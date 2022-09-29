Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой

Тюрьмы, университеты и тем более обычные граждане Латвии шокированы суммами, которые им надо будет платить за отопление предстоящей зимой. Счета, особенно за электричество, выросли в разы. Люди постепенно впадают в отчаяние, обвиняя правительство в том, что оно не может оказать им действенной помощи.

Согласно свежим данным, 60% жителей Латвии сомневаются в том, смогут ли они зимой оплатить ежемесячные счета. Правда, примерно половина из них надеются на поддержку государства или самоуправления – таковы результаты опроса, проведенного банком Swedbank.

«Я бы сказал, самое важное тут то, что более 60% населения признают, что обеспокоены ростом тарифов. Значительная часть этих людей признают, что не знают, как будут с этим ростом справляться. Вероятно, они даже не понимают, сколько и как надо будет платить. И от этого у людей сильное негодование. Если смотреть на цифры, то 63% сказали, что не уверены в способности оплатить все счета осенью или зимой. А 52% сказали, что в большей или меньшей степени они будут полагаться на помощь государства или самоуправления», – поделился главными выводами от опроса представитель Swedbank Янис Кропс.

Согласно данным того же опроса, 15% жителей Латвии уже сейчас осознают, что оплату счетов в полном объеме зимой они не потянут. В свою очередь 35% полагают, что будут оплачивать счета хотя бы частично. В целом лишь 37% уверены, что справятся со счетами в этот отопительный сезон. 59% респондентов признают, что их больше всего беспокоит рост расходов на отопление, 57% беспокоятся из-за электроэнергии.

Впрочем, бывший комиссар Евросоюза по энергетике Андрис Пиебалгс считает, что конкретно об этой зиме латвийцы могут сильно не беспокоиться – потому что риски касаются именно цен, а не самого газоснабжения. На самом деле, по мнению эксперта, куда больше рисков в другом.

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«Хранилища газа в Европе достаточно заполнены, сжиженного газа достаточно. Также увеличились поставки газа из Норвегии, больше его поступает и из Азербайджана. Все это выглядит очень хорошо, но без поступления российского газа мы вынуждены опустошать свои хранилища больше, чем стоило бы. Так что, по сути, решающая битва не с Путиным, а с тем, сможем ли мы сэкономить газ. Потому что (снижение потребления газа – прим. ВЗГЛЯД) на 15%, на которые неохотно согласились некоторые государства – члены ЕС, абсолютно необходимы. Если этого не сделать, то следующей зимой будут проблемы», – предупредил Пиебалгс.

«Я вижу риск в ценах. Смогут ли домохозяйства, особенно самые бедные, заплатить – это вопрос», – отмечает Пиебалгс. Он подчеркивает, что Латвия сделала очень мало для «энергетической независимости от РФ».

Хватит газа или не хватит?

На днях премьер-министр Кришьянис Кариньш подтвердил, что «газа этой зимой будет достаточно». Премьер также отметил, что в настоящее время стоит вопрос о цене газа, а не о его доступности. Кроме того, Кариньш признал, что «если средства на утвержденные до сих пор меры поддержки населения в основном получены за счет перерасхода бюджета, то для более масштабной поддержки, вероятно, придется брать кредит».

А тем временем в генпрокуратуре начали проверку – в связи с невыполнением компанией Latvijas gaze законодательного требования о формировании в Инчукалнском хранилище обязательного резерва для снабжения латвийских потребителей. Так хватит газа на самом деле или не хватит? Это пока остается интригой.

20 сентября правительство Латвии разрешило «в целях снижения расхода энергоресурсов» временно снизить температуру воздуха в отапливаемых помещениях: до уровня не выше +19 градусов.

Данное cнижение уменьшает расходы на отопление примерно на 5%, что, как уверяют в правительстве, в долгосрочной перспективе представляет собой существенную экономию. Кабмин предусмотрел, что в период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года управляющий жилым домом должен обеспечить соответствующие параметры системы отопления – чтобы температура воздуха в квартирах не превышала 19 градусов, но не была ниже 18. Также правительство постановило, что в период с 1 октября по 30 апреля 2023 года управляющий жилым домом вправе временно снизить температуру горячей воды.

Все эти решения вызвали негодование латвийцев. Многие считают, что правительство не способно обеспечить в стране социально-экономическую стабильность – и своими неумелыми решениями лишь загоняет государство в пропасть. В связи с этим постоянно раздаются напоминания о том, что 1 октября в стране состоятся очередные парламентские выборы.

