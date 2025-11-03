Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер Госсовета КНР Ли Цян поприветствовал премьер-министра России Михаила Мишустина и членов российской делегации в Ханчжоу.

Ли Цян отметил: «Господин премьер-министр, я очень рад встретиться с вами и российскими коллегами в городе Ханчжоу. Это место, где я долго работал и жил. Китайцы часто говорят, что на небе есть рай, а на земле Ханчжоу. Это означает, что местные пейзажи столь очаровательны, а жизнь настолько комфортна, словно здесь – земной рай».

Премьер подробнее рассказал, что Ханчжоу в последние годы сделал большой шаг вперед в научно-технических инновациях, а также превратился в новую платформу для открытости Китая внешнему миру, пишет ТАСС.

Ли Цян подчеркнул, что проведение встречи с Мишустиным в Ханчжоу дает возможность российским гостям познакомиться с регионом и вместе найти новые направления для сотрудничества.

Кроме того, глава китайского правительства напомнил, что провинция Чжэцзян, административным центром которой является Ханчжоу, является его малой родиной. В беседе с российским премьером Ли Цян поделился своей личной историей, отметив, что родился в июле 1959 года в уезде Жуйань, закончил Чжэцзянский сельскохозяйственный университет и прошел путь от сотрудника до губернатора Чжэцзяна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханчжоу на переговоры с главой правительства Китая Ли Цяном.

В понедельник Мишустин и Ли Цян начали 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран с традиционной церемонии фотографирования в государственной резиденции «Сиху».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встречалась с Ли Цяном и просила Пекин использовать влияние для организации переговоров между Россией и Евросоюзом.