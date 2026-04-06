Мишустин: Россияне смогут получить лечение российскими онковакцинами по ОМС

Tекст: Вера Басилая

По словам Мишустина. россияне смогут получать лечение с использованием отечественных онковакцин бесплатно по полису ОМС, передает РИА «Новости».

«Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин, прежде всего это персонализированные, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью», – заявил Мишустин.

Премьер уточнил, что лечение российскими онковакцинами стало доступно по ОМС при некоторых заболеваниях крови и отдельных формах рака внутренних органов. Помимо этого, теперь можно воспользоваться и CAR-T клеточной терапией. Мишустин подчеркнул, что новые подходы позволят повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями.

Также премьер поручил Минздраву взять на особый контроль завершение строительства нового инфекционного корпуса детской областной больницы в Ульяновске. Кабмин дополнительно выделит более 700 млн рублей для завершения строительства, и власти рассчитывают, что работы удастся закончить уже в 2026 году.

Мишустин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой обеспечить необходимую поддержку региону и проследить за своевременным вводом корпуса в эксплуатацию. Подчеркивается, что проект направлен на улучшение медицинской инфраструктуры и повышение качества помощи детям.

Ранее Мишустин заявил о планах включить зарегистрированные российские вакцины от нескольких форм рака в программу обязательного медицинского страхования.

Минздрав сообщил о намерении расширить программу государственных гарантий в ОМС за счет персонализированных мРНК-вакцин, пептидной вакцины «Онкопепт» и клеточной иммунотерапии с генетически модифицированными компонентами.

Позднее Мишустин пообещал включить в ОМС CAR-T-клеточную терапию, пептидные и РНК-методы борьбы с онкологическими заболеваниями.