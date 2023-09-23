Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Лавров: Россию обманули со всеми гарантиями по зерновой сделке
Данные Москве обещания по поводу зерновой сделки оказались обманом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Лавров назвал обман основной причиной, почему Россия вышла из этой сделки, передает ТАСС.
Он также напомнил, что гуманитарные коридоры, действовавшие в рамках зерновой сделки, несколько раз использовались для ударов по российским кораблям.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал очевидными требования России по зерновой сделке и призвал выполнить их.