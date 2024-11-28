Турецкие банки предупредили о массе поддельных долларов на рынке

Три турецких банка сообщили о массовом распространении поддельных стодолларовых купюр

Tекст: Мария Иванова

Турецкие банки столкнулись с серьезной проблемой распространения поддельных стодолларовых купюр, сообщает Hurriyet.

Три крупных финансовых учреждения в Турции разослали своим сотрудникам предупреждения о необходимости повышенной бдительности при обращении с наличной валютой, передает РИА «Новости» В письмах подчеркивается, что случаи мошенничества с использованием поддельных банкнот участились, и требуются меры предосторожности. Ситуация стала поводом для усиления контроля на пунктах обмена валюты.

В настоящее время обменные пункты и банки временно прекратили операции с купюрами номиналом 50 и 100 долларов старого образца.

Как сообщает Эkonomim, общая сумма фальшивой валюты, ввезенной в Турцию из-за рубежа, может превышать 1 млрд долларов, отмечает ТАСС. Основная часть этих подделок, по информации экспертов, поступила из Сирии, Ирана и с Балкан.

Согласно телеканалу Haberturk, первая операция с поддельными долларами была зарегистрирована в приграничном с Сирией городе Газиантеп. Фальшивая валюта была также обнаружена в крупных туристических центрах страны, таких как Анталья, Измир и Стамбул.

Член правления Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов Турции Мустафа Унвер отметил, что в ближайшее время планируется заменить счетчики банкнот для выявления фальшивок. В связи с этим представители банковского сектора предупреждают, что процесс замены оборудования может занять более месяца.

Телеканал CNN-turk подтверждает, что фальшивые купюры изготовлены настолько качественно, что обычные граждане практически не могут отличить их от настоящих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы сталкиваются с отказом принимать старые доллары в обменниках и банках Турции. Между тем представители государственного банка Турции Ziraat заявили, что граждане России могут легко обменять доллары старого образца без каких-либо трудностей или ограничений.

Отмечалось, что не только зарубежные, но и отечественные банки начали отказывать в приеме старых банкнот долларов из-за санкций и трудностей с обменом.