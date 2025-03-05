Трамп будет строить «золотой век Америки» без Украины

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Вечером 4 марта по вашингтонскому времени президент США Дональд Трамп выступил с обращением перед обеими палатами Конгресса. Достаточно длинным (более полутора часов) и весьма агрессивным.

Обычно главы государства пытаются выражать хоть какие-то комплименты сидящей в зале оппозиции (в данном случае представителям Демократической партии), однако Трамп воспринимал их как врагов. «Я снова смотрю на демократов передо мной и понимаю, что я абсолютно ничего не могу сказать для того, чтобы сделать их счастливыми или заставить их встать, улыбнуться, поаплодировать… Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни… или добиться максимального снижения преступности, но эти люди, сидящие прямо здесь, не будут хлопать», – говорит Трамп. Как верно отмечает CNN, президент «находится в постоянном режиме предвыборной кампании».

И если регулярные упоминания простых американцев (спасавших людей, пострадавших от преступников, вылечившихся от тяжелых болезней), которые находились в этот момент в зале, является нормой для подобных обращений к Конгрессу, то атаки на предыдущую администрацию – нет. А Трамп атаковал. Каждый раз, когда он говорил о какой-то инициативе, президент добавлял о том ужасном наследии, которое ему оставил Джозеф Байден. Каждый раз, когда Трамп озвучивал революционную инициативу, он говорил о том, что демократы довели страну до цугундера.

Ну и не смог обойтись без персональных оскорблений, например, снова назвал левую сенаторшу Элизабет Уоррен (которая как-то говорила о том, что у нее индейские корни) – Покахонтас.

Сама Покахонтас и ее однопартийцы тоже устроили шоу. Кто-то, конечно, несколько переборщил – так, конгрессмена Эла Грина приставы в буквальном смысле выгнали из зала потому, что он кричал и перебивал Трампа (которому Грин хочет устроить импичмент). Другие же пришли с различными табличками из серии «оставьте в покое Medicaid» и молча сидели в зале. В отличие от республиканцев, не вставали и не аплодировали Трампу в ходе его выступления. И как минимум один раз это вышло им боком – когда Трамп представлял мальчика, который вылечился от рака. Теперь СМИ пишут о том, что демократам, мол, плевать на детей.

И Трамп обязательно это припомнит своим противникам – как и многое другое. Республиканский президент не просто будет оскорблять демократов – он будет их преследовать за коррупцию и всячески дискредитировать.

Низводить демократическую оппозицию. Вполне логичная стратегия, ведь Трамп сейчас предпринимает весьма радикальные шаги для достижения того, что он называет «золотым веком Америки». И рецепт этого золотого века, если опираться на выступление президента США, состоит из трех компонентов.

Во-первых, отказ от прогрессистской идеологии, которая уничтожает консервативные опоры общества и ведет к его вырождению. «Мы положили конец тирании так называемых политик разнообразия, равенства и инклюзивности во всем федеральном правительстве. И конечно же, в частном секторе и наших вооруженных силах… Мы считаем, что независимо от того, являетесь ли вы врачом, бухгалтером, юристом или авиадиспетчером, вас следует нанимать и повышать по службе на основе навыков и компетентности, а не расы или пола», – заявил Трамп. Трансгендеров уже выгнали из армии, а также из женского спорта.

Во-вторых, оптимизация государственных расходов и регулирования. Трамп унаследовал страну с самым большим в истории госдолгом (приближающимся к 40 трлн долларов) и огромным уровнем бюрократии. А также полным бардаком в системе социального обеспечения. «1,3 млн человек в возрасте от 150 до 159 лет и более 130 тыс. человек, согласно базам данных социального обеспечения, имеют возраст старше 160 лет», – заявил он.

Сомнительные траты направлялись и на внешние проекты. Трамп перечислял суммы в миллионы и десятки миллионов долларов, которые Штаты тратили на ЛГБТ-стипендии в Бирме, на мужское обрезание в Мозамбике, на превращение мышей в трансгендеров и т. п. Все это Трамп назвал «аферами», которые он сейчас прикрывает.

Созданный президентом аудиторский департамент – DOGE во главе с Илоном Маском – уже сэкономил, по словам представителей департамента, более 100 млрд долларов только за счет закрытия ряда этих афер. И это при том, что расчистка авгиевых конюшен только начинается.

В-третьих, протекционизм. Дональд Трамп официально прекращает практику, которой его предшественники следовали десятилетиями – предоставление третьим странам свободного доступа на огромный американский рынок в обмен на их лояльность. Президент указал, что вместе с лояльностью Штаты хотели бы получать такой же свободный доступ к их рынкам – а его нет.

«Индия взимает с нас пошлины на автомобили, превышающие 100%. Средний тариф Китая на нашу продукцию в два раза выше, чем мы взимаем с них. А средний тариф Южной Кореи в четыре раза выше», – заявил Трамп.

И поэтому со 2 апреля, по словам президента США, вступит в действие принцип взаимности в торговле. То есть на условно индийские пошлины США отвечают своими.

Ну или вводят свои в ситуации, когда посчитают нужным. США уже обложили 25-процентными пошлинами мексиканские и канадские товары, а также 20-процентными – китайские. А также ввели протекционистские тарифы на импорт ряда товаров – стали, алюминия, пиломатериалов.

Да, подобные торговые войны приведут к росту цен – однако Трамп уверен, что это временное решение. Ведь он, мол, делает все возможное для того, чтобы подстегнуть американское производство.

Снимает ряд ограничений (например, на добычу углеводородов), заманивает в Штаты иностранные компании – и даже крупных бизнесменов. В частности, Трамп рассказал о проекте «золотая карта» – когда за 5 млн долларов иностранец может «выйти на путь» получения американского гражданства, если он при этом создает в Америке рабочие места.

Наконец, в-четвертых, минимизация внешнеполитических обязательств. Трамп будет заниматься теми регионами или точками на карте, которые ему интересны. Так, он уже отчитался о том, что проблема Панамского канала (заключавшаяся в том, что важнейшая для США морская артерия контролируется китайцами) почти решена. «Только сегодня крупная американская компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала», – заявил он.

Что же касается Гренландии, то, по словам президента США, «мы ее получим – так или иначе». По всей видимости, Штаты сейчас будут настаивать на проведении референдума среди жителей острова.

Самым накладным же на сегодняшний день обязательством США является Украина – и президент США уделил ей крайне немного времени. Он не дал никаких обещаний. Не говорил о намерении «поддерживать Украину».

Даже никак особо не отреагировал на полупокаянное письмо Зеленского (где глава киевского режима заявил о готовности к миру и обещал подписать «в любое время и в любом удобном формате» соглашение о передаче США украинских редкоземов). Лишь заявил, что «ценит» это письмо – но не отменил приостановку передачи киевскому режиму оружия, введенную накануне.

При этом, по данным Daily Mail, Штаты запретили британцам передавать Украине американские разведданные. Теперь их будет давать лишь сам Вашингтон – в том объеме, в котором посчитает нужным. Для обеспечения безопасности США и, по всей видимости, скорейшего завершения конфликта.