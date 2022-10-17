Прибалтика дерется за российский транзит

Страны Прибалтики встали в авангарде антироссийских санкций – но в то же время, как выяснилось, отчаянно конкурируют за проходящий через их территорию транзит российских грузов. В частности, некоторые из них даже наращивают транспортировку зерна из России. Однако даже эта лазейка в ближайшее время для Прибалтики может закрыться.

В территориальном управлении Россельхознадзора сообщили, что за девять месяцев 2022 года из Орловской и Курской областей было экспортировано 610,03 тыс. тонн зерна, из которых 34% пришлось на долю Латвии. Как легко догадаться, не всё это зерно оседает в Латвии – как минимум часть его через латвийские порты уходит дальше на Запад.

О том, что Латвия стала одним из крупнейших покупателей российского зерна, заговорили еще год назад. Тогда стало известно, что порт в Лиепае впервые опередил по грузообороту гавань в Вентспилсе. В министерстве сообщения Латвии, комментируя показатели работы портов, отмечали, что ситуация отражает изменения в транзитной отрасли.

Зачем Латвия скупает российское зерно?

Тогда глава правления компании Liepaja Bulk Terminal Юрий Матвеев рассказывал, что ранее его компания очень плотно сотрудничала с Казахстаном, но потом доставлять грузы оттуда до Латвии стало слишком дорого. Однако возникшую брешь получилось заполнить российскими сыпучими грузами.

«Европа достигла максимума в производстве сельхозпродукции... Но происходят миграционные процессы, количество едоков растет, климат меняется, поэтому урожаи "горят", и у Европы есть одно спасение – в ближайшие пять-десять лет ее будет кормить Россия-матушка. Потому что сегодня в России резерв пахотных земель, которые не используются, около 20 миллионов гектаров. Ни у кого такого резерва нет. А климатические зоны очень разные, засуха не грозит», – говорил Юрий Матвеев в ноябре 2021 года.

На период с 1 июля 2021 года и до начала 2022 года Латвия выбилась на четвертое место в списке импортеров российского зерна и зернопродуктов, поделив его с Саудовской Аравией – 0,91 млн тонн. Успеху Лиепаи стали остро завидовать в других латвийских гаванях. В начале нынешнего года управляющий портом Риги Ансис Зелтиньш заявил, что в 2022-м планируется «небольшой, но стабильный рост грузооборота». По его словам, администрация порта рассчитывает, что рост будет достигнут благодаря увеличению экспорта зерна – примерно на 5-6%.

Затем началась российская спецоперация на Украине. Латвия оказалась в авангарде антироссийски настроенных стран, требуя все новых санкций против России. Однако, как это ни парадоксально, к полному исчезновению российских грузов в латвийских портах это не привело.

Выяснилось, что Латвии крайне необходимо российское зерно. Согласно данным латвийского Центрального статистического управления, в 2021 году в республике собирали в среднем 38,6 центнера зерна с гектара. И это оказался самый низкий показатель за последние три года. С другой стороны, чиновники уверяют, что страна способна обеспечить себя хлебом. «Латвийские производители продовольствия и труженики села способны полностью обеспечить спрос жителей страны по всем основным продуктовым группам», – говорил этой весной латвийский министр сельского хозяйства Каспарс Герхардс.

Что ж, Латвия – страна небольшая, огромных объемов продовольствия ей не требуется. А вот порты Латвии, ранее считавшиеся одними из самых доходных предприятий страны, на плаву поддерживать как-то необходимо.

Перехватили грузы у литовцев

В марте порты Латвии ожидали в ближайшие месяцы рекордного падения грузопотока. Однако катастрофы всё же не произошло. 20 июня глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на встрече руководителей МИДов стран ЕС в Люксембурге заявил, что все, кто хотят покупать российские продовольствие и удобрения, могут это делать совершенно свободно. И вот недавно в Россельхознадзоре подтвердили, что Латвийская Республика как скупала, так и скупает российский хлеб.

