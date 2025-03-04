Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
На Украине сообщили о продолжении получения разведданных от США
Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, сообщает агентство РБК-Украина.
По данным издания, Украина продолжает получать разведывательные данные от Соединенных Штатов. Это происходит несмотря на ранее объявленную приостановку военной помощи со стороны Вашингтона, передает ТАСС.
По словам источников в украинских военно-политических кругах, передача и обмен разведывательной информацией остаются без изменений.
Газета The New York Times сообщила, что США могут пересмотреть вопрос обмена разведданными с Украиной после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме.