениям в области таможенного сотрудничества и противодействия незаконному перемещению ядерных материалов, а также фитосанитарных требований при экспорте продукции из России в Китай.
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт и замруководителя Главного таможенного управления КНР Чжао Цзэнлянь утвердили протоколы по машу и пшеничным отрубям.
В рамках визита были подписаны и другие соглашения о сотрудничестве в инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах и в сфере средств массовой информации.
Подписана дорожная карта сотрудничества России и Китая по спутниковой навигации на 2026–2030 годы, а также принято совместное заявление по итогам реализации предыдущей дорожной карты за 2021–2025 годы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу.
Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи.
Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с прошлым годом.