«Традиционным рынком сбыта зерна остается Белоруссия, импортирующая порядка 49% объемов зерна и продуктов его переработки. В лидерах также остается Латвия, на чью долю приходится 34% экспортного объема. 10% закупают Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, 7% – Монголия, Молдавия, Китай, Армения и другие страны», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

В августе 2022-го Ансис Зелтиньш рассказал, что пиковым за последнее десятилетие для порта Риги оказался 2014 год – тогда было перевалено 42 млн тонн грузов. Теперь же ожидается, что за нынешний год показатель составит 25 млн тонн. «И конъюнктура грузов поменялась – это, наверное, важно. Мы исторически базировались на трех основных "китах": контейнерные перевозки, всё, что связано с лесом (так как это наша основная экспортная отрасль), и всё, что связано с зерном. И вот эти три направления в последние пять лет, невзирая на некоторые изменения, продолжают позитивную тенденцию, продолжают расти», – рассказал Зелтиньш.

Тут стоит разъяснить подробнее. Латыши ухитрились перехватить часть грузов с восточного и юго-восточного направления, что ушли из литовской Клайпеды. Не далее, как в августе 2022-го глава Литовской ассоциации стивидорных компаний Вайдотас Шилейка жаловался, что порты Латвии существенно нарастили грузооборот именно за счет российских и белорусских грузов, от которых отказалась Литва.

В Литве этим обстоятельством несколько обижены – им бы хотелось, чтобы латыши проявили в данном случае «балтийскую солидарность».

По словам Вайдотаса Шилейки, разница в нынешних результатах литовских и латвийских портов обусловлена тем, что в то время, как Литва старается дистанцироваться от любых связей с РФ, Латвия осознанно ввозит грузы из России. «Рига и Таллин всегда были ориентированы на российский транзит... Я бы предположил, что они грузили то, что не запрещено, считается законным. Вероятно, поэтому там возобновились потоки», – предполагает Шилейка.

Поможет ли Казахстан

Впрочем, сами латвийские портовики и железнодорожники особого оптимизма не проявляют. «Да, фиксируется плюсовая динамика во многих сегментах... Однако проблема состоит не только в перевалке этих грузов, но прежде всего в системе расчета за товары. В то же время все бизнесмены, стивидоры находятся в новой для себя ситуации, когда приходится выбирать короткий горизонт планирования. Потому что никто не знает, какие еще введут санкции, какие новые изменения будут происходить», – жалуется экс-член правления LDz Cargo (предприятие-филиал «Латвийской железной дороги») Александр Казачков.

Сейчас «Латвийская железная дорога» (ЛЖД), лишившаяся немалой части своего персонала и активов, пытается поправить свои дела, налаживая связи с Казахстаном. В сентябре делегация ЛЖД во главе с ее руководителем Марисом Клейнбергсом посетила состоявшуюся в Астане выставку Translogistica Kazakhstan 2022. Это – самая важная выставка транспорта, логистических услуг и технологий в Центральной Азии. Клейнбергс встретился с членом правления и директором по логистике «Казахстанских железных дорог» Ерланом Койшибаевым, они оба участвовали в заседании совместной рабочей группы.

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Глава государственной железнодорожной компании Казахстана ЗАО «НК КТЖ» Нурлан Саранбаев также отметил «большой потенциал евразийского транспортного коридора Латвия – Казахстан». Только за семь месяцев 2022 года между Латвией и Казахстаном перевезено 2,71 млн тонн грузов (в 23,2 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года). Разумеется, транспортный коридор между Латвией и Казахстаном чисто географически существовать без России не может – принося прибыль в том числе российскому бюджету.

Однако и тут политика может наступить на горло экономике. В сентябре латвийские журналисты из числа прагматиков подняли панику по поводу информации о том, что якобы Литва и Латвия совместно подготовили и хотят подать в ЕС предложение о включении «Российских железных дорог» (РЖД) в список санкционированных предприятий. По информации журналиста Мариса Краутманиса, речь идет о запрете на сотрудничество любого рода с этим предприятием.

«Страны Балтии как транспортный "полуостров" станут в контексте железной дороги "островом". Этим решением вводится блокада казахского, узбекского, грузинского транзита и транзита из других стран, которая принесет им экономический ущерб, а также лишит латвийские предприятия возможности переориентироваться с транзита российских товаров на сотрудничество со странами Средней Азии», – паникует Краутманис.

Если это произойдет, удар по железным дорогам и портам стран Прибалтики окажется куда более ощутимым. Но по крайней мере, ни политиков, ни бизнесменов Литвы, Латвии и Эстонии уже нельзя будет упрекнуть в нелогичности – они ощутят на себе последствия антироссийских санкций действительно в полной мере.