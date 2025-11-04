Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в экономике и политике

Tекст: Вера Басилая

Правительства России и Китая провели 30-ю регулярную встречу в Ханчжоу, по итогам которой выпустили совместное коммюнике, передает РИА «Новости».

Стороны заявили о намерении укреплять взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС и совместно противодействовать политизации деятельности международных организаций. Отмечается, что Москва и Пекин выразили готовность укреплять взаимную поддержку по вопросам, которые касаются их ключевых интересов, и совместно выступать против фальсификации истории Второй мировой войны.

Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая» и поддержала председательство КНР в АТЭС в 2016 году. В ответ Пекин выразил одобрение усилиям Москвы по сохранению безопасности, стабильности и суверенитета.

В экономической повестке страны единодушно осудили практику конфискации и блокировки суверенных активов, а также заявили о планах развивать сотрудничество в цифровой экономике, производстве автомобилей и авиасообщении.

В числе заявленных инициатив – совместные проекты в Арктике, улучшение структуры взаимной торговли и расширение расчетов в национальных валютах. Страны договорились усилить работу по координации крупных инициатив: Большому евразийскому партнерству и проекту «Один пояс, один путь». Помимо этого, Китай намерен инвестировать в российские проекты по рациональному использованию и глубокой переработке лесных ресурсов.

В сфере науки и технологий Москва и Пекин договорились о поддержке совместного создания лунной станции, углублении сотрудничества в области искусственного интеллекта, а также об учреждении специального экспертного совета по этим вопросам. Продолжится развитие партнерства в сфере атомной энергетики российского дизайна.

Одним из заметных направлений объявлено углубление энергетического партнерства: страны будут укреплять кооперацию в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетике, увеличивать связанность инфраструктуры и совместно обеспечивать стабильную работу международных энергетических маршрутов. Важное внимание уделено развитию передовых технологий: водородной и низкоуглеродной энергетике, возобновляемым источникам энергии, а также системам улавливания и хранения углерода.

Кроме того, стороны договорились совместно работать над сохранением редких видов животных – амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса, лошади Пржевальского, панд и золотистых курносых обезьян. Власти подтвердили готовность расширять обмены по национальным паркам и природным заповедникам. По итогам переговоров, стороны подписали 15 совместных документов, среди которых соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства и транспорта.

Ранее Россия и Китай согласовали комплекс мер по развитию туризма, торговли, научных исследований и совместному освоению Арктики.

Также Россия и Китай решили создать экспериментальную сельскохозяйственную зону на Дальнем Востоке.

Кроме того, Россия и Китай договорились поддерживать реформу ВТО и выступили против протекционизма и односторонних ограничительных мер.