«Температура горячей воды будет снижена. В помещениях будет снижена температура воздуха. До 19 градусов. Видимо, чтобы остудить горячие головы. 1 октября возьми паспорт, ступай на ближайший избирательный участок и скажи правящей коалиции: пока-пока, засранцы», – призывает латвийский блогер Алексей Гуленко.

В последнее время латвийцы активно делятся друг с другом в соцсетях советами, призванными помочь снизить коммунальные расходы. Например, такими: «Если вы сократите время мытья в душе лишь на два минуты, в год вы можете сэкономить до 8000 литров воды». Или другой совет: «Снизьте температуру в помещении на один градус и сэкономите необходимую энергию для отопления на 5%. Это возможно компенсировать, надевая любимый джемпер и теплые носки».

Но эти советы подходят не всем. В частности, социальные работники, имеющие дело с самыми пожилыми пенсионерами, отмечают, что порою старики попросту не способны запомнить все эти многочисленные советы. Кроме того, пожилым людям элементарно необходимо тепло. И уж тем более эти советы мало подходят предприятиям и государственным службам.

Вузы, тюрьмы, рестораны – все бьют тревогу

Например, энергетический кризис коснулся и сферы высшего образования в Латвии. «Переводить студентов на удаленку и закрывать целые корпуса. Так латвийские вузы готовятся к предстоящему отопительному сезону. Здесь признаются – без вливаний из госбюджета до весны могут и не дотянуть», – пишет латвийская журналистка Виктория Пушкеле-Отто.

Она приводит цифры: в прошлом году – 2,5 млн евро, а в этом году более 4 млн евро. К таким расходам за свет и тепло готовится Рижский технический университет (РТУ). Там прогнозируют, что этой зимой привычные счета утроятся. «Рижский технический университет очень энергоинтенсивен. Мы – как такая фабрика, где есть роботы, автоматические системы, серверные помещения, что потребляет очень много электроэнергии именно для научных целей», – говорит административный директор РТУ Юрис Ильинс.

В университете уже разработали план экономии. Одно только снижение температуры воздуха в помещениях руководство РТУ считает недостаточным. «Одна из идей, как экономить, это в зимние месяцы – с середины декабря до конца февраля – полностью перевести всех студентов на дистанционное обучение», – сообщил Ильинс. На удаленный режим планируют перевести и часть студентов Латвийского университета (ЛУ), некоторые корпуса которого предполагается временно закрыть.

В Латвийском сельскохозяйственном университете (ЛСУ) счет за электричество по сравнению с прошлым годом вырос в пять раз – с 30 тыс. евро до 150 тысяч. И это при том, что в университете уже экономят – выключили свет почти во всех коридорах.

«Решений вообще никаких нет. Бюджета, который вы выделяете на высшие учебные заведения, нам не хватает уже более десяти лет. Сейчас нам нужны дополнительные четыре миллиона. Их неоткуда взять. Мы сделали все, что можем», – обессиленно заявила ректор ЛСУ Ирина Пилвере. В Рижском университете имени Страдыня просят у государства дополнительные 600 тысяч евро. Счета за свет и электричество выросли в два раза и здесь.

Похожая ситуация – в тюрьмах. В латвийском Управлении мест заключения сообщили, что будут принимать меры по энергосбережению. Планируется отключить отопление в неиспользуемых помещениях или снизить температуру, а также сократить количество используемых административных помещений и отключить их от отопления.

Планируется снижение давления горячей воды, удаленное проведение собраний, совмещение служебных поездок сотрудников, запрет на использование электрических обогревателей в местах заключения и др. Правительству подано сообщение о необходимости дополнительного финансирования – для «предотвращения критических ситуаций в тюрьмах и резкого ухудшения условий содержания».

Происходящее касается не только государственных учреждений, но и бизнеса. Многие владельцы ряда ресторанов и кафе уже решили закрыть свой бизнес. Представители отрасли предупреждают – если ситуация не изменится к лучшему, закрытие ресторанов может стать массовым, а в дальнейшем это коснется всей экономики Латвии.

Так, совладелец рижской сети ресторанов Vairak saules («Больше солнца»), шеф-повар Андийс Берзиньш рассуждает: «Я говорю о счетах одного только ресторана: было 1800 евро, началась война, и стало уже 3500 евро. В июне, июле – 5500, и это только за электроэнергию! Августовский счет – 9200 евро. Это просто перечеркивает здравый смысл».

По словам Берзиньша, счета за электроэнергию стали астрономическими даже несмотря на то, что они с коллегами разными способами снизили энергопотребление примерно на 10%. Этот пример иллюстрирует ситуацию во всей ресторанной отрасли.