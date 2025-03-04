На Украине сообщили о продолжении получения разведданных от США

Стармер заявил о готовности отправить войска Британии на Украину

Премьер Британии Стармер заявил о готовности отправить военных на Украину

Tекст: Валерия Городецкая

Стармер сообщил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину, чтобы сыграть ведущую роль в международных миссиях, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в Палате общин.

Стармер подчеркнул, что Британия готова действовать совместно с другими странами и отправить наземные войска и самолеты для защиты украинского неба. Он отметил, что для успешного проведения таких миссий требуется сильная поддержка со стороны США.

Ранее Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.